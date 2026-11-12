Co (ne)dělat při srážce se zvěří? A kdo zaplatí škodu?
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Zvýšená aktivita divoké zvěře v podzimním období je strašákem spousty řidičů. Přinášíme vám rady co dělat, když už ke srážce dojde a čemu se vyvarovat.
Jedete večer po rovné, téměř pusté lesní silnici a najednou před vámi vyskočí srnka. Než si vůbec uvědomíte co se děje, následuje náraz. Takovou zkušenost má i autor tohoto článku. Co vás čeká a jak máte nejlépe postupovat, vám nyní přiblížíme v následujících řádcích.
Připravte se…
Ačkoliv mluvíme rovnou o přípravě na srážku, nejlepší je jí předejít. V místě označených dopravním značením, upozorňujícím na výskyt zvěře je vhodné snížit rychlost a to především za soumraku a svítání, kdy je aktivita zvěře nejvyšší. Pokud už se stane, že vám zvíře vběhne do cesty a máte čas a prostor manévrovat, intenzivně brzděte a točte volantem na opačnou stranu, než zvíře běží. Málokdy se totiž vrací zpět a vy tak máte šanci se vyhnout.
Zároveň se ale vyvarujte prudkým manévrům, které mohou vést ke ztrátě kontroly a havárii s horšími následky. Moderní vozy jsou sice vybaveny systémy, které by měly těmto situacím předcházet, nelze se na to však bezmezně spoléhat. Pokud už je tedy srážka nevyhnutelná, doporučuje policie i BESIP brzdit a držet směr. Stejně tak je nutné směřovat zrak více kam chcete jet, než sledovat objekt, který nechcete srazit.
Hoď to do kufru. Anebo radši ne…
Došlo ke srážce, ale co dál? Naložení sražené divoké zvěře do kufru auta za účelem přípravy pokrmů je častým tématem všemožných humorných anekdot. Ve skutečnosti ale riskujete mimo zdravotních obtíží (divoká zvěř může mít krom parazitů také například vzteklinu a jiné nemoci) také problémy se zákonem. Sražená zvěř totiž patří myslivcům a vám by tak hrozilo dokonce obvinění z pytláctví, což je trestný čin. Správný postup je tady takový:
- Prvotní reakcí je bezpochyby šok z toho co se stalo. Důležité je ale zachovat chladnou hlavu a zastavit na bezpečném místě.
- Zapněte výstražná světla, oblékněte si výstražnou vestu .
- Umístěte výstražný trojúhelník ve vzdálenosti 50 metrů nebo 100 metrů v případě dálnice.
- Nedotýkejte se zvěře. Zraněné zvíře vám může ublížit.
- Zavolejte policii (i když zvíře po srážce uteče). Ta vám poskytne formulář o nehodě, který budete potřebovat pro nahlášení škody pojišťovně, a zároveň případně oznamuje věc místnímu mysliveckému spolku, který si zvíře odveze a také správci komunikace ohledně úklidu například provozních kapalin či jiného znečištění.
Jak vyplývá i z osobní zkušenosti autora, policie od 1. dubna 2025 na místo fyzicky dorazit nemusí. To se zpravidla děje pouze v případě, že dojde například ke zranění či úmrtí osoby nebo škodě nad 200 tisíc. Pokud policie na místo nedorazí, pořiďte sami fotografie poškození vozidla s jeho SPZ. Žádost o potvrzení o nehodě, potřebné pro pojišťovnu pak můžete žádat přes web policie. Zpravidla vám ale dá přímo email, na který máte tuto žádost poslat.
Nahlášení škody pojišťovně je možné například přes její web. Z té následně přijde telefonát od likvidátor škod, který s vámi bude celou událost řešit a informovat vás o dalším postupu. Na email vám pak také přijde seznam smluvních autoservisů, z kterých můžete vybírat. Překvapením může být, že ne vždy se jedná o autorizovaný servis. Záleží na dané pojišťovně. Počítejte také s tím, že tyto servisy ne vždy mají volné kapacity. Může se vám tak stát také to, že dostanete termín opravy až například za dva měsíce.
Povinné ručení nestačí
Častým mýtem je, že k pokrytí škody stačí pouze povinné ručení. To však pokrývá pouze srážku s jiným účastníkem silničního provozu. Pojištění střetu se zvěří je součástí havarijního pojištění. Pokud toto pojištění nemáte, je situace složitější. Vzhledem k tomu, že divoká zvěř podle občanského zákoníku nemá majitele, jakkoliv sražená zvěř patří místním myslivcům, za takovou škodu odpovědnost nenese a vy si tak opravu vozidla musíte uhradit sami. Jiná situace je v případě, že srazíte domácí nebo hospodářské zvíře, tedy například psa, krávu nebo koně, u kterého je odpovědnost na majiteli.
SRNA Index: 110 srážek každý den
Generali Česká pojišťovna ve spolupráci s centrem dopravního výzkumu zveřejňuje takzvaný „SRNA index“ ,který informuje o počtu srážek vozidel se zvěří v ČR. Data za pololetí od října 2025 do března 2026 hovořila o 18.112 případech střetů. Uplynulé pololetí pak přináší významné navýšení dopravních nehod, při nichž došlo k nehodám vozidel se zvířaty. V Česku se tak podle dokumentu velmi pravděpodobně dostáváme na hodnoty překračující hranici 40 tisíc případů za rok, což je kolem 110 srážek každý den.
Nejhorší situace je ve Středočeském (3698 nehod), Jihočeském (2580 nehod) a Jihomoravském kraji (2103 nehod). Nejméně srážek se zvěří pak eviduje statistika Karlovarském kraji (485 nehod) a Libereckém kraji(620). Nejvíce nehod se pak událo mezi 19. a 20. hodinou a nejhoršími dny byly sobota, čtvrtek a pátek.
|Statistika srážek se zvěří (za období duben - září 2026)
|Středočeský kraj
|3698
|Jihočeský kraj
|2580
|Jihomoravský kraj
|2103
|Plzeňský kraj
|1869
|Vysočina
|1863
|Moravskoslezský
|1411
|Královéhradecký
|1290
|Pardubický
|1234
|Ústecký
|1145
|Olomoucký
|1111
|Zlínský
|998
|Liberecký
|620
|Karlovarský
|485
|Praha
|45
Zdroj: Autorský text