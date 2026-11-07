Co nového v Tesle: Tajnosti kolem cybercabu, omezení asistenta řízení a nové vývojové centrum
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Americký úřad NHTSA dál prověřuje certifikaci cybercabu, Tesla v Evropě upravuje nastavení svého asistenčního systému a v Berlíně otevřela nové vývojové centrum. V Austrálii mezitím míří k historickému prodejnímu rekordu.
Kolem Tesly se během posledních dnů objevilo několik novinek z různých částí světa. Týkají se regulace autonomních vozidel, evropského asistenčního systému, vývoje v Německu i prodejů na australském trhu.
Dvě z dnešních zpráv spojuje stejná otázka: kdo a jak rozhoduje, zda smí vůz bez řidiče, nebo s pokročilým asistentem, na silnici. V USA si výrobce shodu s bezpečnostními normami potvrzuje sám a úřad ji prověřuje až dodatečně. V Evropě musí systém nejprve posvětit schvalovací orgán. Na Tesle je teď dobře vidět, jak rozdílně oba přístupy fungují.
Odpověď pod přísahou, ale pod zámkem
Tesla začala jízdy cybercabem v texaském Austinu účtovat 3. září. Ve stejný den zahájil americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) audit, který má prověřit, na jakém základu automobilka sama certifikovala vůz jako vyhovující federálním bezpečnostním normám. Robotaxi v běžné podobě nemá volant, pedály ani zpětná zrcátka, přestože některé platné americké předpisy s takovými ovládacími prvky stále počítají. Volant a pedály mají jen některé vozy kvůli testování.
V září pak úřad vydal zvláštní příkaz, podle kterého musela Tesla pod přísahou odpovědět na 21 otázek. O prodloužení lhůty do 20. listopadu žádala, úřad jí ale dal čas jen do 30. října. Odpověděla včas. Podle magazínu Electrek však požádala, aby celá odpověď byla považována za obchodně důvěrnou. Ve veřejném spisu je tak k dispozici především třicetistránkový plán pro zásahy záchranných složek; technické a právní zdůvodnění certifikace zveřejněno není.
To ovšem neznamená, že by cybercab normy porušoval. NHTSA o žádosti zatím nerozhodl a žádné porušení nekonstatoval. O utajení rozhodne hlavní právník úřadu, který může nařídit zveřejnění alespoň části odpovědi. Neúplná odpověď by přitom mohla Teslu podle Electreku stát až 139 milionů dolarů (asi tři miliardy korun).
Útlum výroby ve prospěch taxi
I další novinka kolem americké značky má přídomek „cyber“. Tesla v polovině roku 2027 začne utlumovat výrobu cybertrucku v Gigafactory Texas. Oznámil to Elon Musk s tím, že výrobní kapacitu automobilka potřebuje pro zvýšení produkce autonomního cybercabu. Zatím není jasné, zda tím výroba elektrického pick-upu definitivně skončí, nebo se přesune jinam. Tesla žádné jiné výrobní místo pro cybertruck dosud neoznámila.
Cybertruck se přitom ani zdaleka nepřiblížil původním plánům Tesly. Musk v minulosti hovořil o výrobě kolem 250 tisíc kusů ročně, podle odhadu Kelley Blue Book (renomovaná americká společnost, která slouží jako hlavní měřítko pro určování tržní hodnoty nových i ojetých automobilů, motocyklů, čtyřkolek a dalších vozidel) se však za prvních devět měsíců letošního roku prodalo v USA 11.586 vozů, meziročně o 28 procent méně. Tesla přitom ještě v posledním čtvrtletním přehledu uváděla instalovanou roční výrobní kapacitu Cybertrucku přes 125 tisíc kusů.
Místo plus padesáti jen deset. Týká se to i Česka
Tesla v Evropě upravila také svůj asistenční systém FSD Supervised. Nizozemský schvalovací úřad RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) potvrdil jeho přejmenování na Tesla Assisted Driving (TAD) a výrazně omezil, o kolik smí překročit rychlostní limit.
Dosud mohl řidič nastavit odchylku až padesát procent nad platným rychlostním limitem. Při stovce tedy mohl systém pracovat s nastavenou hranicí až 150 km/h. Nově bude maximum deset procent, tedy například 110 km/h při limitu 100 km/h. Po každé jízdě se navíc rychlostní odchylka vrátí na nulu.
Změna přichází bezdrátovou aktualizací do vozů s hardwarem HW4 nebo novějším. RDW ji odsouhlasil v rámci schválení, které vydal letos v dubnu, a informoval o ní devět zemí, které nizozemské rozhodnutí uznaly. Od 21. září je mezi nimi také Česko. Omezení se tedy týká i zdejších Tesel.
Celoevropské schválení zatím chybí. Rozhodnutí se čeká nejdřív v prosinci a Tesla k němu potřebuje podporu alespoň patnácti států, které představují 65 procent obyvatel unie. Německo svou podporu po přijetí desetiprocentního limitu naznačilo. Švédsko naopak žádalo, aby systém nešlo nastavit nad limit vůbec.
Nové vývojové centrum v Berlíně
Tesla v berlínské čtvrti Köpenick otevřela nové Berlin Tesla Engineering Center, zkráceně BTEC. Zrekonstruovala pro něj bývalý průmyslový areál o rozloze přibližně 20.000 m² a soustředila do něj práci dosavadních vývojových pracovišť.
Centrum má třicet specializovaných laboratoří zaměřených mimo jiné na materiály, pohonné systémy, vývoj a validaci vozidel, bateriové články a bezpečnostní zkoušky. Tesla uvádí celkovou investici kolem sta milionů eur (asi 2,4 miliardy korun).
Výsledky práce berlínského centra mají směřovat také do továrny v nedalekém Grünheide. Nová pracovní místa však středisko zatím nepřináší: asi 250 lidí sem přešlo z jiných pracovišť Tesly, mimo jiné z nizozemského Tilburgu. Více zaměstnanců by přibylo až ve druhé fázi, o jejíž povolení Tesla požádala. BTEC je po kalifornském Fremontu a Šanghaji teprve třetím centrem tohoto druhu. Zaměstnanci mu podle loga s kubistickým berlínským medvědem přezdívají „Cybaer“.
V Austrálii 362 aut od rekordu
Tesla je blízko historicky nejvyššímu ročnímu prodeji v Austrálii. Od ledna do konce října tam podle údajů Electric Vehicle Council, které zveřejnil server Carsales, dodala 45.755 automobilů, meziročně o 94,1 procenta více.
Dosavadní rekord z roku 2023 činí 46.116 vozů. K jeho překonání tak Tesle během listopadu a prosince stačí dalších 362 registrací. Největší podíl na letošním výsledku má rodina Modelu Y s 39.035 vozy, tedy více než 85 procenty všech australských prodejů značky.
Říjen byl nicméně nejslabším měsícem Tesly od dubna a celkové dodávky klesly už podruhé za sebou. Dodala 4050 vozů. Meziročně jde přesto o více než čtyřnásobek, loni v říjnu to bylo jen 916 aut. Zda rekord z roku 2023 padne, ukáže až prosincová statistika.
Zdroj: NHTSA, Electrek, RDW, Electrive, Carsales