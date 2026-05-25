Co přinese facelift Škody Fabia? Hybrid je téměř jistý
Oblíbená fabia uteče vlastnímu konci díky nové mild-hybridní pohonné jednotce. Populární hatchback díky modernizaci na trhu vydrží o několik let déle, než se plánovalo.
Zatímco spalovací polo se dočká elektrického soka v podobě modelu ID.Polo a ibizy vzdálený příbuzný v podobě Cupry Raval je již také na světě, o žádném podobně velkém elektrickém hatchbacku od Škody se nemluví. Britský AutoExpress nyní možná přichází s důvodem - současná čtvrtá generace modelu Fabia tu s námi ještě má zůstat.
Automobilka mluvila o ukončení výroby bez nástupce v příštím roce kvůli zpřísňujícím se emisním standardům, tedy normě Euro 7, spolu s modely Kamiq a Scala. Žijeme však v dynamickém světě a nejnovější zprávy naznačují, že s námi malá fabia přece jen vydrží ještě dalších pár let. Pomoci by jí k tomu měla modernizace.
Podle slov generálního ředitele Škody Klause Zellmera není možné jen tak prodloužit životní cyklus modelu a předpokládat, že si jeho stáří zákazníci nevšimnou (i když na americkém trhu to třeba Chrysler praktikuje celkem úspěšně a letos podobnou strategii oznámila také Honda).
O triu modelů Fabia, Kamiq a Scala prozradil: „Vydělávají nám slušné peníze a jsou nepostradatelnou součástí naší modelové řady.“ Celosvětové prodeje za loňský rok tomu odpovídají, trio oblíbených malých modelů tvořilo bezmála třetinu prodejů značky.
Modern Solid půjde použít
Čtvrtá generace modelu Fabia je oproti těm předchozím výrazně dospělejším autem, přece jen musí do jisté míry zastupovat také chybějící variantu Combi. Té se, stejně jako výraznějších změn, při faceliftu pravděpodobně nedočkáme.
Dle hlavního designéra Škody Olivera Stefaniho našla automobilka u fabie dostatečnou flexibilitu pro začlenění nového designového jazyka Modern Solid a můžeme tak očekávat, že v zadních svítilnách nahradí grafiku písmene C nově používané písmeno T.
Modernizace u modelové řady Fabia bývají méně kontroverzní než v případě octavie, takže je těžké usuzovat, do jaké míry bude její přední část přepracována. AutoExpress očekává jen mírně uhlazenější design a úzké LED denní svícení uvnitř světlometů tvaru zhruba těch stávajících. Samozřejmě ve tvaru písmene T.
Britové spekulují, že po vzoru nejnovějších modelů představených v designovém jazyku Modern Solid při modernizaci fabia přijde také o okřídlený šíp na kapotě ve prospěch moderního nápisu Škoda. Šlo by ale o vůbec první spalovací škodovku, která by o okřídlený šíp na kapotě přišla, a to včetně relativně nedávno představených modelů Kodiaq a Superb.
Nové srdce
Ať už se ale na kapotě odehraje cokoli, důležitější bude to, co se odehraje pod ní. Momentální nabídka je totiž tvořena třemi čistě spalovacími pohonnými agregáty: osvědčeným atmosférickým 1.0 MPI, oblíbenou jednotkou 1.0 TSI a vrcholným 1.5 TSI ve verzích o 110 nebo 130 kW. Po modernizaci by se pod kapotou měla objevit nová mild hybridní pohonná jednotka, která by měla být představena ke konci příštího roku.
„Usilovně pracujeme na tom, aby naše flotila vozů se spalovacím motorem zůstala konkurenceschopná, a zabýváme se také hybridizací,“ sdělil AutoExpressu vedoucí technického vývoje škodovky Johannes Neft. Škoda je navíc zodpovědná za vývoj celé platformy MQB-A0, takže je jisté, že mild hybrid dostanou také související modely Seat Ibiza, VW Polo a větší Škoda Kamiq a Scala.
Mild hybrid je nejjednodušší forma elektrifikace spalovacích automobilů. Není potřeba žádný velký zásah do stávající platformy, ale zase neumožňuje čistě elektrický provoz, jako například konkurenční full-hybridní Renault Clio. Pomáhá ale zvýšit účinnost a většinou díky drobnému výkonovému nárůstu nebo alespoň lepší výkonové křivce s elektromotorem může zajistit plynulejší jízdu.
Oproti komplexnějším hybridním systémům navíc mild hybridní technologie není o tolik dražší než běžný spalovací motor, což bylo při vývoji klíčové. Zásadním benefitem vozů na platformě MQB-A0 je totiž jejich cena. „Mild hybrid nám v nižších cenových kategoriích umožňuje zavést elektrifikaci,“ uvedledl Neft.
„Ta je také velmi žádaná v jihoevropských zemích, jako je Itálie a Španělsko, kde je někdy dokonce nezbytná pro vjezd do měst a vybraných oblastí,“ dodal s tím, že žádný zásadní vliv na již nyní skvělé hodnoty spotřeby paliva bychom očekávat neměli. Změnu by řidiči měli nejvíce pocítit ve městě.
A o kolik let prodlouží moderní pohonná jednotka život nejen v Česku velmi populární fabii a souvisejícím modelům? „Snažíme se nechat si všechny možnosti otevřené,“ řekl Neft, když hovořil o nejistotě ohledně emisních předpisů v Evropě, která značkám brání v rozhodování o budoucnosti vývoje spalovacích motorů.
Platformu MQB-A0 bude koncern Volkswagen modernizovat tak dlouho, jak legislativa umožní. „Budeme je vyrábět, dokud je budou zákazníci chtít, dokud to bude legálně možné a dokud to pro nás bude finančně rentabilní,“ dodal Neft. Kolik bude automobilka investovat do vozů se spalovacím motorem, určí nová emisní pravidla vydaná Evropskou unií a situace v roce 2035.
Do té doby můžeme počítat s postupnou modernizací stávajících modelů, kromě fabie čekají změny pod kapotou a design čerpající z jazyka Modern Solid také modely Kamiq a Scala. Fabia by však měla být první vlaštovkou a ta se nejspíše nepředstaví dříve než na přelomu roku 2027 a 2028 spolu s novou mild hybridní motorizací.
Zdroje: AutoExpress, Škoda Auto