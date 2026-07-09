Čínský útok na luxusní offroady: Denza Bao 5 přijíždí do Evropy s výkonem 400 kW
Prémiová odnož čínského výrobce BYD vysílá na evropský trh luxusní off-road. Má poctivou rámovou konstrukci, tři uzávěrky diferenciálů a plug-in hybridní pohon. Míří tak přímo do revíru ovládaného legendami jako Land Rover Defender nebo Toyota Land Cruiser.
Mapa automobilového světa se mění a nejnovějším důkazem je masivní expanze značky Denza. Přítomnost tohoto dravce na letošním Festivalu rychlosti v Goodwoodu nelze přehlédnout. Rozruch na stánku zajišťuje elektrický supersport s označením Z, ale větším prodejním kladivem na evropské zákazníky má být luxusní terénní off-road. Bao 5 má mýt poctivým a zároveň inovativním kusem mechaniky.
Na první pohled sází novinka na osvědčenou klasiku. Hranatá, ostře řezaná karoserie svalnatých tvarů ukazuje, že tohle auto se neztratí v těžkém terénu ani před luxusním hotelem. Design v mnoha ohledech připomíná novou Toyotu Land Cruiser, což prostě není na škodu. Podobnost s klasikami segmentu pak dotvářejí do boku otevírané páté dveře s plnohodnotným rezervním kolem zavěšeným na zádi.
Silný hybrid v základu
Pod hranatou vnější slupkou se ukrývá technologický ohňostroj. Základem vozu je robustní žebřinový rám, do kterého je unikátní technologií cell-to-chassis integrován akumulátor s pěti vrstvami ochrany proti poškození v terénu. Srdcem pohonného ústrojí je přeplňovaná patnáctistovka kombinovaná se dvěma elektromotory.
Výsledný systémový výkon dosahuje dechberoucích 400 kW, rovněž točivý moment se zastavil na mamutí hodnotě 760 Nm. Díky tomu dokáže toto monstrum o hmotnosti bezmála 2,9 tuny vystřelit z nuly na stovku za pouhé 4,8 sekundy.
Tradiční off-roadovou školu zastupují tři mechanické uzávěrky diferenciálů, tu moderní naopak aktivní hydraulický podvozek. Ten umožňuje měnit světlou výšku v rozsahu 140 milimetrů, přičemž směrem nahoru od standardního nastavení umí auto přizvednout o solidních 90 milimetrů. I přes přítomnost spalovacího motoru vůz nabízí funkci V2L, takže dokáže napájet externí elektrické spotřebiče přímo z trakční baterie o kapacitě 31,8 kWh. Ta navíc slibuje velmi zajímavý čistě elektrický dojezd pro každodenní městské popojíždění.
Interiér balancuje na hraně mezi luxusem a mechanickou odolností. Palubní desce podle moderních čínských standardů dominují tři masivní obrazovky, které doplňuje přehledný průhledový displej. Výrobce naštěstí nezanevřel na fyzická tlačítka, kterými se ovládají funkce pohonu všech kol a uzávěrek na středové konzole. Nastavení klimatizace však musíte lovit digitálně v menu infotainmentu.
V nejvyšší specifikaci Ultimate se posádka usadí do kůže Nappa s vyhřívanými i ventilovanými sedadly. Na prvních fotkách vypadá interiér honosně a jsem zvědavý, jaké dojmy bude mít kolega Marek Bednář přímo v Goodwoodu.
Z hlediska praktičnosti sází Denza na velký prostor pro cestující v obou řadách, k čemuž přispívá i standardně dodávané panoramatické střešní okno. Určitým kompromisem je zavazadelník o objemu 430 litrů, který za svými hlavními rivaly zaostává.
Po sklopení zadních sedadel sice vznikne dokonale rovná ložná plocha, celkovým přepravním objemem však Defender ani Land Cruiser neohrozí. Limitem pro náročné chalupáře může být také maximální hmotnost brzděného přívěsu omezená na 2,5 tuny.
Hodně muziky za 2 miliony
Nejsilnější zbraní Bao 5 bude nepochybně poměr ceny a nabízené hodnoty. Oficiální ceníky pro kontinentální Evropu sice výrobce zatím drží pod pokličkou, ale ostrovní premiéra v Goodwoodu nám dává první obrázek o tom, s jakými kartami Denza do zbytku Evropy dorazí. Podle britských cenovek se startovací meta po přepočtu usadí na částce kolem 2.100.000 Kč, zatímco vrcholná verze Ultimate vyjde na přibližně 2.400.000 Kč.
Pro kontext: na britském trhu startuje základní Toyota Land Cruiser v přepočtu na 2.450.000 Kč a Land Rover Defender 110 začíná ještě o sto tisíc výše. Čínský nováček tak zavedené legendy podstřeluje o statisíce, přičemž výbavou ani brutálním výkonem se mu v základních provedeních nemohou rovnat.
Síť dealerů mateřského BYDu v Evropě roste rychlým tempem. Pokud dokáže novinka v terénu nabídnout něco podobného, co tradiční legendy oboru, má zaděláno na obrovský prodejní i reputační úspěch.
Denza Bao 5: Technické údaje
|Pohon
|zážehový přeplňovaný čtyřválec, řadový, 1497 cm³; plus 2x synchronní elektromotor
|Uspořádání pohonu
|spalovací motor vpředu podélně; 1x elektromotor na každé nápravě (pohon všech kol)
|Celkový systémový výkon
|400 kW
|Výkon elektromotorů
|200 kW vpředu, 285 kW vzadu
|Zrychlení 0–100 km/h
|5,0 sekundy
|Maximální rychlost
|180 km/
|Využitelná kapacita akumulátoru
|31,8 kWh
|Čistě elektrický dojezd
|90 km (WLTP)
|Emise CO₂
|30 g/km
|Odhadovaná cena
|cca od 2.100.000 Kč (v přepočtu z liber)
Zdroj: Denza