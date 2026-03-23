Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Čínské robotaxíky míří na Slovensko. Bez řidiče vás svezou v Bratislavě

Michal Dokoupil
Robotické taxíky dlouho zněly jako daleká budoucnost, na mnoha místech světa už se ale staly realitou. Nově si budou podobné služby moci vyzkoušet i v hlavním městě Slovenska, kam míří čínské autonomní taxi.

Autonomní robotaxíky byly donedávna výsadou zejména USA, Číny a Blízkého východu. Letos se ale začínají dostávat ve větším množství také na starý kontinent. Provoz už v Londýně zahájilo třeba Waymo od Google, místní Lyft zase navázal spolupráci s čínským Baidu. Jeho robotaxíky mají být ještě letos nasazeny v Německu nebo Velké Británii.

Krom těchto velkých trhů se brzy dočká i malá země ve střední Evropě. Jenže nepůjde o Česko, ale o naše sousedy z východu. Už toto jaro dorazí do Bratislavy autonomní taxíky čínské firmy WeRide. Půjde o její čtvrtý trh v Evropě po Francii, Belgii a Švýcarsku. Provozovat je bude ve spolupráci se slovenskou iniciativou Elevate Slovakia.

Ministerstvo dopravy SR připravilo legislativní rámec umožňující testování vozidel bez fyzické přítomnosti řidiče za volantem, což je v rámci EU stále unikátní krok. Provozní stránku a integraci do městské infrastruktury zajišťuje společnost DiusAi, která funguje jako lokální technologický garant a zajišťuje, aby systémy WeRide správně interpretovaly specifika středoevropského městského provozu, od značení až po chování chodců.

Samotné testování v reálném provozu je naplánováno na první polovinu roku 2026. Půjde o postupný proces, kdy se nejdříve mapuje terén a následně se spouští zkušební jízdy, zpočátku pravděpodobně se záložním řidičem. Součástí projektu je i Slovenská pošta, počítá se totiž i s využitím autonomních doručovacích vozů. Krom toho budou nasazeny také autonomní čistící stroje a také robotický minibus. Po Bratislavě budou následovat také Košice a resorty ve Vysokých Tatrách.

Podpis této dohody vnímám jako začátek procesu, který Slovensku umožní zodpovědně a kontrolovaně testovat autonomní technologie v dopravě. Umožní nám to ověřovat technologie transparentně, za účasti státu a s důrazem na veřejný zájem,“ uvedl slovenský ministr dopravy Jozef Ráž.

WeRide byl založen v roce 2017 v Silicon Valley, hlavní sídlo má ale dnes v jihočínském Guangzhou. Zakladatelem je Tony Han, který byl předtím jedním z vývojářů v projektu autonomního řízení u konkurenčního Baidu. WeRide testuje robotaxíky od konce minulé dekády v Kalifornii, Číně, Singapuru nebo Arabských emirátech.

Firma dříve stavěla své autonomní vozy na základech modelů jiných značek, včetně Nissanu nebo Lincolnu. Poté ale přešla na novou platformu vyvinutou ve spolupráci s automobilkou Geely. Pod názvem WeRide GXR se skrývá silně upravená dodávka Farizon SV, kterou známe i z českých cest. Právě tento model bude nasazen i na Slovensku jako taxi. WeRide má také autonomní rozvážkové minivozy nebo i autonomní minibus, i s těmi se na Slovensku počítá. Dnes má flotila WeRide kolem tisíce vozů, do konce roku se chce dostat na 2600.

Zdroj: WeRide, zdroj foto: WeRide, zdroj videa: WeRide

