Čínský BYD slibuje 1500kW nabíjení. Možná to ale má háček
Rychlost nabíjení na veřejných stanicích stále není tak rychlá, jak by si mnozí představovali. Čínský BYD ale brzy také v Evropě nabídne čtyřnásobný výkon.
To, jak rychle se elektromobil nabije, závisí na mnoha faktorech. Od teploty baterie, kdy v zimě velmi přijde vhod možnost ji předehřát, přes její kapacitu až po výkon nabíječky i maximální nabíjecí výkon, který auto zvládne. Můžete tak sice zastavit u extrémně výkonné nabíječky, třeba 400 kW, ovšem pokud vaše auto zvládá jen 100 kW, výš se nedostanete. A naopak - stojan s maximem 100 kW nenabije auto rychleji, i když to bude umět přijmout 400 kW.
Právě 400 kW mají dnes také ty nejvýkonnější DC rychlonabíječky v Evropě. Čínský výrobce aut BYD ale sliboval do konce druhého čtvrletí letoška otevřít v Evropě stovky nabíječek s maximem 1000 kW. Ještě než je spustil, slibuje nárůst výkonu o 50 % - na 1500 kW. O datu spuštění provozu však mlčí.
Firma BYD svou novinku na poli rychlého nabíjení propaguje slovy „Připraveno za 5, plně za 9. V chladném počasí přidejte 3“. Uvedená čísla jsou minuty. Jinak řečeno, nabití z 10 na 70 procent má být hotové za 10 minut, z 10 na 97 procent za 9 minut. A když je -30 °C, z 20 na 97 procent to má trvat 12 minut. Taková čísla zní téměř jak ze snu.
Jak jich automobilka dosáhla? Je za tím jednak nová generace nabíjecích stanic BYD a jednak druhá generace patentovaných baterií Blade. Ty využívají kombinaci lithia, železa a fosforu (LFP) a také pokrok v pohybu elektricky nabitých částic.
S takovými výkony je samozřejmostí kapalinou chlazený nabíjecí kabel. Nabíječky také využívají vlastní úložiště energie, aby snížily své nároky na rozvodnou síť a rezervovaný příkon.
Možná to ale má háček. Web Electrive s odkazem na prezentaci v Číně uvádí, že výkon 1500 kW platí, jen „když jsou oba kabely jedné nabíjecí stanice použity zároveň“. To neznamená, že by BYD neuměl extrémně rychlé nabíjení; ostatně, i na loňském eSalonu v pražských Letňanech ho předvedl pomocí čínského modelu a nabíječky s několik centimetrů tlustými kabely a bateriovým úložištěm.
V Evropě toto superrychlé nabíjení zatím nabídne pouze prémiový model Denza Z9GT, který má vstoupit na trh v dubnu letošního roku. V útrobách ukrývá baterii s kapacitou 122 kWh a v nejvýkonnější verzi nabízí jeho elektromotor výkon 706 kW. Akceleraci z 0 na 100 km/h zvládne za tři sekundy. Denza Z9GT má navazovat tam, kde současné modely BYD končí. Uvidíme, jak tomu bude u nás.
Zdroj: Auto Bild