Co může za špatnou pověst francouzských aut? Toto jsou bolístky malých pokladů

Peugeot 205 3D GTI (1983–1990)
Martin Vaculík
Před pár týdny vstupil oficiálně na český trh nový Renault Clio. Krásný, jistě dobře jezdí, ale holt problémový Francouz – řeknou si mnozí z vás. Zbytečná pomluva, nebo reálná obava?

Paušalizace není v autech nic zdravého. Každému výrobci se občas něco podaří, něco jiného ne. Co se francouzských aut týče, tak Češi měli smůlu. Do roku 1989 na ně mohli, pokud nebyli šťastlivci s tuzexovými poukazy, zapomenout. Po tomto roce započal dovoz ojetin, kdy Čech v západoněmeckém autobazaru byl ten neználek, kterému se podařilo natlačit, co by jim zkušený hodil na hlavu.

Peugeoty a renaulty se strojními brzdami Lucas či Bendix, ležaté motory řady X v peugeotech a citroënech s rozhašenými elektronickými karburátory či citroëny s hydropneumatickým odpružením, které se někdy vyválely v trávě a měly zrezlé trubky. Zkrátka Češi si z francouzských aut často pořídili to nejhorší, a ještě to tady nikdo neuměl opravit. Vyměňovalo se způsobem pokus- omyl, peníze lítaly, auto stávkovalo.

„Pamatuj, mladej, že nejhorší auta jsou od F. Fiat, Ford a fšechny francouzský,“ říkával Jaroslav Kočmíd, jeden z prvních nezávislých prodejců autodílů ze středočeského Berouna. Přitom kdo se v devadesátých a nultých letech dokázal zorientovat, vybral z malých vozů značek Citroën, Peugeot a Renault auta tak dobrá, že často jezdí dodnes. Zejména ve třídě malých aut dokázaly nabídnout vozy, které byly pohodlnější, úspornější, a přitom i odolnější a méně rezly než auta německá.

