Čínský Xpeng G9 je pohodlný jako parník a má jednu výjimečnou vlastnost. Mrkněte na náš videotest
Mezi plejádou nových čínských vozů zaujme několik, které se nezadají s evropskou extratřídou prémiových značek. Jedním z nich je také Xpeng G9.
Čínská automobilová značka Xpeng je v našich končinách méně známá než třeba Omoda, Jaecoo nebo BYD. V jejím portfoliu však najdete vozidla, která vás ohromí. Přesně takovým je luxusní SUV G9. V Česku se nabízí se třemi pohony: coby verze s poháněnou pouze zadní nápravou a standardním, respektive delším dojezdem a dále testovaná vrcholná varianta AWD Performance.
Cenové rozpětí sahá od 1.469.900 po 1.799.900 korun. Za uvedené peníze získáte velmi bohatě vybavené auto v kombinaci s vyspělým elektrickým pohonem. Ten měl v případě testované vrcholné verze dva trakční elektromotory, kdy každý pohání jednu nápravu. Ta zadní je víceprvková, přední lichoběžníková ve své pokročilejší verzi.
Bohatá výbava ale není to hlavní, co nové čínské SUV nabízí. V útrobách ukrývá jednu zajímavost, která z něj na trhu elektromobilů dělá ojedinělý počin. O co konkrétně se jedná, stejně jako to, jak takové auto jezdí nebo čím vším je vybaveno, se dozvíte v našem videu.
Zdroj: Autorský text