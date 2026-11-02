Čínské Chery Tiggo 2 propadlo v nárazových testech. Nedostalo ani jednu hvězdičku
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Levné SUV čínské značky Chery v testech organizace Latin NCAP získalo nulové celkové hodnocení. V ochraně dospělých i dětí dostalo 0 %, hrozí zde také riziko požáru.
Čínská automobilka Chery, jeden z největších tamních exportérů aut, se potýká s kritikou kvality a bezpečnosti svých vozů. Organizace Latin NCAP, která testuje auta pro Latinskou Ameriku a Karibik, ve středu 28. října zveřejnila první výsledky podle aktualizovaných protokolů pro rok 2026. Chery Tiggo 2 (známé také jako Tiggo 2 Pro a Tiggo 2 Pro Max, v Mexiku pak pod značkou Chirey) v nich dopadlo nejhůř, jak mohlo: nulou hvězdiček.
Bezpečnost? 0 %
Výsledek překvapuje i proto, že Tiggo 2 má v základu čtyři airbagy a stabilizační systém ESC. I tak ale čínské SUV v ochraně dospělých a dětských pasažérů získalo shodně 0 %. V případě ochrany chodců vůz dosáhl na 49% výsledek a v asistenčních systémech na 45 procent.
A v čem Chery Tiggo 2 zejména propadlo? Testeři jmenovali několik zásadních nedostatků:
- Nestabilní konstrukce: při čelním nárazu se nestabilně chovala karoserie v prostoru pro nohy řidiče, který byl navíc vystaven vysokému stlačení hrudníku.
- Riziko požáru: při čelním testu hrozilo vznícení vozu, což ohrožuje posádku i záchranáře.
- Chybějící výbava: v základu chybí boční ochrana hlavy, zadní sedadla nemají předpínače ani omezovače síly pásů a vůz nenabízí ani žádné asistenční systémy ADAS.
Kvalita pod drobnohledem i v Malajsii
Bídné výsledky z nárazových testů přicházejí v době, kdy čínská automobilka řeší problémy s kvalitou i jinde. Zhruba před dvěma týdny jsme psali o problémech i u nás známého SUV Omoda 5, kterému v Malajsii v několika případech odpadla zadní náprava.
Malajský úřad pro silniční dopravu JPJ po incidentu z 6. října dočasně pozastavil typové schválení modelu, takže se nemohla registrovat nová auta. Mateřské Chery následně spustilo svolávací akci, která se týká 8878 vozů Omoda 5. V Česku prodávaných exemplářů by se tyto zásadní problémy týkat neměly.
Levné SUV pro rozvíjející se trhy
Chery Tiggo 2 (v Číně se prodává jako Tiggo 3x) je nejdostupnější model řady Tiggo a míří hlavně na rozvíjející se trhy v jihovýchodní Asii, Latinské Americe a na Blízkém východě.
Na délku měří 4200 milimetrů, do šířky má 1760 mm a je vysoké 1570 milimetrů. Rozvor dosahuje 2 555 mm. Chery své vozy vyváží do více než 80 zemí, přičemž jen do Střední a Jižní Ameriky jich v prvním pololetí letošního roku automobilka dodala přes 115 tisíc.
Zdroje: CarNewsChina, Latin NCAP, foto: Chery a Latin NCAP, video: Auto.cz