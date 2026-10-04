Citroën v Česku nabídne auta bez čekání a se zimními gumami. Akce potrvá deset dní
Dočasné zvýhodnění zahrne pět modelů od malého C3 po rodinný C5 Aircross. Prodlouženou záruku bude možné nastavit až na osm let nebo 200.000 kilometrů.
Citroën uspořádá od 13. do 23. října prodejní akci Happy Days. U autorizovaných prodejců po celé České republice nabídne zvýhodněné skladové vozy, zimní pneumatiky zdarma a možnost sjednat prodlouženou záruku až na osm let nebo 200.000 kilometrů.
Nejlevnějším automobilem v nabídce bude C3 ve výbavě You s přeplňovaným benzinovým motorem o výkonu 74 kW (100 k) a manuální převodovkou. Jeho cena začne na 355.000 Kč. Prostornější C3 Aircross se stejným motorem a výbavou pořídíte od 405.000 Kč.
Citroën C4 You s hybridním pohonem o systémovém výkonu 81 kW (110 k) a automatickou převodovkou bude stát nejméně 449.900 Kč. Větší C5 Aircross ve výbavě You s hybridním ústrojím o výkonu 107 kW (145 k) vyjde na 665.000 Kč.
Pátým zvýhodněným modelem je Berlingo v limitované sérii Tonic s homologací N1. Cena začíná na 459.000 Kč. Výbavu proti standardnímu provedení rozšiřují posuvné dveře na obou stranách karoserie, podélné střešní nosiče a metalický lak.
Všechny částky zahrnují DPH, jsou však podmíněny současným využitím výkupního bonusu a financování Privilege. Zákazník, který nechce odevzdat svůj dosavadní automobil nebo plánuje zaplatit bez financování, proto musí počítat s odlišnou cenou.
Akce se vztahuje výhradně na skladové vozy. Výběr motorizací, výbav a barev tak bude záviset na zásobách jednotlivých prodejců. Výhodou je naopak možnost převzít automobil bez čekání na jeho výrobu.
Součástí nabídky jsou zimní pneumatiky zdarma. Citroën hovoří pouze o pneumatikách, nikoliv o kompletních kolech včetně disků. Podrobnosti o značce, rozměrech nebo montáži ve zveřejněných podkladech neuvádí.
Zákazníci mohou využít také program Extended Care Premium. Délku ochrany a kilometrový limit lze nastavit podle předpokládaného používání vozu, nejvýše však na osm let nebo 200.000 kilometrů. Program pokrývá vybrané opravy motoru, převodovky a dalších součástí pohonu, zahrnuje evropské asistenční služby a lze jej převést na dalšího majitele.
Nejde ovšem o automatickou osmiletou záruku zahrnutou bezplatně ke každému automobilu. Citroën uvádí možnost program sjednat, cenu jednotlivých variant však v oznámení akce nezveřejnil.
Zdroj: Citroën