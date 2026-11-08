Čínský Smart #2 stojí v přepočtu 324 tisíc korun. Evropský začíná výš, i když má chudší výbavu
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Nová generace minivozu se v Číně prodávala už od pařížské premiéry, ale jen jako bleskově rozebraná limitovaná edice. Nyní přichází na řadu hlavní verze. Technika je stejná jako u evropského provedení, cena zdaleka ne.
Smart zahájil v Číně prodej varianty Premium, tedy hlavního provedení nového dvoumístného elektromobilu. Katalogová cena činí 102.900 jüanů (asi 334 tisíc korun). Se zaváděcím zvýhodněním 3000 jüanů (necelých deset tisíc korun) vyjde na 99.900 jüanů, tedy přibližně 324 tisíc korun.
Prodávat se #2 v Číně začal už 12. října, v den světové premiéry na autosalonu v Paříži. Tehdy ale jen v edici Couture za 112.999 jüanů (asi 367 tisíc korun), jejíchž 999 kusů zmizelo podle Smartu během půl dne. Většinu technických údajů zveřejnila automobilka už v září a říjnu. Novinkou je tedy především cena a s ní i první možnost poctivě srovnat Čínu s Evropou.
Dva metry a tři čtvrtě, pohon zadních kol
Čínská verze Smartu #2 měří na délku 2751 milimetrů, na šířku 1669 a na výšku 1555 milimetrů. Rozvor náprav činí 1875 milimetrů. Evropské údaje uvádějí délku 2746 milimetrů, ostatní rozměry jsou shodné. Pro srovnání: poslední fortwo měřil 2695 milimetrů a měl rozvor 1873 milimetrů. Smart #2 tak zabere na parkovišti prakticky stejné místo jako jeho předchůdce, baterii ale nese dvakrát větší.
Základem vozu je nová elektrická platforma ECA vyvinutá speciálně pro dvoumístný automobil. Elektromotor uložený vzadu pohání zadní kola a dosahuje výkonu 60 kW a točivého momentu 130 Nm. Zrychlení z 0 na 50 km/h zabere podle výrobce 3,8 sekundy, maximální rychlost činí 140 km/h.
Navzdory malým rozměrům má Smart poměrně propracovaný podvozek. Vpředu používá vzpěry MacPherson, vzadu nezávislé pětiprvkové zavěšení. Hmotnost se mezi nápravy rozděluje v poměru 50:50, zadní pneumatiky jsou širší než přední. Pro čínské provedení automobilka udává minimální poloměr otáčení 3,35 metru, evropské údaje mluví o průměru otáčení 6,95 metru mezi obrubníky.
Evropské údaje uvádějí objem zavazadlového prostoru 305 litrů, který lze podle výrobce rozšířit až na 527 litrů. Z původního fortwo se vrací dvoudílné zadní víko. Jeho spodní výklopná část unese až 120 kilogramů a může posloužit jako nakládací plocha nebo sedák.
Čínských 410 kilometrů není evropských 290
Energii dodává lithium-železo-fosfátová (LFP) baterie s články CATL o kapacitě 35,8 kWh. V Číně výrobce uvádí dojezd až 410 kilometrů podle tamní metodiky CLTC a rychlé nabití z třiceti na osmdesát procent nejvýše za čtvrt hodiny. K dispozici je také funkce V2L pro napájení externích spotřebičů.
Pro Evropu Smart uvádí předběžný dojezd až 290 kilometrů podle WLTP. Rozdíl souvisí především s odlišnými zkušebními metodikami – čínský cyklus CLTC je k dojezdu výrazně shovívavější –, a proto nelze obě hodnoty přímo porovnávat. Smart pro Evropu uvádí maximální stejnosměrný nabíjecí výkon 65 kW a doplnění energie z deseti na osmdesát procent za přibližně dvacet minut, stejně jako v Číně.
Obě verze se liší také některými prvky výbavy. Například čínský Premium používá centrální displej s úhlopříčkou 12,8 palce, zatímco evropská specifikace uvádí 10,1 palce.
Stejná výbava, jiná cena
Smart již po pařížské premiéře otevřel předběžné objednávky v několika evropských zemích. Například v Německu, Nizozemsku, Portugalsku nebo Itálii začíná základní provedení Pure na 19.990 eurech (přibližně 486 tisíc korun). Německý ceník dále uvádí Pure+ za 20.990 eur (asi 510 tisíc korun) a Premium za 24.490 eur (asi 595 tisíc korun). Limitovaná Couture Edition za 25.690 eur (asi 624 tisíc korun) je i v Evropě vyprodaná.
Na první pohled je evropský základ o 160 tisíc korun dražší než zvýhodněný čínský Premium. Srovnání ale kulhá: v Číně se prodává jen bohatě vybavená verze a evropský Pure nemá například prosklenou střechu ani větší displej. Stojí-li proti sobě Premium a Premium, rozdíl naroste zhruba na čtvrt milion korun. Do evropských cen se promítá také vyšší DPH, dovozní clo včetně vyrovnávacího cla na čínské elektromobily a distribuční náklady.
První vozy mají evropští zákazníci dostat ve druhém čtvrtletí roku 2027. Český ceník ani termín zahájení tuzemského prodeje Smart zatím nezveřejnil.
Zdroj: Smart, CarNewsChina