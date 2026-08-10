Co ukazují statistiky pojišťoven? Jsou přesnější než ty policejní a veřejně dostupné!
Mnohem přesnější informace o nehodovosti než policie mají pojišťovny. A údaje si nenechávají pro sebe. Zveřejňují je na Portálu nehod. Podívali jsme se na pár zajímavých údajů.
Úvod
Policie samozřejmě sleduje nehodovost na silnicích a monitoruje nebezpečná místa. Přesnější informace ale mají pojišťovny. A proč? Vysvětlení je jednoduché.
Nehody, při kterých nedošlo ke zranění, nebyl poškozen majetek třetí osoby a škoda nepřevyšuje 200 tisíc korun, se policii hlásit nemusí. Stačí vyplnit formulář pro pojišťovnu, ať už na papíře nebo on-line přes webovou aplikaci Bouračka. Menší ale pořád nepříjemné nehody se tak dostávají jen k pojišťovnám. Ty z nich sestavují statistiky, které jsou veřejně dostupné na Portálu nehod.
My jsme se na pár z nich podívali. Některé potvrzují to, co si člověk tak nějak všeobecně dokáže představit. Třeba, že alkohol se za volantem častěji než obvykle objevuje o Velikonocích. Ale tipli byste si, kdy se stává nejvíc nehod s dětmi v roli chodců. Nebo v kterou denní či noční dobu se stává nejvíc nehod na kruhových objezdech.
Alkohol je zabiják
Alkohol zabíjí. Nejen, že škodí zdraví jeho nadměrná konzumace, ale i malé dávky můžou znamenat smrt. A to v případě, že pije řidič. Spousta jich nepije, ale o svátcích jako jsou Velikonoce nebo Vánoce udělají výjimku. Nejvíc nehod pod vlivem se stává právě na Velikonoce, třeba v okrese Klatovy má podle Portálu nehod na svědomí alkohol během svátků jara až čtvrtinu bouraček. Rizikové jsou z pohledu pití i Vánoce. Nejvíc opilých řidičů nehledě na období jezdí v okrese Břeclav. Kromě jihomoravských okresů se ale na předních místech objevují právě i Klatovy nebo severní Plzeňsko.
Nehody na kruháčích
Kruhové objezdy patří k bezpečným způsobům křížení silnic. Potvrzují to i statistiky Portálu nehod, který zpracovává údaje z databází českých pojišťoven. Přes 70 % nehod tady končí jen materiálními škodami, ve čtvrtině případů dochází k lehkému zranění, u dvou procent k těžkému a smrtí končí na rondelech 0,16 % kolizí. To je skoro čtyřikrát méně než na normálních křižovatkách.
Problematické jsou ale kruhové objezdy kolem třetí ráno pro řidiče v kategorii 18 až 24 let, kteří je nezvládnou. Často je to vlivem alkoholu nebo drog. Nejnebezpečnější z pohledu statistik je v ČR kruhový objezd na křížení Brněnské ulice a Gočárova okruhu v Hradci Králové.
Bacha na děti
Parkoviště patří k rizikovým místům pro děti. I když na parkovištích jezdí auta pomalu, řidiči často ve snaze neodřít si auto sice dávají pozor, ale hlavně na plechy svého vozu. A děti se bohužel snadno schovají do mrtvého úhlu. Proto je třeba na ně právě v těchto místech být velmi opatrný. To platí jak pro řidiče tak rodiče.
Pokud jde o chování na přechodech nebo přecházení silnic obecně, nepatří podle Portálu nehod léto pro děti k rizikovým obdobím. Horší je konec kalendářního roku, kdy je tma ještě při ranních cestách do školy.
Praha tolik nespěchá
Nejméně nehod způsobených rychlou jízdou má za všech krajů Praha. A to necelých šest procent, jak vyplývá z dat Portálu nehod. Naopak největší podíl na nehodách má rychlost v Plzeňském kraji – přes 23 procent. Ani dodržování zákonných limitů, jako je padesátka v obci nebo devadesátka mimo ni, ještě neznamená, že řidič nejede nepřiměřenou rychlostí. Za deště, náledí, potmě nebo třeba na rozbité silnici je potřeba jet pomaleji.
