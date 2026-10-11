Co Češi opravdu chtějí na čerpacích stanicích: Věrnostní program a káva? Spíš cena a kvalita paliv
Znáte ten pocit, že váš vedoucí se mýlí, ale nikdo se mu to neodváží říct? Něco podobného se teď děje u prodejců pohonných hmot. Jejich marketing sází na věrnostní programy a občerstvení, pro zákazníky jsou však stále důležitá paliva.
Do redakce nám chodí mnoho tiskových zpráv a průzkumů. Často jsou to blbosti či zjevné PR, jímž se někdo snaží zajistit si propagaci, aniž by musel platit za reklamu.
Elektřina nemá jakost
Tisková zpráva společnosti Social Booster nás však zaujala. U agentury Behavio si zadala průzkum Češi a čerpací stanice. Osloven byl vzorek 1900 respondentů, zpracovány byly odpovědi 1112 z nich, tedy těch, kteří mají v osobním vlastnictví automobil s konvenčním nebo hybridním pohonem. Odpovědi uživatelů elektromobilů či lidí bez vlastního vozu zvažovány nebyly.
Je logické, že se petrolejářské značky snaží připravit na dobu, kdy k nim budou lidé jezdit nabíjet elektromobily. U nabíječek rozhoduje výkon, snadnost obsluhy i platby, cena a spolehlivost – žádné další kvalitativní parametry nejsou. Je asi správná úvaha, že nabíjet na cestách budeme tam, kde nám nabídnou příjemné posezení, dobrou kávu a něco k snědku.
Aktuální podíl elektromobilů na prodejích nových aut u nás činí sedm procent. Celkem je u nás bateriových aut, která nepotřebují naftu, benzin či plyn, registrováno 75.000. Z celkového počtu 6,95 milionu v Čechách registrovaných osobních aut je to však jen něco málo přes jedno procento. Naprostá většina návštěvníků čerpacích stanic si tak přijíždí natankovat. Častá představa manažerů je, že i o tom, kam si motorista pojede natankovat, rozhodují káva, občerstvení a věrnostní programy. Jak je to doopravdy?
Cena a kvalita
Průzkum se nejprve ptal, co lidé u čerpacích stanic potřebují ve chvíli, kdy si jedou natankovat. Nepřekvapivě zvítězila nízká cena paliva (89 %), přičemž je potřeba vzít v potaz současnou extrémní cenovou situaci na trhu paliv, která motoristy frustruje. Hned za cenou ale skončila vysoká kvalita paliva (86 %). Tříbodový rozdíl je v rámci statistické odchylky – cena a kvalita jdou tedy ruku v ruce. Řidič neřeší jen to, kolik zaplatí, ale zároveň i to, co mu nateče do nádrže. Na dalších stupních potřeb se umístily čistota toalet (66 %), milý personál nebo nonstop provoz.
Doplňkové služby, jako je myčka, vysavač, výhodný věrnostní program nebo kvalita občerstvení, jsou pak důležité pro méně než polovinu dotazovaných.
Najdou, co hledají
Teď už víme, co čeští motoristé chtějí. Je ale těžké takovou stanici najít? Právě tam se ukázalo, že nabídka zaostává přesně v tom, na čem lidem záleží nejvíc. Tři nejhůře dostupné věci na české pumpě jsou: levné palivo, kvalitní palivo a čistá toaleta. Kvalitní občerstvení, obchod se širokou nabídkou zboží nebo možnost posezení nevidí dotázaní motoristé jako něco, co by na českém trhu postrádali.
Mají svou značku
Mění Češi čerpací stanici podle situace, nebo mají svou oblíbenou? Z průzkumu vyplývá, že 79 % respondentů preferuje určitou značku. Celkem 27 % tankuje téměř výhradně u jedné sítě a jinam zajede jen v nouzi. Dalších 52 % má svou preferenci, ale občas využije i jinou síť. Zbývajících 21 % značku sítě příliš neřeší.
Z lidí s preferovanou sítí ji polovina v minulosti alespoň jednou změnila. Nejčastěji uváděným důvodem byla vysoká cena paliva (51 %) následovaná špatnou dostupností či polohou (27 %), omezenou otevírací dobou (17 %) a nízkou kvalitou paliva (16 %). Nekvalitní nebo chybějící občerstvení uvedla 4 % této skupiny, chybějící možnost posezení 3 %. Vyplývá z toho, že nekvalitní palivo vadí více zákazníkům než špatné občerstvení.
Jsou ochotni připlatit
Obrovské překvapení je, že Češi jsou ochotni připlácet za značková či prémiová paliva, která slibují vylepšené vlastnosti. Dociluje se toho někdy i jinou rafinerskou technologií, častěji však balíky přísad (aditiv), které vylepšují skladovatelnost, snižují pěnivost, zvyšují cetanové číslo u nafty, mazivost či chrání proti korozi.
Prémiová paliva, tedy vysokooktanové benziny a paliva se speciálními aditivy, je ochotno kupovat 61 % motoristů. Pravidelně je tankuje 14 % majitelů automobilů, dalších 47 % je koupí čas od času, ale běžně jezdí na standardní palivo. Připlácet odmítá 39 procent. Co tedy znamená, že 89 % řidičů hledá nízkou cenu, zároveň však 61 % je ochotno platit za paliva s nadstandardními vlastnostmi? Že Češi nehledají absolutně nejnižší cenu, ale výhodný poměr ceny a kvality.
Kvalitu máme dobrou
Obtížnější hledání stanice s vnímanou vysokou kvalitou paliva neznamená, že motoristé hodnotí česká paliva obecně jako nekvalitní. Za vysoce kvalitní je považuje 39 % respondentů a za průměrná 52 %. Jako nízkou hodnotí jejich kvalitu 5 %. Čtyři procenta nedokážou kvalitu posoudit. Tento závěr je v dobré shodě s kontrolami ČOI, které v posledních letech odhalují jen zanedbatelné množství skutečně nebezpečných paliv. Základ preference českých řidičů tedy tvoří cena, dostupnost a vnímaná kvalita.
Z dat se tak rýsuje trojice základních atributů, na kterých stojí deklarovaná preference čerpacích stanic: cena, dostupnost a vnímaná kvalita paliva. Doplňkové služby mohou zákaznický zážitek zpříjemnit, v deklarované důležitosti i mezi důvody pro změnu sítě však zůstávají za jejími základními funkčními vlastnostmi.
Prémiové palivo: kdo je ochoten připlatit |
Zdroj: Svět motorů