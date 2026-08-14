Čínská továrna vyroste přímo pod nosem unijního námořnictva
Čínský státní automobilový gigant SAIC našel pro svou první evropskou továrnu ideální místo, alespoň z jeho pohledu. Z toho evropského to má jeden háček – zvolená lokalita na severozápadě Španělska leží co by kamenem dohodil od klíčové námořní základny španělské armády i Severoatlantické aliance.
Evropa zažívá ofenzivu čínských elektromobilů a značka MG, spadající pod křídla čínského státního kolosu SAIC Motor, je jejím pomyslným hrotem. Španělé na dravou cenovou politiku slyší, cenově dostupný model MG ZS se stabilně drží v první pětce nejprodávanějších aut na tamním trhu a jen za první polovinu letošního roku vyjelo zmizelo ze showroomů na třicet tisíc vozů s tímto logem.
Bylo logickým krokem, že chce automobilka rozjet výrobu přímo na starém kontinentu, aby se elegantně vyhnula hrozbě dodatečných unijních cel. Volba nakonec padla na vnější přístav ve městě Ferrol v severozápadní Galicii.
Továrna MG na dohled základny
Pro regionální vládu to byla zpráva snů. Plánovaná počáteční investice ve výši 200 milionů eur (4,85 miliardy korun) slibuje od roku 2028 chrlit 120 tisíc vozidel ročně, a co je pro místní ještě podstatnější, vytvořit tisícovku přímých a další tisíc nepřímých pracovních míst. Galicie proto projektu obratem vtiskla status strategického významu, aby mu co nejvíce umetla byrokratickou cestičku k prvnímu kopnutí do země plánovanému na příští rok.
Jenže radost lokálních politiků rychle narazila na zděšení v armádních kruzích. Od budoucího areálu čínské automobilky je to totiž vzdušnou čarou sotva pět kilometrů k hlavní severní základně španělského námořnictva. Právě zde, ve státních vojenských loděnicích Navantia, kotví supermoderní fregaty třídy F-100 běžně nasazované do misí NATO.
Španělské Národní zpravodajské centrum i vojenští analytici okamžitě zbystřili, protože z továrny bude přímý výhled na pohyby vojenských plavidel a ponorek.
Představa, že logistický uzel strategického podniku plně ovládaného Pekingem poslouží ke sběru citlivých dat, není podle expertů vůbec přitažená za vlasy. Dokonale rezonuje s dlouhodobým varováním orgánů NATO před sílícím vlivem Číny v evropské infrastruktuře.
Zdálo se, že je zaděláno na prvotřídní geopolitický skandál a vleklý střet galicijských hospodářských zájmů s celonárodní bezpečností. Srpnové rozuzlení ale ukázalo, že ekonomika má dnes často mnohem silnější slovo. Ministerstvo obrany vedené ministryní Margaritou Roblesovou vydalo k výstavbě kladné stanovisko a dalo projektu finální zelenou.
Madrid nařizuje, Brusel mlčí
Madrid si však zjevně uvědomuje, že hraje s ohněm, a proto své schválení obalil bezprecedentními preventivními pravidly. Čínská automobilka bude muset vojenské správě s předstihem hlásit veškeré pohyby svých nákladních lodí včetně seznamů posádek.
Pod přísným dohledem bude i samotný provoz továrny – kromě zákazu dronů musí SAIC úřadům předem hlásit jakékoliv testování svých průmyslových 5G sítí, datových spojů či kamerových systémů, aby se vyloučilo rušení nebo odposlech vojenské komunikace. Armáda si navíc vyhradila právo prověřovat zahraniční techniky a management, kteří do sousedství základny zamíří.
Brusel, jehož nevhodně nastavená cla jsou příčinou celého problému, do sporu pro jistotu nezasáhl vůbec. Evropská komise alibisticky vzkázala, že hodnocení bezpečnostních rizik u zahraničních investic spadá výhradně do suverénní kompetence členského státu.
Vidina reindustrializace upadajícího regionu a mocný kapitál z východu u vládních špiček nakonec převážily nad hrozbou špionáže. Zbývá jen doufat, že stanovená opatření budou v praxi stačit k tomu, aby nepřátelský asijský drak v zálivu skutečně jen vyráběl dostupná auta a nešpehoval NATO.
Zdroje: Diariomotor, El Mundo, El País, La Voz de Galicia, Reuters