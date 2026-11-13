Čínský GAC brzy vstoupí na český trh. Na e-Salonu ukázal supersport i běžná auta
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Na český trh vstupuje další čínská automobilka GAC. Se svými elektromobily a plug-in hybridy chce díky ceně od 629.900 korun zatopit i Škodě Enyaq. Přinášíme přehled chystaných modelů a první dojmy z letošního e-Salonu.
Na český trh se chystá nejen nová automobilka, ale také zcela nový importér. Automobily značky GAC, známé také jako Guangzhou Automobile Group, bude dovážet evropská odnož izraelské společnosti Colmobil. Automobilku GAC nelze označit za novou, založena byla už v roce 1954. Byla prvním čínským výrobcem autobusů a dnes je významným hráčem v automobilovém průmyslu.
Ačkoli dříve působila spíše v ústraní, společnost v poslední době prošla výraznou konsolidací a rozvojem. Dnes je GAC významnou automobilovou korporací a klíčovým partnerem společnosti Toyota, již v roce 1997 také společně s Peugeotem založili společný podnik pro výrobu licenčního modelu 505.
Společnost aktivně vyvíjí vlastní technologické platformy a buduje tak svůj vlastní, jedinečný technický základ. Všechny nové modely společnosti stojí na stejné, vlastními silami vyrobené platformě. Také baterie si automobilka vyrábí sama (z 80 %), čistě spalovací model v jejím portfoliu nenajdete.
Zpočátku mírné zasvěcení do názvosloví automobilky. Některé modely totiž prodává s označením GAC, čistě elektrické ale patří pod značku Aion a těm sportovním zase říkají Hyptec. A pokud se stejně jako my už teď ztrácíte, pokusíme se budoucí českou nabídku představit postupně.
Nejdostupnější model představuje elektrický hatchback Aion UT s cenou od 629.900 Kč. S rozměry 4270 × 1 850 × 1 575 mm a rozvorem náprav 2750 mm bude konkurencí pro vozy jako Volkswagen ID.3, BYD Dolphin, Volvo EX30 nebo Kiu EV3.
Přední kola modelu UT pohání elektromotor o výkonu 150 kW (204 koní) s točivým momentem 210 Nm, z 0–100 km/h mu stačí 7,3 sekundy a maximální rychlost je omezena na 160 km/h, to jsou standardní hodnoty segmentu, jen za výrazně zajímavější cenu.
S tou pravděpodobně souvisí také využití levnější LFP baterie o kapacitě 60 kWh, jejíž nevýhodou je nízký nabíjecí výkon pouze 87 kW (DC). Za odpovídajících podmínek lze baterii nabít z 10 na 80 % přibližně za 32 minut. Palubní nabíječka umožňuje standardních 11 kW. Metodika WLTP udává kombinovaný dojezd 450 km na nabití.
Na první pohled má vůz designovaný v Miláně vcelku pohledné tvary, například velmi krátká kapota ale překvapila svou hmotností. Svou hmotností hravě překoná i dlouhé kapoty spalovacích aut, na poměry své třídy se to ale neprojevuje v pohotovostní hmotnosti vozu, která činí slušných 1745 kg. Na opačné straně vozu najdeme ohromné víko zavazadelníku s otevíráním a couvací kamerou na spodní hraně. Obojí se bude špinit a je potřeba se pokaždé nepříjemně ohýbat.
Víko kufru je však ovládané elektronicky. Výbava z vyšších segmentů je ostatně tím, na co GAC bude pravděpodobně lákat své zákazníky nejvíce. Tvrdé plasty totiž tvoří většinu interiéru, a i když dotykové plochy dveří jsou z nějaké umělé kůže, nepůsobí zrovna kvalitně. Tomu nejspíš přispívá také nepříjemný odér lepidel typický pro levná čínská auta.
Pozice za volantem také není ideální – výhledu brání široké A-sloupky, i když v tomto ohledu je zmiňovaný ID.3 jen o trochu lepší. Hlavní problém ale spatřuji v odlišných preferencích evropského novináře (a předpokládám, že i zákazníka) a čínských inženýrů. Přední sedadla umějí být kromě vyhřívání také ventilovaná, ale volant lze seřídit pouze vertikálně.
