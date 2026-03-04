Co dělat, když svítí tato kontrolka? A proč to často není katastrofa?
Rozsvícená kontrolka EPC znamená, že elektronika motoru zaznamenala chybu v řízení výkonu. Často jde o problém s plynem, škrticí klapkou nebo dokonce brzdovým spínačem. Někdy můžete bezpečně dojet do servisu, jindy je lepší zastavit. Jak poznat rozdíl a kolik vás to může stát?
EPC znamená Electronic Power Control – tedy elektronické řízení výkonu motoru. Takto označenou kontrolku používá především koncern Volkswagen Group, tedy značky jako Škoda, Volkswagen, Audi nebo Seat. Neupozorňuje na jednu konkrétní závadu. Je to souhrnný signál, že se něco děje v systému, který řídí výkon motoru, reakci na plyn a souhru jednotlivých senzorů.
Moderní motor je kromě základní mechaniky také sítí snímačů, elektronických signálů a softwaru. Plynový pedál neposílá do motoru lanko, ale datový signál. Škrticí klapka reaguje na pokyn řídicí jednotky. A ta si neustále ověřuje, že všechny informace dávají smysl. Pokud ne, zasáhne. A jedním z výsledků může být právě rozsvícené EPC.
Nejčastější příčina
Často překvapí, že za rozsvícením EPC může stát relativně jednoduchá a levná součástka. U řady starších vozů koncernu VAG bývá častou příčinou brzdový spínač – malý elektrický snímač umístěný u brzdového pedálu. Neovládá jen brzdová světla. Informace o sešlápnutí brzdy zároveň putuje do řídicí jednotky motoru, tempomatu i stabilizačních systémů. Motorová elektronika tedy přesně ví, kdy řidič brzdí.
Řídicí jednotka průběžně porovnává signál z pedálu plynu se signálem z brzdy. Musí rozlišit, zda je současné sešlápnutí plynu a brzdy úmyslné, nebo zda některý ze snímačů neposílá chybná data. Pokud dostane nelogický, přerušovaný nebo zcela chybějící signál z brzdového spínače, vyhodnotí situaci jako potenciálně rizikovou a může preventivně omezit výkon.
Výsledkem je rozsvícená kontrolka EPC, někdy i deaktivovaný tempomat. Samotný brzdný účinek přitom obvykle zůstává zachován – problém není v hydraulice, ale v elektronické komunikaci mezi pedálem a řídicí jednotkou.
Další podezřelí
Dalším častým zdrojem potíží bývá snímač plynového pedálu. Moderní vozy používají elektronické řízení plynu, takže pedál vysílá pouze elektrický signál. Pokud snímač hlásí nestabilní nebo rozporné hodnoty, auto může reagovat opožděně, škubat nebo přejít do nouzového režimu.
Podobně se projeví zanesená či vadná škrticí klapka, která reguluje množství vzduchu vstupujícího do motoru. Jakmile její poloha neodpovídá požadavku jednotky, systém opět zasáhne omezením výkonu.
Vzácněji bývá příčina hlubší – například vadný snímač otáček klikové hřídele, problém s lambda sondou nebo jiný senzor ovlivňující směs a běh motoru. Úplně nejméně často stojí za rozsvícením EPC samotná řídicí jednotka. V naprosté většině případů ale nejde o fatální poruchu, nýbrž o reakci elektroniky na nesoulad v datech, která má chránit motor i bezpečnost jízdy.
Svícení vs. blikání: zásadní rozdíl
Pokud EPC pouze svítí a auto jede normálně, většinou můžete bezpečně dojet do servisu. Vyhněte se prudké akceleraci a vysokým otáčkám, ale není nutné panikařit.
Zkontrolujte i jednoduché věci – například zda fungují brzdová světla. Pokud nesvítí nebo naopak svítí neustále, může být právě brzdový spínač prvním podezřelým. To je typická situace, kdy relativně levná součástka vyvolá zdánlivě dramatické varování. Moderní diagnostika potom během několika minut odhalí konkrétní chybový kód.
Jiná situace nastává, když kontrolka bliká nebo je doprovázena výraznou ztrátou výkonu, cukáním či přechodem do nouzového režimu. Blikání obvykle značí vážnější problém. V takovém případě je rozumnější jízdu omezit nebo zastavit a řešit situaci bez zbytečného riskování.
Krátký restart může někdy pomoci. Pokud kontrolka po opětovném nastartování zmizí, mohlo jít o dočasnou chybu. Pokud se vrátí, je to jasný signál, že systém zaznamenal trvalejší problém.
Typicky Volkswagen či Škoda
Kontrolka EPC není univerzální pro všechny značky automobilů, mimo koncern Volkswagen ji většinou nenajdete. To ale neznamená, že jiné vozy nemají stejné problémy.
U většiny značek se závady elektronického plynu nebo řízení výkonu projeví klasickou kontrolkou motoru, tedy „check engine“. Některé vozy zobrazí přímo hlášení o omezeném výkonu motoru. Jinde se objeví symbol blesku nebo jiná specifická ikona.
Technicky jde o totéž – elektronika zaznamenala nesoulad v systému řízení motoru a preventivně zasáhla. Rozdíl je jen v komunikaci směrem k řidiči, respektive v kontrolce.
Kolik může oprava stát
Rozptyl je široký. Pokud je na vině brzdový spínač, může jít o částku v řádu stovek až nízkých tisíc korun včetně práce. Vyčištění nebo adaptace škrticí klapky se také obvykle pohybuje v rozumných mezích. Výměna samotné klapky nebo snímačů už znamená několik tisíc korun.
Nejvyšší náklady přicházejí až v případě zásahu do řídicí jednotky, což je ale méně častý scénář. Mnohem dražší než samotná závada bývá její dlouhodobé ignorování. Jízda v nouzovém režimu nebo s chybnou směsí může časem poškodit další komponenty.
Zdroje: Autodoc, Doneinauto