Čínský Maybach se soudil s influencerem. Nelíbila se mu kritika
Čína a její soudní systém nemá, co se týče automobilů, příliš dobrou pověst. Západní automobilky bránící se zjevnému kopírování svých produktů tam téměř nikdy neuspěly. Úplně jiná je situace, když mají tamní soudy bránit automobilky lokální.
Novinařina i další formy tvorby obsahu o automobilech znamenají do jisté míry balancování mezi upřímností a snahou nenaštvat příliš automobilky. V Česku to znamená občas naštvaného šéfa importu a občasný telefonát s dotazem, jestli opravdu chceme psát články jako jisté české weby mrzké kvality, které nebudeme jmenovat. V Číně ale pravidelně dochází na důraznější řešení.
Naposledy to poznal tamní influencer, který se zaměřil na vůz Maextro S800. Tedy novinku vyvinutou ve spolupráci automobilky JAC a Huawei, spadající do jeho aliance HIMA. Maextro S800 je čínským pokusem o konkurenci pro nejluxusnější vozy, jako jsou auta značek Rolls-Royce nebo Mercedes-Maybach.
Chybějící zavedené jméno a podobné záležitosti obvykle spjaté s luxusními značkami Maextro řeší zaměřením na vyspělé technologie. Jednou z hlavních je vyspělý podvozek, který je schopný „krabí chůze“, tedy jízdy šikmo a průjezdu výmoly bez toho, že by to posádka výrazně pocítila. Jako důkaz Maextro natočilo sérii videí, kde svůj sedan porovnává s maybachem třídy S.
Jako reakci vydal čínský automobilový blogger Fraccino video, v němž tvrdí, že tyto testy byly zmanipulované, aby záměrně vyzdvihly komfort podvozku s800. Mezi argumenty bylo i to, že Maextro výmoly rozmístilo přesně tak, aby dávaly výhodu rozvoru podvozku S800 a znevýhodnily Maybach. Naznačil také, že podobné marketingové kampaně jsou pro značky spadající do aliance HIMA typické. Kromě Maextra zde patří také Aito s automobilkou Seres, Luxeed s Chery, Stelato s BAIC a SAIC se SAIC.
V březnu 2025 požadovalo Maextro od influencera omluvu. Fraccino však připravil další provokativní video, v němž znovu zesměšňoval marketing Huawei. V důsledku toho automobilka JAC podala loni v květnu na Fraccina žalobu. Původně požadovala odškodnění ve výši 1 milionu jüanů (cca 3.360.000 Kč). Blogger s obviněním nesouhlasil a prohlásil, že podá na stěžovatele protižalobu s požadavkem na odškodnění ve výši 2,5 milionu jüanů (cca 8.640.000 Kč).
Dne 24. února 2026 oznámilo právní oddělení automobilky, že soud vynesl prvoinstanční rozsudek ve sporu s Fraccinem. Soud rozhodl, že bloggerův popis S800 byl vykonstruovaný a poškodil pověst společnosti. Nařídil proto žalovanému, aby se veřejně omluvil a zaplatil odškodné 300.000 jüanů (cca 1.040.000 Kč).
Nejde zdaleka o jediný podobný případ. Loni byl hojně medializován soud s dalším čínským blogerem, který tvrdil, že automobilka Avatr lže o extrémní aerodynamice modelu 12. Automobilka po něm požadovala odškodnění ve výši 10 milionů jüanů (cca 33 milionů Kč) a veřejnou omluvu. Zde zatím nebyl vynesen rozsudek.
K soudu hnalo také Xiaomi influencera jménem Gao. Ten zveřejnil video simulovaného čelního střetu modelů Xiaomi SU7 a Zeekr 007. Ve svém příspěvku tvrdil, že u vozu od Xiaomi po nárazu fatálně selhal systém nouzového volání a došlo k vážnému poškození trakční baterie, zatímco konkurenční zeekr dopadl výrazně lépe.
Následné vyšetřování však odhalilo, že blogger před testem údajně úmyslně odpojil kabel pomocné baterie, čímž vědomě vyřadil z provozu veškerou elektroniku včetně bezpečnostních systémů.
Milionové odškodné nebo vězení
Navíc bylo podle soudu prokázáno, že k popisu poškození akumulátoru použil zavádějící a upravené záběry. V důsledku těchto zjištění byl Gao v listopadu 2024 zadržen a v září 2025 formálně obžalován z poškozování obchodní pověsti. Soudní proces, který byl zahájen v únoru 2026, nyní směřuje k vynesení rozsudku, přičemž bloggerovi hrozí jak povinnost zaplatit astronomické odškodné, tak trest odnětí svobody.
Také elektrické MPV Li Mega se stalo terčem bizarního útoku. Odpůrci značky začali na internetu pomocí AI a fotomontáží šířit obrázky, na kterých vůz připomínal pohřební automobil. Tato virální antikampaň reálně poškodila prodeje a vedla k propadu akcií firmy. Zakladatel Li Auto, William Li, následně oznámil, že společnost vynakládá měsíčně desítky milionů jüanů na boj proti „internetovým trollům“ a podala žaloby na několik vlivných bloggerů podporujících konkurenční značky.
Web CarNewsChina také dříve informoval, že soudy nařídily jednotlivcům smazat pomlouvačný obsah, veřejně se omluvit a zaplatit odškodnění až ve výši 2 milionů jüanů (cca 6 milionů korun) v případech týkajících se automobilek BYD, Great Wall Motor a Xpeng. Great Wall kvůli tomu dokonce zažaloval 37 různých influencerů. V lednu 2026 soud rozhodl, že blogger, který zveřejnil zavádějící tvrzení o spotřebě paliva u SUV Denza B5, musí společnosti BYD zaplatit odškodnění ve výši 2 milionů jüanů.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto, videa: Maextro