Čmoudi na českých silnicích jsou velký problém! Už skoro rok je odhaluje speciální inspekce
Už skoro rok funguje v Česku Inspekce silniční dopravy. Patrola se kromě kontrol přetížených kamionů zajímá i o auta, která mají na první pohled zjevnou závadu. Inspektorská pojízdná stanice technické kontroly odhalila v provozu už desítky pleček.
Jejich revírem jsou tuzemské silnice, brázdí je v bílých dodávkách s modrými vzory s nápisem INSID a modrými majáčky. Mají stejné pravomoci jako policie, můžou vás zastavit a zkontrolovat na vašem autě technický stav i emise. A pokud najdou problém, omezí vám technickou na třicet dní. Nebo dají pokutu.
A klidné nemůžou být ani samotné stanice technické kontroly, protože inspektoři mají přístup do databáze ministerstva dopravy. Pokud zjistí, že technik na STK nebo měření emisí nechal projít technicky nezpůsobilé vozidlo, hrozí jim pokuty nebo zákaz činnosti.
Plečky tu nechceme
Inspektoři už od vzniku v loňském červenci tvrdí, že nechtějí šikanovat obyčejné řidiče, kteří mají auto v pořádku. Jenže při noční kontrole si nejde nevšimnout třeba dodávky, které nefungují světla. „Kontroly technického stavu jsou běžnou součástí práce inspektorů INSID. Cílem je odhalit závady dříve, než se stanou příčinou nehody,“ řekl k zastavení dodávky metodik inspekce Tomáš Grol. Řidič nesměl pokračovat dál, a jak zjistili kontroloři, na vině nebyla jen nefunkční světla, dodávka byla přetížena nákladem o víc než jednu a půl tuny. Byla jí omezena technická kontrola na třicet dnů, s provozovatelem navíc bylo zahájeno správní řízení.
Loni INSID zkontroloval na silnicích skoro dva tisíce vozidel a u sto padesáti devíti objevil závady, kvůli kterým nesměli řidiči pokračovat v jízdě a museli znovu na technickou. „Pokud byla důvodem lehká závada, omezujeme způsobilost na 30 dní, navíc ještě hrozí řidiči pokuta 1500 korun na místě. Když nesouhlasí, jde oznámení provozovatele do správního řízení, kde je sankce vyšší, od deseti do sta tisíc korun,“ vysvětluje Světu motorů mluvčí Inspekce silniční dopravy Monika Balšánková.
„V případě nebezpečné závady vozidlo přichází o technickou způsobilost na místě kontroly, případně u některých závad je možné odebrat osvědčení o registraci vozidla, řidiči je pak uložena pokuta od dvou a půl do tří a půl tisíce korun na místě, rozsah sankce pro provozovatele je identický,“ uzavírá Balšánková.
Ze všech loňských kontrol neprošlo měřením emisí jen jedenáct vozidel. Inspektoři je umí prověřovat přímo na ulici, a to díky dvěma speciálně vybaveným nákladním autům, kde jsou stejná zařízení jako v klasické kamenné stanici technické kontroly.
Nesouhlasím s kontrolou
Moc dobře v redakci víme, že průměrný věk českého vozového parku se zvyšuje. Teď je za hranicí šestnácti a půl let. Ale i staré koště dobře mete, pokud se o něj dobře staráte. I v naší rubrice Bazar nám rukama prošlo mnoho ojetin, které šlapaly jako hodinky. Takže pokud budete mít auto v dobrém stavu, kontroly se nebojte. Zastavit na příkaz inspekce musíte, jinak můžete být až o dvě stě tisíc chudší, pokud se přestupek bude řešit ve správním řízení.
Jeden řidič se v polovině loňského července odmítl podrobit kontrole se svým autem na silnici u Andělské hory. „Na místo byla okamžitě vyslána policejní hlídka z Bochova spolu s dopravní policií. Během tří minut se podařilo vozidlo zastavit poblíž Bochova. Následně se na místo dostavili i pracovníci Inspekce silniční dopravy. Policisté s řidičem provedli silniční kontrolu. Ten s policisty spolupracoval, prokázal jim svou totožnost a podrobil se orientační dechové zkoušce na alkohol, která vyšla s negativním výsledkem. Následně policisté předali informace pracovníkům Inspekce silniční dopravy, která řidiče potrestala ve správním řízení,“ řekla k případu policejní mluvčí Kateřina Pešková.
S čím ale souhlasit nemusíte, to je výsledek kontroly. Jakmile dostanete do ruky protokol, pečlivě si ho celý přečtěte. Pokud s výsledkem kontroly nesouhlasíte, napište své námitky do protokolu ještě před podpisem, protože máte ze zákona právo vyjádřit se k nedostatkům. Pokud vám inspektor zakáže další jízdu, chtějte po něm jasné zdůvodnění a podle jakého práva vám zakazuje další jízdu, třeba proč je auto nezpůsobilé.
Podobné výtky měli technici při dubnové kontrole napodobenin historických vozidel v centru Prahy. A tentokrát byly oprávněné. Z jednatřiceti pseudoveteránů mělo vážnou závadu pětadvacet vozidel. „Ve všech případech šlo o závady, které mohou ovlivnit ovladatelnost vozidla a bezpečnost všech účastníků provozu. Vozidlům byla proto omezena technická způsobilost na 30 dní,“ píše ve zprávě INSID, který se na kontrolách napodobenin starých historických vozidel podílel spolu s Magistrátem hlavního města Prahy. „Kromě omezení technické způsobilosti bylo deset řidičů projednáno příkazem na místě a ve čtyřech případech bylo předáno porušení zákona k provedení přestupkového řízení,“ doplnil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
|Kontroly osobních vozidel
|Prošlo kontrolou
|1773
|Neprošlo na STK
|159
|Neprošlo emisemi
|11
|Počet kontrolovaných vozidel celkem
|1943
Emisní Kobra 11
Když jsme dostali statistiky kontrol INSID za loňský rok, zjistili jsme, že INSID neprovádí žádný obávaný hon na osobní auta. Za loňský půlrok fungování, od července do konce prosince, provedli inspektoři přes deset tisíc kontrol, z nichž necelé dva tisíce byly technické kontroly osobních aut. To neznamená, že vás jejich dodávky nemůžou zastavit, ale s největší pravděpodobností se tak stane pouze z důvodu oprávněného podezření na nějakou závadu.
„Ano, vozidla se zjevnou zvýšenou kouřivostí budou podrobena měření emisí. Není to v žádném případě hon na osobáky, protože pokud se budeme bavit o měření emisí v provozu, nelze to provádět dvanáct měsíců v roce, ale řekněme takových osm měsíců, maximálně devět,“ řekl už dřív Světu motorů ředitel kontrolní sekce INSID Pavel Bergman. „Takže ano, čmoudící vozy chceme dostat ze silnic. Jakmile není za ním vidět, tak ano, toto vozidlo prostě půjde na kontrolu. Ta se budeme snažit dostat ze silnic, tam se bude omezovat technická na 30 dní,“ tvrdil Bergman. Loni se tak stalo podle jejich statistik v jedenácti případech.
Když nesouhlasíte s kontrolou
- Respektujte pokyny inspektorů, mají stejná práva jako policie.
- Mohou vás zastavit i pokutovat.
- Pokud nesouhlasíte s výsledky, uveďte námitky do formuláře ještě před podpisem.
- Foťte si průběh prohlídky.
