Co je hlavním faktorem při výběru elektromobilu? VinFast tvrdí, že důvěra
Prodává dnes elektromobily dojezd, rychlost nabíjení, nebo dechberoucí zrychlení? Podle vietnamské automobilky VinFast se technologické rozdíly mezi značkami pomalu smývají a klíčovým faktorem úspěchu se stává něco zcela jiného – dlouhodobá důvěra zákazníků podpořená nekompromisní zárukou.
Letos v květnu se na evropském trhu prodalo více elektromobilů než aut se vznětovým motorem. Každé páté prodané auto byl čistý elektromobil, a i když na některých světových trzích růst elektromobility zpomaluje, stále tvoří ohromnou část trhu (přibližně 5 % světového vozového parku).
Technologie se stále vyvíjí a otázka, jak automobilky v budoucnu své elektromobily odliší, která dříve byla spíše řečnická, se nyní stává realitou. Diskuze se čím dál méně soustředí na dojezd, rychlost nabíjení a zcela určitě výkon či zrychlení, tedy vlastnosti, u kterých se rozdíly mezi jednotlivými modely pomalu smývají.
Už i základní verze jsou dnes bez většího omezení použitelné pro každodenní život, i když pravda, stále ne zcela pro každého. Při rozhodování, jaký elektromobil pořídit, podle vietnamské automobilky VinFast záleží na tom, které značce nejvíce důvěřují v dlouhodobém horizontu.
Automobilka, jejíž první produkt byl po příchodu na americký trh prohlášen za nejhorší nové auto vůbec, vděčí svému růstu na domácím trhu, kromě konkurenceschopných cen a stále se rozšiřující modelové nabídky i sítě dobíjecích stanic v zemi, také důvěře, kterou v ní tamní obyvatelstvo má. Podporuje ji jedním z nejkomplexnějších záručních programů v oboru.
Naopak v Americe si důvěru opravdu nezískala a vybudovat ji zpět bude velmi složité. V průzkumech byla loni jednou z pouhých dvou automobilek, které vykázaly celkově převažující negativní vnímání mezi respondenty. Po boku jí stála Tesla vzhledem k turbulentnímu vedení a naopak na samotném vrcholu stála Toyota, která v té době sotva přicházela na trh s kompetentními elektroauty.
To značí, že důvěra je opravdu důležitá, jelikož zákazníci značce věřili i přesto, že technické schopnosti její tehdejší modelové řady vůči konkurentům nijak nevyčnívaly. Toyota tuto důvěru podporuje v Evropě také bezkonkurenční zárukou na trakční baterii svých elektromobilů až do jednoho milionu najetých kilometrů (omezeno věkem automobilu maximálně 10 let).
Kvůli časovému omezení to sice není záruka doživotní mobility, ovšem jak správně tvrdí automobilka VinFast: „Výrobci, kteří důvěřují svým konstrukcím, jsou obecně ochotnější podstupovat dlouhodobá rizika.“
VinFast na svá vozidla také poskytuje desetiletou záruku, na baterii dokonce bez jakéhokoli omezení počtu kilometrů, protože onen milion je přece jen trochu přehnaná hodnota. Sto tisíc kilometrů najede každoročně málokdo a u užitkových vozidel Toyota omezuje maximální průběh na třetinu.
Pro příklad toho, jak dobře prodává důvěra zákazníků, nemusíme chodit příliš daleko. Vzpomínáte na rozmach automobilky Kia po uvedení schopných modelů se sedmiletou zárukou a změnu vnímané kvality jejích produktů? VinFast má jasno: „Dlouhá záruka poskytuje klid při jednom z nejvýznamnějších nákupních rozhodnutí, která kdy učiní.“
V Evropě je běžným standardem poskytovat na baterii záruku 8 let nebo 160.000 km, kterou nabízejí také absolutní lídři v podobě Tesly, Škody/VW i Renaultu. Jedná se většinou o garanci SoH nad 70 % do skončení záruky. Čínský BYD se snaží vzbudit důvěru ve své produkty zárukou až do 250.000 km (také na 8 let).
Například u MG je záruční doba o rok kratší a nejdelší záruku na baterii poskytuje již zmíněná Toyota (10 let nebo 1 milion km). Přesvědčila by vás delší záruka ke koupi elektromobilu od konkrétního výrobce, nebo jsou pro vás důležitější jiné faktory?
Zdroje: VinFast, PrNewsWire, ArsTechnica, Motor1, Drive-EV.ae