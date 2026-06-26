Citroën proměnil rodiňák na speciál pro potápěče. Uvnitř to svítí jako v ponorce
Spousta konceptů je jen o nálepkách a pár detailech, ale Citroën šel tentokrát dál. Koncept C3 Aircross Marine Nationale by se na pláži rozhodně neztratil.
Výročí čtyř století existence námořních sil si žádá výjimečný počin. Francouzská automobilka se proto rozhodla vzít své nejnovější kompaktní SUV, které v základu slouží jako dostupný sedmimístný rodinný vůz, a radikálně ho transformovat.
Unikátní show car získal díky přepracovaným nárazníkům a široce rozkročeným blatníkům vizáž nekompromisního offroadu, který vypadá, že míří na záchrannou misi do bouří ošlehaného pobřeží. Sedmnáctipalcová kola obouvá do obřích terénních pneumatik s hlubokým vzorkem o šířce 275 milimetrů.
Matný lak karoserie je mořsky modrý a světle šedá střecha má odkazovat na trupy válečných plavidel a mořskou pěnu. Žebrované mlhovky svým tvarem napodobují signální lampy, kterými si námořníci dříve předávali zprávy v Morseově abecedě. Klasická tažná oka na náraznících pak designéři vyměnili za masivní kovové prvky tvarované jako lodní vazáky, k nimž se v přístavech ukotvují lana.
Na střešních ližinách trůní speciálně navržený nosič určený pro přepravu těžkého potápěčského vybavení. Vývojáři jej potáhli speciální barvou s extrémní odolností proti mechanickému poškození, takže bez úhony zvládne drsné zacházení, nárazy kyslíkových lahví i agresivní slanou vodu. A místo plastových dekorů na karoserii najdeme funkční červené popruhy na zajištění nákladu.
Kabina se po zapnutí světel zahalí do sytě červeného ambientního osvětlení. Prý jde o přímou analogii s režimem na palubách ponorek. Červené světlo se v podmořských plavidlech používá k tomu, aby si lidské oko udrželo takzvané noční vidění a posádka byla v případě potřeby okamžitě připravená k pohledu do tmy nebo do periskopu. Tomu je přizpůsoben i výběr materiálů. Světle šedá látka na sedadlech byla vyvinuta tak, aby toto specifické červené světlo odrážela a vytvářela v noci tajuplnou a uniformní atmosféru.
Celkový dojem z této oslavy francouzské historie podtrhují drobnosti jako trikolóra lemující palubní desku, kotva na zadním sloupku nebo decentní loga odkazující na čtyřsetleté jubileum na opěradlech sedadel. Prostě pěkný námořní příběh na kolech.
Zdroje: Citroën