Infotainment je typicky rychlý a software odpovídá jakémukoli jinému vozu původem z Číny. Sám za sebe se posadím, potěší také loketní opěrka vzadu, možnost nastavení sklonu opěradla a zadní výdechy klimatizace. Nad hlavou mi se 189 cm bohužel místo nezbývá.
Taxi pro rodiny
Spolu s modelem UT přijde na trh také rodinné SUV Aion V, jehož základní cena startuje na částce 849.900 Kč. S délkou karoserie 4605 mm a rozvorem náprav 2775 mm bude konkurovat populární Škodě Enyaq, Kii EV5, Fordu Explorer EV nebo MG S5 EV. Poslední zmíněný vůz je o 60 tisíc levnější, všechny ostatní vozy startují kolem milionu korun.
Aion V spíše než SUV působí jako londýnské taxi nebo MPV. Tomu odpovídá také prostor na zadních sedadlech, který je opravdu královský jak v oblasti kolen, tak hlavy. Komfortní výbava zahrnuje vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla, podle provedení doplněná o osmibodovou masážní funkci. Nastavení volantu je zde i podélně, ale překvapuje poměrně vysoká podlaha.
Zajímavým prvkem je integrovaná chladnička ve středové loketní opěrce, která umožňuje chlazení, mrazení i ohřev. Aion V je totiž zaměřený na rodiny a cestování, v příslušenství tak najdeme také matraci pro kempingovou úpravu nebo v nezvykle velkém úhlu sklopná opěradla zadních sedadel. Na zadní straně spolujezdce je sklopný stolek, za řidičem chybí. Výdechy klimatizace své místo našly na B-sloupku.
Každodenní využití usnadňuje tříúrovňové uspořádání zavazadlového prostoru, jehož boční část ale stejně jako u modelu UT postrádá jakékoli čalounění. K pohonu slouží stejný elektromotor, tentokrát spojený s větší baterií o kapacitě 75,26 kWh pro kombinovaný dojezd až 510 km (WLTP). Překvapí poměrně vysoký maximální nabíjecí výkon 180 kW vzhledem k použité LFP chemii. Vůz je sériově vybaven tepelným čerpadlem a dvouzónovou automatickou klimatizací.
Vlajkový plug-in
Model GAC S7 PHEV s pohonem všech kol zaujme pozici vrcholného modelu evropské nabídky. Kombinuje přeplňovaný zážehový motor o objemu 1,5 litru se dvěma elektromotory a baterií o kapacitě 36,3 kWh s možností externího nabíjení. Zrychlení z nuly na 100 km/h trvá 5,8 sekundy. Podvozek využívá tlumiče s frekvenčně selektivní charakteristikou, které pomáhají sladit komfort jízdy s jistotou vedení vozu.
Výrazným poznávacím znakem modelu S7 je přední světelný pás o délce 2,6 metru a přední světlomety s technologií vykrývání protijedoucích vozidel matrix. Palubní desce opět dominuje velký centrální displej s úhlopříčkou 15,6" a generický digitální přístrojový štít.
V závislosti na zvolené výbavě jsou dostupná přední vyhřívaná, ventilovaná a masážní sedadla. Ta zadní mají měkké podhlavníky a lze je sklopit do relaxační polohy s úhlem až 137 stupňů. Vzadu najdeme také úchyty isofix a ve všech směrech dostatek místa, na střeše potěší materiál připomínající alcantaru.
Absolutním vrcholem značky má být supersport Hyptec SSR, který na domácím trhu vyjde v přepočtu na 4,2 milionu korun. O jeho importu na evropské trhy zatím nebylo rozhodnuto, vzhledem k nákladům na homologaci a dovoz by totiž jeho cena byla ještě vyšší.
Zaujme čísly – má tři elektromotory a výkon 900 kW (1225 k), což stačí ke zrychlení z nuly na 100 km/h za pouhých 1,9 sekundy. Již jsme se v něm měli možnost krátce svézt a dojmy s vámi sdíleli. Jízdu s menšími modely si do neděle 15. listopadu 2026 můžete vyzkoušet na e-Salonu v pražských Letňanech. Zahájení prodeje vozů GAC Aion na českém trhu očekáváme v roce 2027, přičemž dalších osm modelů se momentálně vyvíjí specificky pro evropský trh.
Zdroj: GAC