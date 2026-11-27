Čínský expediční speciál na evropském základu má i pračku se sušičkou
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Expediční automobil Defier XT navzdory kompaktnímu půdorysu do nástavby na německém podvozku MAN naskládal tři lůžka, dvě kuchyně, 400 litrů vody a dokonce i nástěnnou pračku se sušičkou.
Upravené nákladní vozy pro cesty za dobrodružstvím byly doteď doménou zejména Evropanů, Američanů a možná i Australanů. V segmentu expedičních speciálů se ovšem prosazují také Číňané.
Například specialista na podobná auta, společnost Armadillo, svůj nejnovější výtvor postavila na základech německého MANu. Model Defier XT o délce 5995 milimetrů (bez rezervního kola a úložných boxů na zádi) je široký 2,55 metru, vysoký 3,45 metru a jeho minimální pohotovostní hmotnost dosahuje 7,8 tuny. K jeho řízení je tak zapotřebí řidičské oprávnění skupiny C.
Pod obytnou nástavbou pracuje osvědčený nákladní podvozek MAN TGM 13.320. O pohon se stará řadový vznětový šestiválec, který z objemu 6,9 litru produkuje 320 koní a 1250 Nm. Sílu motoru přenáší osmistupňová automatická převodovka ZF, samozřejmostí je stálý pohon všech kol.
Pro náročné pasáže mimo zpevněné silnice má řidič k dispozici uzávěrky všech tří diferenciálů – předního, mezinápravového i zadního. Přední náprava využívá robustní listová pera, zatímco zadní je odpružena vzduchem. O dlouhý dojezd mimo civilizaci se stará 300litrová palivová nádrž.
Dvě kuchyně, ale žádný průchod z kabiny
Samotná obytná nástavba je vyrobena ze sklolaminátových sendvičových panelů a spočívá na tříbodově uloženém pomocném rámu, který eliminuje kroucení podvozku v terénu. Třímístná kabina bohužel není s obytným prostorem přímo propojena – při zastávce je tedy nutné přejít venkem a do nástavby nastoupit po elektricky výsuvných třístupňových schůdcích.
Uvnitř čeká podlaha z teakového dřeva s protiskluzovými gumovými pruhy a chytře řešené rozvržení. V zadní části se nachází kruhové sezení pro tři osoby, nad nímž se na noc elektricky spouští dvoulůžko (200 × 120 cm). Kdo dává přednost vlastnímu prostoru, má v přední části nástavby k dispozici pevné jednolůžko o rozměrech 190 × 90 cm.
Uvnitř se vaří na indukční desce s digestoří, nechybí mikrovlnná trouba a 152litrová lednice. Za hezkého počasí přijde vhod druhá, výsuvná venkovní kuchyně vedle vstupních dveří pod čtyřmetrovou markýzou, která nabízí vlastní dřez a vařič na plynové kartuše.
Pračka na palubě a elektřiny jako pro rodinný dům
Vedle pevného sprchového koutu s vlastním radiátorem v koupelně najdeme i nástěnnou pračku se sušičkou, která najednou zvládne tři kilogramy prádla. Aby se šetřilo vodou, je toaleta bezsplachovací. Při delším pobytu mimo civilizaci je však nutné hlídat druhou nádrž – ta na šedou vodu (odpadní voda bez obsahu toalety) pojme pouze 100 litrů, tedy jen čtvrtinu zásoby čisté vody.
Spotřebiče včetně indukce a pračky napájí lithium-železofosfátová (LFP) baterie s kapacitou 940 Ah při napětí 24 voltů, což odpovídá zhruba 22,6 kWh. Dobíjení zajišťuje osm střešních solárních panelů o celkovém výkonu 880 W a o běžnou síť se stará měnič s výkonem 5 kW. Vytápění interiéru a ohřev vody zajišťuje naftové kombinované topení, které v obytné části doplňuje podlahové vytápění.
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V Číně si Armadillo za model Defier XT účtuje 2,58 milionu jüanů, což v přepočtu odpovídá zhruba 8,6 milionu korun. Pro zájemce, kteří hledají alternativu z Evropy, se nabízí například německý Bimobil EX 462 na podvozku Iveco Eurocargo se stálým pohonem všech kol a rovněž 400litrovou nádrží na vodu, který ale na délku měří už 7,6 metru. A komu by nestačilo ani to, může sáhnout po francouzském kolosu Kodiak 6x6 od firmy R Truck-France s délkou jedenáct metrů a výkonem 440 koní.
Zdroj: Motor1, foto: Armadillo, video: Auto.cz