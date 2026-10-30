Čínský průkopník se vrací do Evropy. Jeho plány jsou ambiciózní
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Čínský koncern Great Wall Motor chce do roku 2029 vyrábět v Evropě asi 300 tisíc aut ročně. První továrna měla stát ve Španělsku či v Maďarsku. Investici ovšem nakonec získalo Bulharsko.
Čínská automobilka GWM (Great Wall Motor) za svými konkurenty zatím zaostává. Zatímco BYD, Leapmotor, Dongfeng, MG a další výrobci již v Evropě poměrně rozsáhle působí, GWM se na náš kontinent teprve chystá. Přitom je to právě tahle značka, která na místní trhy přišla ještě v době, kdy jsme se čínským pokusům o automobil právem smáli.
GWM to však s návratem do Evropy myslí vážně. A aby výrobce obešel různá omezení v čele s dovozovými cly, plánuje na území Evropské unie rovnou postavit továrnu. Ačkoliv se původně spekulovalo o Španělsku či Maďarsku, závod nakonec vyroste v Bulharsku, konkrétně v Bahovici v provincii Loveč na severu země, která je známá automobilovým průmyslem. Číňané tuhle novinku oznámili na vlastní akci v italském Miláně.
Návrat na „místo činu“
Bahovice není pro značku krokem do neznáma. GWM tu totiž působí od roku 2012, kdy zde otevřela montáž svých aut ze sad SKD (semi-knocked down) a stala se tak první čínskou automobilkou v Evropě. Místo rozšiřování závodu ale výrobu v roce 2016 zastavil bankrot bulharského partnera, společnosti Litex Motors. Budovy později převzala firma Bulgarian Automotive Industry (BAI).
Zrenovovaný závod zůstane ve vlastnictví BAI, od roku 2027 ho ale převezme GWM. BAI bude fungovat jako nezávislý smluvní výrobce a vyrábět dohodnuté objemy. Sériová montáž elektrického kompaktního SUV Ora 5 má začít v prvním čtvrtletí.
Nejdřív montáž, lokální díly později
Technická ředitelka GWM Nicole Wu v Miláně řekla, že GWM buduje v Evropě plně lokalizovaný ekosystém od vývoje po výrobu. Začne se montáží ze sad SKD, část dílů se ale má v Evropě vyrábět už od začátku.
Kapacita závodu v Bahovici má být 50 tisíc aut ročně. Už v roce 2029 ovšem GWM cílí na metu 300 tisíc vozů ročně, další výrobní kapacity proto bude muset otevřít co nejdříve. Stavba továrny na zelené louce obvykle zabere klidně i pět let, nabízí se proto, že GWM možná převezme již fungující závod některé ze západních automobilek. Ty se ostatně již delší dobu potýkají s příliš nízkým vytížením svých výrobních kapacit, které je kvůli silným odborům, politickým tlakům a vysokým nákladům na odchodné velmi náročné uzavřít.
Zdroje: Reuters, electrive.com, foto a video: GWM