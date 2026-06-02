Co má společného Porsche 911 a světové dědictví UNESCO?
Limitovaných modelů ikonické devětsetjedenáctky není nikdy dost. Ten nejnovější vznikne pouze ve 20 kusech u příležitosti 70. výročí působení značky v Kuvajtu.
Své sedmdesátileté působení na Blízkém východě se automobilka Porsche rozhodla oslavit limitovanou edicí modelu 911 Turbo S Sadu Edition. Ačkoli v roce 1956 Morad Behbehani dovezl jakožto první kuvajtský sportovní vůz model Porsche 356 Cabriolet, limitovaná edice přijde pouze s karoserií kupé.
Její exteriér bude vyhotoven v krémově bílé barvě v kombinaci s tmavými doplňky paketu SportDesign a disky kol Sport Classic ve stejné barevné kombinaci. Aby byl zachován elegantní vzhled, disponují také brzdy z karbon-keramického kompozitu leskle černě lakovanými třmeny místo standardní zářivě žluté barvy.
V kontrastu s krémovým zevnějškem je však exkluzivní červeno-černý interiér se vzorem Sadu. Textilie se stejným vzorem zdobí také panely dveří a vzor se dokonce opakuje i v exteriéru, samozřejmě již ve formě fólie. Vzor je aplikován na spodní straně výsuvného spoileru a také na boku karoserie. Proč právě tento vzor?
Al Sadu je tradiční forma tkaní vlny, která vytváří horizontální vzory. Často jsou v odvážných, ale tmavých barvách, čemuž zcela odpovídá použitý odstín bordó. Tento styl má dlouhou historii na celém Arabském poloostrově a je to jedno z nejvýznamnějších a historicky nejcennějších řemesel v Kuvajtu. V roce 2020 bylo dokonce zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.
„Turbo S Sadu Edition odráží jak tradice kuvajtského trhu, tak i individualizační možnosti Porsche Exclusive Manufaktur,“ řekl Ali Behbehani, prezident společnosti Behbehani Motors Company. Jedinečné pro edici Sadu jsou také individualizované klíče od vozidla včetně pouzdra a také pouzdro s návodem k obsluze.
Na bíle podsvícené černé prahové lišty z kartáčovaného hliníku byl nanesen motiv 20 čtvercových prvků, z nichž ten sedmý je podsvícen červeně. Má to být symbolem 70 let historie Porsche v Kuvajtu a počet dvaceti čtverců má symbolizovat 20 vyrobených kusů.
Pokud by někomu ani už tak obrovsky individualizovaná 911 nestačila, může ještě skrz program Sonderwunsch v kulturně významné tkanině nechat vyhotovit také zadní sedadla nebo přihrádku v palubní desce. Prezentovaný kus má červenou kůží obšitý i zavazadelník a dokonce také pouzdro na výstražný trojúhelník je ušito z tkaniny se speciálním vzorem.
Na druhé straně vozu najdeme elektrifikovaný šestiválec o objemu 3,6 litru, který v rámci modernizace dostal systém T-Hybrid. Ten chytře kombinuje dvě elektrická turbodmychadla s elektromotorem v převodovce a lehkou 1,9kWh baterií. Stačí to pro dosažení systémového výkonu 523 kW (711 koní) a točivého momentu 800 Nm. Cena limitované edice oznámena nebyla.