Na dálnici bacha za sucha
85% nehod z celkem 4073, které se loni staly na dálnicích, skončilo jen rozbitými plechy nebo plasty. Podle Portálu nehod, který zpracovává statistiky o bouračkách z databází pojišťoven, končí většina nehod na dálnicích bez zranění. Ve 12% pak dochází k lehkým újmám na zdraví. Zbylá tři procenta připadají na nehody s těžkými zraněními či úmrtími. Nejvíc karambolů na dálnicích se stává v pátek a o víkendech. Ve zbylých dnech jsou rizikové ranní a odpolední špičky. Zajímavě pak vychází poměr nehod na mokru a suchu. Zatímco na silnicích se tři čtvrtiny bouraček odehrají na mokru a zbytek na suchu, na dálnicích je poměr přesně opačný a to 1:3, kdy se bourá víc za sucha.
Třetí den je kritický
Běžíme ráno na autobus nebo tramvaj, v hlavě máme myšlenky na to, s čím zas bude prudit šéf, protože shora přišel nějaký nesmysl. Asi tak nějak to vypadá v hlavách řady chodců, kteří rychle poslali dítě do školy a chvátají do práce. Bohužel se takový spěch ne vždy vyplácí. Podle statistik Portálu nehod se nejvíc střetů s chodci dle dat z let 2010 až 2025 stává kolem sedmé hodiny ráno. Bohatý na nehody je pak i čas od čtyř do pěti odpoledne. A stejně jako na lyžařském výcviku ve škole platilo, že třetí den je kritický, je tomu tak i u střetů s chodci. K těm dochází nejčastěji ve středu. Zhruba třetinu, přesně 31,81 %, zaviní pěší, zbytek připadá na řidiče.
Černý pátek na kole
Nejvíc nehod cyklistů se stává v pátek. Ukazují to statistiky Portálu nehod. Rizikové jsou též víkendy. Co se týče denní doby, bourají cyklisti nejčastěji odpoledne mezi třetí a šestou. Nejčastější příčinou karambolu u jezdců na kolech je nezvládnutí řízení. To může za 53% kolizí. Na druhém místě je s 28% nedání přednosti v jízdě. Stejně jako u chodců na přechodech i u cyklistů platí při projíždění křižovatkami, že je třeba, aby o sobě cyklisté a řidiči či pěší věděli. Je třeba navázat oční kontakt a ujistit se, že se všichni navzájem registrují a jsou připravení dát přednost.
Zrádná šestá ráno
Rok co rok způsobí přes 1500 bouraček na českých silnicích mikrospánek. Situace se navíc stále zhoršuje: loni usnutí řidiče během jízdy způsobilo 1749 nehod, což je smutný rekord. Podle statistik Portálu nehod k nejvíce nehodám dochází v letních měsících. Konkrétně v červnu a červenci: přes 2200. O prázdninách je patrný i nejvyšší podíl na celkové nehodovosti - přes 2 %. Souvisí to s dovolenkovým cestováním, kde k únavě přispívá horko a monotónní jízda po dálnicích.
Poněkud překvapivý je pohled na rozložení během týdne. Nejvyšší počet 2991 nehod připadá na pondělí, až pak následují pátek a víkend. Nejrizikovější čas z pohledu mikrospánku je šestá hodina ranní, vězí za tím nejspíš návrat z nočních směn. A pak odpoledne mezi 14. a 15. hodinou. V podílu na celkové nehodovosti však nejvyšší podíl bouraček kvůli usnutí za volantem připadá na třetí hodinu v noci. Je to víc než 6 % všech nehod.
Mladý Pražák nebourá
Zatímco v celé ČR vévodí statistikám nehodovosti věková kategorie 18 až 24 let, v Praze je to kategorie 32 až 38. Jak ukazují data Portálu nehod, kde se schází informace o karambolech od pojišťoven, mladí způsobí v krajích 16 až 17 procent nehod. V Praze je to 12 procent, naopak třicátníci a čtyřicátnici v Praze bourají častěji než jejich vrstevníci z regionů. Po čtyřicítce s výjimkou Prahy už nehodovost klesá. Podle zkušeností instruktorů autoškol se v hlavním městě mladí za volant nehrnou. Řada si jich dělá řidičák ne hned v osmnácti či díky L17 v sedmnácti, ale až ve věku přes 20 let, kdy je k tomu donutí třeba práce či jiné okolnosti. Když v této věkové kategorii řada lidí neřídí, je logicky jejich nehodovost menší.
Zdroj: Svět motorů