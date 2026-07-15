Čínské automobilky v Evropě překonaly japonské. BYD už je úspěšnější než MG
Evropa se čínským značkám dlouho bránila, ale poslední dva roky i zde zažívají nevídaný růst. Letos jej mají na svědomí hlavně elektrifikované modely, a kvůli tomu už se dostaly v podílu registrací dokonce před japonské značky.
Silný nástup čínských značek v Evropě postupuje a v květnu 2026 dosáhly dalšího milníku. Vůbec poprvé totiž v registracích překonaly japonské vozy. Čínské značky se zde dostaly na 12% podíl, zatímco japonské se musely spokojit s 11,3 %. Zajímavý je také pohled na meziroční rozdíly. Pro Japonce šlo o pokles o 3,1 %, zatímco pro Čínu o masivní růst o 105 %.
Nejschopnější japonskou automobilkou i v květnu v Evropě zůstává Toyota (Toyota, Lexus) na šesté pozici, čínské Geely se už probojovalo na osmou příčku. Má na to ale i v Evropě větší plejádu značek, vedle Geely také Volvo, Lynk & Co, Zeekr, LEVC, Riddara, Polestar, Lotus, Smart a Livan. Na deváté pozici je BYD (BYD, Denza), na 11. SAIC (MG, Maxus) a na 12. Chery (Chery, Omoda, Jaecoo, Jetour, Lepas, Exeed, Ebro).
Mezi značkami je Toyota stabilně na třetím místě a její model Yaris Cross se drží v první desítce mezi modely. Nejúspěšnější čínskou značkou už se stal BYD, který od dubna překonal MG. Dostal se tak se 31.575 prodanými vozy na 13. místo celkově, zatímco MG je se 30.292 kusy šestnácté. Jaecoo má pozici 26 a vyrostl také Leapmotor, který je už na 28. pozici, jen místo před Omodou.
Mezi modely je nejúspěšnějším čínským vozem stále model MG ZS, kterého se v květnu prodalo 10.320 kusů a je na 21. místě celkově. Z japonských značek jej předehnaly modely Yaris Cross a Yaris. BYD má nejúspěšnější model na 24. místě, jde o novinku model Atto 2, která se prodává jako elektromobil i PHEV. Třetím nejúspěšnějším Číňanem v Evropě je model MG3 na 39. místě.
Můžeme se ale podívat i na opačný konec žebříčku na značky, které svou evropskou expanzi příliš nezvládají. Jen 77 aut prodalo Nio, které bylo přitom jednou z prvních čínských značek, které si získaly určité renomé i zde. Jenže dnes Nio v Evropě prodává zastaralá auta ze skladu a novinky si nechává pro domovský trh. O moc úspěšnější není ani Hongqi (83 vozů), které je v Evropě aktivní od roku 2022, a Voyah (84 vozů), který do EU vstoupil v roce 2023. Vůbec první čínská automobilka aktivní v Evropě, GWM, v květnu prodala jen 170 vozů.
Registrace nových vozů v Evropě v květnu meziročně vzrostly o 3,6 % na 1,15 milionu kusů, uvádí ACEA. Hybridní vozy zůstaly mezi kupujícími nejoblíbenější volbou pohonu, když tvořily téměř 38 % celkového trhu, zatímco čisté elektromobily představovaly 20 % registrací. Plug-in hybridy si ukrojily 9,7 % trhu. Podíl čistě benzinových a naftových vozidel klesl na 30 %. Statistiky ovšem počítají mild-hybridní modely některých značek jako plnohodnotné hybridy a statistiky jsou tak zkreslené.
V Česku měly čínské značky také úspěšné jaro, jak dokazují registrace Omody a Jaecoo. V květnu se dostaly na 6. pozici celkově, v červnu jsou na 12. místě. Omoda Jaecoo si k tomu ale pomáhá letošním sloučením dvou značek do jedné a registrací nových vozů na prodejce. Až 97 % všech vozů Omoda/Jaecoo je letos registrováno na firmy, což je na neprémiovou značku extrémně vysoké číslo. Reálně jde podstatná část u nás registrovaných vozů Omoda/Jaecoo na export mimo Česko.
Zdroj: Bloomberg, SDA. zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Auto.cz