Čínskou octavii Scout v Česku koupíte za půl milionu. Má dva airbagy a techniku od Peugeotu
Nestává se často, že na český trh přijde nový levný kombík, přesto letos vítáme už druhý. Po Kie K4 Sportwagon své štěstí zkusí také čínský Dongfeng Shine GS s francouzskou technikou.
Automobilka Dongfeng na český trh v roce 2024 uvedla levný sedan Shine. Ačkoliv nabídl cenu pod půl milionu, moc velký zájem o něj nebyl. Primárně asi kvůli karoserii typu sedan, která v této třídě není v Česku populární. Změnit by to mohla nová varianta, která právě přichází na náš trh. Dongfeng Shine GS je totiž zvýšený kombík.
Základ zůstává stejný. Auto stojí na platformě CMP, která vznikla u automobilek Peugeot a Citroën. Právě s těmi má Dongfeng společný podnik, který pod několika značkami produkuje auta pro čínský trh. Na platformě CMP dnes stojí modely jako Peugeot 208, Citroën C4, Opel Mokka, Fiat 600 nebo Alfa Romeo Junior.
Na délku má GS 4610 mm, takže konkuruje třeba Hyundai i30 kombi. Na rozdíl od něj a také od jiných kombíků na našem trhu má lehce zvýšený podvozek (172 mm světlá výška) a oplastování ve spodní části karoserie. Jde tedy o čínskou obdobu Škody Octavia Scout.
Dongfeng si ovšem vystačí s pohonem přední nápravy a atmosférickým čtyřválcem o objemu 1,5 litru. Výkon je 86 kW, maximální točivý moment 158 Nm a převodovka je výhradně dvouspojkový šestistupňový automat. Na rozdíl od sedanu chybí v nabídce přeplňovaná verze i manuální převodovka. Jaké má novinka zrychlení na stovku, dovozce neuvádí, maximální rychlost je 165 km/h. Objem kufru je jen 474 litrů v základní specifikaci, což působí jako málo. Čínské automobilky ovšem do objemů nezapočítávají každou skulinu a prostory pod podlážkou jako západní konkurence.
Auto je u nás dostupné v jediné výbavě. Uvnitř dominuje 13“ dotykový displej multimediálního systému, který doplňuje 7“ virtuální kokpit nahrazující klasické budíky. Rozložení palubní desky je ovšem jako ze staré školy, s hlavním displejem uloženým na výšku ve středové konzole. Potěší přítomnost automatické klimatizace a bezklíčového odemykání i startování, což u základních verzí evropské konkurence nebývá vždy pravidlem.
Jenže také spoléhá na klasické halogenové světlomety, které doplňuje kompletním LED podpisem pro denní svícení, zadní světla i mlhovky. Trochu rozpačitý dojem budí pouze dva airbagy, což je dnes podprůměrná nabídka. V nárazových testech v Evropě se auto zatím neukázalo. Naopak výhodou může být, že auto nemá povinné asistenty, stejně jako nedávno uvedený crossover Mage.
V Česku je Dongfeng Shine GS za cenu 499.900 Kč, připlatit se dá pouze za metalický lak. Pro srovnání, sedan Shine je o 10.000 Kč levnější, ale jen s manuální převodovkou. Přeplňovaná verze sedanu s automatem je za 599.900 Kč.
Mezi hlavní konkurenci kombíku patří Hyundai i30 kombi, který s automatem a přeplňovanou šestnáctistovkou vyjde na 574.990 Kč. Nebo také nová Kia K4 Sportwagon, která s litrovým tříválcem a automatem vyjde na 574.980 Kč.
Zdroj: Dongfeng, zdroj foto: Dongfeng