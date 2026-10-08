Čínská obdoba Maybachu propadla v testech novinářů. Třem kusům se ulomily brzdové pedály
Čínským automobilkám pořádně vyrostly ambice a snaží se konkurovat i tomu nejlepšímu od západních výrobců. Minimálně na papíře se jim v tom daří, pořád se ale ukazují rezervy dané nedostatkem zkušeností. Poslední obětí toho je nejluxusnější čínská značka Maextro.
Že se čínské automobilky v kvalitě dost posunuly, je nesporné a vidíme to i u aut dovážených k nám. To úplně nejlepší si zatím tamní automobilky nechávají pro domácí trh a vrcholem nabídky by měly být vozy značky Maextro. Ta se uvedla drahým sedanem S800 s impresivní technikou i výbavou a letos následovala dvojicí MPV V800 a V680.
Na tamním trhu začíná sedan v přepočtu na ceně 2,31 milionu korun a obě MPV se také s cenou pod 2 miliony nepodívají. Na naše poměry to možná vypadá jako taková obyčejná prémie, v Číně už to ale znamená opravdu drahé a luxusní vozy. Maextro ostatně vyrábí jedny z vůbec nejdražších čínských vozů v historii.
Proto je šokující zjištění novinářů ze serveru Dongchedi, který patří mezi ty největší v Číně. Během jejich testování tří kousků zcela nového MPV Maextro V800 se totiž při prudkém brzdění každému ulomil brzdový pedál. Došlo na to při testu brzdění ze 100 km/h do úplného zastavení na letištní ploše.
U prvního zkoušeného kousku k ulomení došlo při třetím pokusu, u druhého při čtvrtém a poslednímu z trojice stačily dokonce jen dva pokusy, než se brzdový pedál ulomil. Řidiči tak museli auto zastavit pomocí elektronické ruční brzdy, což samozřejmě znamenalo, že místo asi 40 metrů se auto zastavilo až na 140 metrech.
Čínští novináři byli na testování vybaveni opravdu dobře a měli kolem pedálu brzdy kamery i čidla. Údaje ze snímačů síly na pedál ukázaly, že zatímco maximální zaznamenaná síla před selháním dosáhla 4589 N, u třetího vozidla došlo k prasknutí již při hodnocení 1612 N. Čínská národní norma přitom vyžaduje, aby brzdové pedály vydržely zatížení 2000 N po dobu 5 sekund bez poškození.
V běžném provozu i při krizovém brzdění jsou síly vyvíjené člověkem řádově nižší. K maximálnímu účinku brzd stačí u moderních vozidel s posilovačem síla okolo 150–400 N. Při panickém sešlápnutí vyvine průměrný dospělý muž sílu kolem 800 až 1200 N. Hodnoty přesahující 2000 N jsou tedy svalovou silou těžko dosažitelné. Špičková hodnota přesahující 4500 N není lidskými svaly dosažitelná vůbec, snímač na pedálu v tomto případě zaznamenal krátkodobý dynamický ráz při prudkém vykopnutí nohy, který trval jen několik milisekund.
Co vše vedlo k selhání pedálu, se zatím zjišťuje, Dongchedi ale zmiňuje několik detailů. Střed brzdového pedálu je vzdálen přibližně 130 mm od osy otáčení, což je více, než mají běžné automobily. Oblast osy otáčení obsahuje pouze jedinou vrstvu svislé opory, zatímco srovnatelné modely od téhož dodavatele využívají dvě až tři zesílené vrstvy.
A navíc se drahý automobil neukázal v dobrém světle ani s kvalitou zpracování: „Prohlídka prasklých součástek odhalila stopy po svárech v místech s vysokým napětím, společně s malou tloušťkou materiálu a nedostatečným žebrováním, což mohlo přispět k lokálnímu selhání konstrukce.“ Pedál tedy selhal proto, že dlouhé rameno vytvořilo velkou páku, která zabírala do nedostatečně vyztužené osy, vyrobené z tenkého materiálu s nevhodně umístěnými sváry.
Třetí testované auto bylo zakoupeno novináři z Dongchedi jako zcela nový produkční kus přímo z prodejny, aby vyvrátili spekulace, že první dva testované kusy mohly mít skrytou únavu z předchozího agresivního novinářského testování. To, že i zcela nový kus selhal již při 2. pokusu a při pouhých 1612 N, potvrdilo, že jde o plošný konstrukční/výrobní problém řady, nikoliv o náhodnou vadu jednoho předsériového auta.
Na čínských sítích se mezitím rozhořela silná debata o samotné metodice testování Dongchedi. Zatímco část veřejnosti oceňuje odhalení nebezpečné vady, příznivci značky tvrdí, že způsob dupání na brzdu při novinářských testech nouzového brzdění neodpovídá standardním homogenním testům normy GB, které měří plynulý statický tlak po dobu 5 sekund. Přesto odborníci namítají, že pedál u podobně drahého vozu prostě musí takovému zacházení bezproblémově odolat.
Paradoxní je, že Maextro marketing svých vozů staví hodně také na bezpečnosti. U modelu V800 agresivně propagovalo „plně redundantní bezpečnostní systémy“ u 8 hlavních větví (duální řízení, duální senzory, duální napájení brzd atd.). Zveřejněný test vyvolal v Číně vlnu ironických reakcí, protože vozidlo má sice zdvojenou elektroniku brzd, ale selhala v něm nejzákladnější mechanická součástka.
Značka Maextro je součástí spolupráce mezi elektronickým gigantem Huawei a státní automobilkou JAC. V rámci aliance HIMA má takových značek pět a Huawei u nich má na starosti vývoj inteligentního podvozku, pohonných ústrojí, autonomního řízení, infotainmentu a stará se o design, marketing a prodej skrz své showroomy. Automobilka zajišťuje výrobu v továrnách, lisování karoserií, montáž mechanických částí a dodavatelský řetězec tradičních dílů.
Maextro je z aliance HIMA tou nejdražší značkou a patří mezi ty nejluxusnější v Číně. Bráno je za konkurenci pro Maybach, Bentley nebo Rolls-Royce. Zrovna automobilka JAC je ale v Číně známá spíše pro cenově dostupná auta, pickupy a užitkové vozy, které navíc nepřesvědčují vysokou kvalitou. S výrobou dražších vozů nějaké zkušenosti má, v počátku totiž JAC vyráběl vozy pro startup Nio, dokud nedostal vlastní licenci.
Na výsledky testu reagovaly akcie automobilky JAC propadem o 10 %, což je na čínské burze maximální povolený denní limit. Huawei Technologies není veřejně obchodovaná společnost na burze, takže nemá přímou cenu akcie. Huawei se také k incidentu zatím nijak nevyjádřil, automobilka JAC pro čínská média uvedla pouze stručné prohlášení, že „situaci a vzniklé zprávy aktivně sledovala a prověřují ji“.
Přímo značka Maextro na sociálních sítích uvedla, že brzdový systém byl vyvinut a testován podle standardů přísnějších, než vyžadují národní i odvětvové normy. Ale zjevně se pokouší o nápravu reputace, protože součástí zprávy je i informace „dále optimalizujeme design této součástky a zákazníkům, kterým již bylo vozidlo dodáno, nabídneme možnost bezplatného upgradu.“
Zdroj: Dongchedi, zdroj foto: Maextro, Dongchedi, zdroj videa: Dongchedi, Tycho de Feijter