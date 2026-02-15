Co na to říct? Vnuk zakladatele Toyoty by nejradši vyráběl jen ostré hatchbacky
Náklonnost k ostrým hatchbackům prozradil Akio Toyoda na okruhu Fuji Speedway mladému inženýrovi Toyoty. Podpořil jej i ve snu vyvinout nástupce hypersportu LFA.
Teprve před pár dny jsme vás informovali o změnách ve vedení společnosti Toyota Motor Corporation. Přestože od dubna 2026 převezme řízení společnosti dosavadní finanční ředitel Kenta Kon, z nejvyššího vedení se náklonnost k vozům plným emocí nevytratí úplně.
„Kdybychom vyráběli jen to, co se mi líbí, všechno by byly modely GR Corolla a GR Yaris,“ pronesl nedávno člen představenstva a vnuk zakladatele automobilky Akio Toyoda v rozhovoru s mladým inženýrem, který v automobilce teprve začíná. Akio je od roku 2007 kromě působení v Toyotě také aktivním závodním jezdcem. Pod pseudonymem Morizo se nevěnuje jen tak ledajakým závodům, s týmem Toyota Gazoo Racing se zúčastnil například 24hodinového vytrvalostního závodu na Nürburgringu.
Pro bývalého prezidenta a generálního ředitele Toyoty není ani věk překážkou, velmi aktivní zůstává i ve svých téměř 70 letech. To je skvělá zpráva pro všechny milovníky řidičsky atraktivních modelů značky. Svou náklonnost k hatchbackům neskrýval ani dříve, dokonce se podílel na vývoji limitovaného modelu GR Yaris Morizo RR. Pomohl jej vyladit podle svých představ a limitovaná edice po něm byla pojmenována. Má šedý lak, mnoho karbonových doplňků a pro Evropu se vyrobí jen 100 kusů.
Akio sice zmínil konkrétně modely GR Yaris a GR Corolla, ale můžeme doufat, že po odchodu Kodžiho Sata pomyslně převezme žezlo a bude prosazovat vývoj všech modelů GR se stejným nasazením. Za jeho vedení jsme se dočkali nové generace malého kupé se zadním náhonem v podobě modelu GR86 a také dospělejšího modelu Supra s výborným šestiválcem.
Ten nakonec na žádost zákazníků přišel na trh i ve spojení s manuální převodovkou a plně tak navázal na legendární čtvrtou generaci. Za vedení Sata se příznivci sportovních aut dočkali také výkladní skříně dovedností japonských inženýrů. Tento titul po fenomenálním modelu LFA značky Lexus převzal model Toyota GR GT, představený na konci minulého roku.
Ve své civilní verzi bude osazen vidlicovým osmiválcem o objemu 4 litrů a výkonem kolem 650 koní. Lexus sice představil koncept svého nového supersportu s názvem LFA Concept, ten ovšem využívá plně elektrické pohonné ústrojí, což symfonii linoucí se z výfuku originálu nahradí jen těžko. Právě Akio už dříve zmínil, že sám ve sportovních vozech preferuje konvenční pohon.
Od prosazování vývoje nástupce modelu LFA se spalovacím motorem neodradil ani mladého inženýra. „Pro mě je sportovní vůz něco, co voní benzínem a má hlučný motor,“ konstatoval už dříve pro server Automotive News. Jakožto vnuk zakladatele by mohl mít dostatečný vliv a u finančně orientovaného nového vedení vybojovat trochu financí pro inženýry divize GR.
