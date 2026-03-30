Čínský BYD zcela ovládl první evropský trh. Má tam nejvyšší podíl na světě

Michal Dokoupil
Zatímco v Evropě se na ně stále díváme s despektem a většina lidí jim moc nevěří, na mnoha rozvíjejících se trzích působí malou revoluci. Jedním takovým je i chudá evropská Albánie, kde se loni nejprodávanějším autem celkově stal čínský elektromobil.

Automobilce BYD se v Evropě loni začalo po rozpačitém úvodu dařit. Prodala zde přes 187.000 vozidel, což je nárůst o 269 % proti roku předchozímu. Obzvláště se jí dařilo v Británii, kde prodala 51.422 vozů s nárůstem 268 % a v Německu, kde meziročním nárůstem 800 % prodala 23.306 kusů. Její evropský podíl je někde kolem 2,4 %, což je ale směšné ve srovnání s jedním trhem za hranicí EU.

V Albánii se BYD už od loňského roku nesmírně daří. A to tak, že naprosto opanoval tabulku prodejů. Za celý rok 2025 se BYD stal naprosto nejúspěšnější značkou v Albánii s podílem 40 % na celém trhu s novými auty a mezi modely si zabral prvních pět pozic. Vůbec nejprodávanějším autem roku 2025 tak v malé balkánské zemi byl elektromobil BYD Seagull s podílem 8,3 %, následovaný elektrickými modely Song Plus, Sealion 7, Yuan Plus a Yuan Up.

Letos v lednu si BYD zabral osm pozic z prvních deseti, pouze deváté a desáté místo nechal vozům značky Volkswagen. V únoru si pohoršil jen o trochu, prvních pět pozic stále drží a v první desítce má sedm aut. Dohromady má v Albánii podíl kolem 47 %.

Pokud se tedy podíváme na čísla kusů, už to tak impozantně nevypadá. Albánie je malý trh, kde 80–90 % prodaných vozů tvoří ojetiny. Na nové modely zbývá kolem 10.000 kusů ročně a za měsíc se tedy v balkánské zemi prodá průměrně 700–1100 nových aut. Loni tak BYD Seagull stačilo 709 kusů, aby opanoval roční prodeje modelů. Celkově se loni prodalo v zemi 3422 kusů modelů čínské značky, následované Volkswagenem s 1660 kusy.

V lednu byl nejprodávanějším autem v zemi BYD Yuan Up, kterého se prodalo 170 kusů. V únoru na první pozici zamířil výrazně dražší BYD Sealion 7, kterého se prodalo 174 kusů. I tak málo stačilo čínskému elektromobilu k získání podílu 16,6 % na albánském trhu s novými vozy.

Čím je daný takový úspěch čínské značky s elektrickými modely na relativně chudém trhu? Albánie je mimo Evropskou unii a nastavila pro čínskou invazi optimální podmínky. Na dovoz z Číny jsou nulová cla a tamní vláda osvobodila elektromobily od DPH, které je jinak 20 %. Tato podmínka má zatím platnost do konce roku 2026, může ale být prodloužena. Popularitě BYD ale pomohla také hustá síť servisů a dealerů a také zájem lokálních autopůjčoven, které ve velkém přešly na modely čínské značky.

Nabídka BYD v Albánii, kde má prodej na starosti lokální importér, je dost odlišná od té v EU. Malý hatchback Seagull se zde prodává v čínské verzi a cena začíná v přepočtu kolem 300.000 Kč. To z něj dělá vůbec nejlevnější nový vůz na tamním trhu. V zemi, kde průměrný plat nedosahuje ani 15.000 Kč měsíčně, je to lákavá nabídka. Pro srovnání, v Česku začíná evropská verze pojmenovaná Dolphin Surf na 499.000 Kč, má ale vylepšenou techniku. Elektrická vlajková loď místní nabídky, SUV Sealion 7, v Česku začíná na 1.386.699 Kč, Albánci jej mohou mít už za asi 700.000 Kč.

S elektromobily se vzhledem k podmínkám daří i jiným značkám. V roce 2025 se na 6. a 7. místě celkově umístily Volkswageny ID.4 a ID.3. Až na osmém místě se umístilo spalovací Fiat Tipo následovaný Škodou Kamiq a Dacií Sandero. V lednu 2026 byla opět na deváté a desáté pozici dvojice Volkswagen ID.4 a ID.3. Zajímavé je, že v únoru se na osmou pozici probojoval Volkswagen Tharu. To je čínské spalovací SUV, velikostně spadající pod Tiguan.

Znamená to, že i Volkswageny jsou do Albánie masově dováženy z Číny mimo oficiální síť a mohou tedy nabídnout nižší ceny. Volkswagen je v zemi zastoupen i oficiálně, jeho nabídka ale odpovídá té v EU. Jde tedy o stejnou situaci jako na Ukrajině, kde prodeji dominoval z Číny dovezený elektrický Volkswagen ID.Unyx.

Zdroj: Bestsellingcarsblog, zdroj foto: BYD, zdroj videa: BYD

