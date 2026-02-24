Předplatné
Citroën v Česku rozjel akci pro podnikatele a firmy. Na užitkové vozy dává slevy a možnost financování

Mario Rychtera
Citroën otevírá rok slevou na kompletní portfolio užitkových modelů. Přidá k nim financování a nepřijdete ani o pětiletou záruku. 

Od 23. února do 31. března Citroën pořádá akci Business Days věnovanou podnikatelům a firmám napříč celou užitkovou modelovou řadou. Vozy pro přepravu osob v posledních dvou letech prošly obměnou, takže zákazníci dostanou moderní vůz odpovídající současným standardům. V tomto ohledu je jedno, jestli kupujete malou C3 Cargo, nebo Jumper s nákladovým prostorem až 17 m³.

Kromě konkrétního vozu nezáleží ani na pohonu, protože do akce jsou zahrnuté spalovací verze i elektromobily. Citroën nabídne podle modelu slevu až 56.000 Kč bez DPH nad rámec běžných obchodních podmínek, a to v závislosti na modelu a verzi. Nejlevněji vychází pochopitelně C3 Cargo za 308.400 Kč bez DPH, dále je tu Berlingo Profi od 421.900 Kč bez DPH a jeho ryze užitkový derivát za 399 900 Kč bez DPH. Závěrem tu máme dvojici Jumpy Furgon od 489.900 Kč bez DPH a Jumper Furgon od 499.900 Kč bez DPH.

Ceník Citroën Business Days
ModelZákladní cena (Kč bez DPH)
Citroën C3 308 400
Citroën Berlingo Profi 421 900
Citroën Berlingo Van 399 900
Citroën Jumpy Furgon489 900
Citroën Jumper Furgon 499 900

K dispozici je i financování s 0% úrokem bez akontace, a to až na pět let. Firmy si podmínky nastaví flexibilně podle svých zvyklostí, případně využijí operativní leasing ve variantě bez služeb nebo s plným servisem. Na všechny vozy platí pětiletá záruka omezená nájezdem 200.000 km.

Zdroj: Citroën I Video: Redakce

