Cítíte se víc oslněni novými auty? Silnější světla mají výhody
Americká studie tvrdí, že přínos silnějších světel je větší než negativa pramenící z možného oslnění ostatních řidičů.
Světlomety každého auta jsou naprosto klíčovou součástí aktivní bezpečnosti. Čím lépe vidíme silnici a okolí před sebou – ale i za sebou – tím dřív můžeme reagovat na případné nebezpečí. Silnější LEDková světla však nesou riziko oslnění ostatních účastníků provozu. A podle výzkumu Americké automobilové asociace (AAA) jsou ti ostatní skutečně v posledních letech častěji oslněni.
Ve výzkumu uvedlo 6 z 10 řidičů, že oslnění světly ostatních aut je problémem na silnicích, kde jezdí. 92 % z nich považuje za problém světla protijedoucích aut, zhruba třetina také bývá oslněna světly zezadu, které se odrážejí v jejich zrcátkách. Navíc, lidé s dioptrickými brýlemi uváděli, že jsou oslněni, častěji než lidé bez brýlí.
Vypadá to jako bezpečnostní riziko, ale ve skutečnosti jsou přínosy výkonných světel významnější. Jednak, počet nehod se kvůli oslnění v USA nezvyšuje. Studie IIHS (Pojišťovací institut pro bezpečnost silničního provozu) z loňského roku ukázala, že oslnění patří k příčinám jen promile nehod v noci a tento podíl se nezvyšuje.
Co víc, nedostatečná viditelnost je podle IIHS důvodem mnohem většího počtu nehod. „Ačkoliv oslnění může být nepříjemné, stojí za mnohem menším počtem nehod, než situace, kdy řidič vidí na silnici špatně,“ řekl David Harkey, prezident IIHS. Podle AAA také díky kvalitnějším světlometům lépe funguje samočinné nouzové brzdění.
Obecně u světlometů a míry, jakou oslňují okolí, nejde o technologii, jakou svítí – zda to jsou žárovky nebo LEDky – nýbrž o provedení konkrétního světlometu a jeho seřízení. Existují auta s žárovkovými světly, která oslňují a na silnici moc nesvítí, a naopak vozy s LEDkovými světlomety, které silnici nasvěcují hezky a ostatní neoslňují.
Nezbývá, než se zeptat vás, čtenářů Auto.cz. Oslňují vás LEDková světla moderních aut? A plošně, nebo jen výjimečně, tedy v případě špatného seřízení? Nebo vnímáte protijedoucí auta i auta za sebou pořád stejně?
