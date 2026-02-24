Citroën v Česku rozjel akci pro podnikatele a firmy. Na užitkové vozy dává slevy a možnost financování
Citroën otevírá rok slevou na kompletní portfolio užitkových modelů. Přidá k nim financování a nepřijdete ani o pětiletou záruku.
Od 23. února do 31. března Citroën pořádá akci Business Days věnovanou podnikatelům a firmám napříč celou užitkovou modelovou řadou. Vozy pro přepravu osob v posledních dvou letech prošly obměnou, takže zákazníci dostanou moderní vůz odpovídající současným standardům. V tomto ohledu je jedno, jestli kupujete malou C3 Cargo, nebo Jumper s nákladovým prostorem až 17 m³.
Kromě konkrétního vozu nezáleží ani na pohonu, protože do akce jsou zahrnuté spalovací verze i elektromobily. Citroën nabídne podle modelu slevu až 56.000 Kč bez DPH nad rámec běžných obchodních podmínek, a to v závislosti na modelu a verzi. Nejlevněji vychází pochopitelně C3 Cargo za 308.400 Kč bez DPH, dále je tu Berlingo Profi od 421.900 Kč bez DPH a jeho ryze užitkový derivát za 399 900 Kč bez DPH. Závěrem tu máme dvojici Jumpy Furgon od 489.900 Kč bez DPH a Jumper Furgon od 499.900 Kč bez DPH.
|Ceník Citroën Business Days
|Model
|Základní cena (Kč bez DPH)
|Citroën C3
|308 400
|Citroën Berlingo Profi
|421 900
|Citroën Berlingo Van
|399 900
|Citroën Jumpy Furgon
|489 900
|Citroën Jumper Furgon
|499 900
K dispozici je i financování s 0% úrokem bez akontace, a to až na pět let. Firmy si podmínky nastaví flexibilně podle svých zvyklostí, případně využijí operativní leasing ve variantě bez služeb nebo s plným servisem. Na všechny vozy platí pětiletá záruka omezená nájezdem 200.000 km.
Zdroj: Citroën I Video: Redakce