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Čínským elektromobilům se daří v Norsku. V říjnu byly v top 10 hned dva

Xpeng G6

Xpeng G6 Zdroj: Xpeng

Xpeng G6
Xpeng G6
Xpeng G6
Xpeng G6
Xpeng G6
Xpeng G6
Xpeng G6
Xpeng G6
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Ondřej Šámal
Ondřej Šámal
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Norsko potvrzuje pozici lídra v elektromobilitě, když v říjnu bylo na tamním trhu registrováno téměř 99 procent aut s elektrickým pohonem. Vedle zavedených jmen se prosazuje také dravá čínská konkurence.

Norsko se za posledních zhruba 100 let vyšvihlo z chudé severské země mezi nejbohatší státy světa. Vděčí za to zejména těžbě ropy a zemního plynu, z kterého toto království z větší části financuje například státní investiční fond. Ten aktuálně spravuje aktiva asi za 2,3 bilionu dolarů, což je přibližně 50 bilionů korun. Jen pro představu: český rozpočet na letošní rok počítá s výdaji ve výši 2,428 bilionu korun, tedy dvacetkrát méně.

I díky financím z těžby fosilních paliv si Norsko v uplynulých letech dovolit poměrně štědrou dotační politiku, která z elektromobilů udělala dominantní sílu na trhu. Například letos v říjnu bylo v Norsku registrováno 15.725 nových automobilů, přičemž těch s lokálně bezemisním pohonem bylo hned 15.536, tedy 98,8 %. Zbytek tvořily diesely s 89 kusy, čtrnáct benzinových vozů, 33 plug-inů a 53 klasických hybridů.

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Za volantem Yangwangu U9 • Marek Bednář/Auto.cz

Mezi prvními třemi místy mezi modely s nejvíce registracemi v říjnu nenajdeme asi žádné překvapení. Vítězem se stala Tesla Model Y, druhá skončila Toyota bZ4X, bronz si odnesl Volkswagen ID.4. Čtvrtá příčka je už ale zajímavější. Pomyslnou bramborovou medaili si totiž odváží čínský Xpeng G6 s 542 exempláři. Další vůz z druhé nejlidnatější země světa pak skončil osmý. BYD Atto 3 Evo s pohonem všech kol zaznamenal slušných 437 aut, díky čemuž přeskočil třeba dvanáctou Škodu Enyaq či čtrnáctý Volkswagen ID.7.

Registrace nových aut v Norsku v říjnu 2026
PořadíModelPočet (ks)Tržní podíl 
1.Tesla Model Y14299,1%
2.Toyota bZ4X7254,6%
3.Volkswagen ID.45533,5%
4.XPeng G65423,5%
5.Audi Q4 e-tron5353,4%
6.Mercedes-Benz GLC5083,2%
7.BMW iX34462,8%
8.BYD Atto 3 Evo 4×44372,8%
9.Toyota Urban Cruiser4152,6%
10.Volvo EX303402,2%
11.Changan Deepal S053382,2%
12.Škoda Enyaq3242,1%
13.BYD Sealion 73102,0%
14.Volkswagen ID.73082,0%
15.Volvo EX403082,0%
16.BMW iX13031,9%
17.Škoda Elroq3001,9%
18.Toyota C-HR+2991,9%
19.XPeng G92361,5%
20.Suzuki e Vitara2261,4%
21.Zeekr 7GT2191,4%
22.Smart #52041,3%
23.Audi Q61991,3%
24.Kia EV51771,1%
25.Hyundai Kona1761,1%
26.Ford Explorer1721,1%
27.Nissan Ariya1691,1%
28.Volkswagen ID.31691,1%
29.Volkswagen ID.Polo1671,1%
30.Subaru Uncharted1551,0%
Zdroj: OFV   

Podle Norské silniční federace (OFV) získávají čínské automobilky stále větší podíl na trhu. V říjnu si připsaly 22,5procentní podíl na celkových registracích, tedy nejvíce v rámci jednoho měsíce v historii.

Zdroj: OFV a electrive.com, foto a video: Auto.cz

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