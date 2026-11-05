Co znamená 335 kW v běžném životě? Výkon velkého SUV není jen číslo
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Údaj o výkonu patří mezi první čísla, která u auta upoutají pozornost. Samotná hodnota ale neříká všechno. U nového iCAUR V27 znamená systémový výkon 335 kW také rychlou reakci pohonu, dostatek síly při předjíždění a dynamiku, která má řidiči pomoci v běžném provozu i při delších cestách.
Výkon automobilu se často vnímá hlavně jako údaj spojený se sportovní jízdou. Ve skutečnosti ale ovlivňuje i situace, které řidič řeší každý den. iCAUR V27 nabízí systémový výkon 335 kW a maximální točivý moment 505 Nm. V kombinaci s elektrifikovaným pohonem a pohonem všech kol tak má k dispozici dostatek síly prakticky okamžitě.
Rychlá reakce tam, kde je potřeba
Jednou z výhod elektrifikovaného pohonu je rychlá odezva. Řidič tak nemusí výkon využívat jen při dynamické jízdě. Praktický význam má například při připojování na dálnici, předjíždění pomalejšího vozidla nebo v situaci, kdy je potřeba rychle reagovat na změnu provozu. Maximální točivý moment 505 Nm zároveň pomáhá zajistit plynulý a přesvědčivý zátah i u téměř pětimetrového SUV.
Šest sekund není jen údaj pro tabulku
iCAUR V27 zrychlí z 0 na 100 km/h přibližně za 6 sekund. Taková hodnota ukazuje, že i velké SUV může nabídnout velmi svižnou dynamiku. V běžném provozu ale není podstatné samotné měření z nuly na sto. Důležitější je pocit rezervy. Řidič ví, že má při předjíždění nebo připojování do rychlého provozu dostatek výkonu k dispozici bez nutnosti dlouhého čekání na reakci auta a právě tato výkonová rezerva může přispět k plynulejší a klidnější jízdě.
Pohon všech kol jako další vrstva jistoty
Výkon V27 doplňuje pohon všech kol, který pomáhá přenášet sílu na vozovku podle aktuálních podmínek. Jeho význam se neomezuje jen na jízdu mimo asfalt. Výhodou může být také při jízdě na mokré nebo kluzké silnici, při prudším rozjezdu nebo na cestách, kde se povrch často mění. Spojení vysokého výkonu a pohonu všech kol tak pomáhá využít potenciál vozu způsobem, který má být kontrolovaný a použitelný i v běžném provozu.
Výkon není v rozporu s praktičností
iCAUR V27 měří 4 899 mm na délku, 1 976 mm na šířku a nabízí rozvor 2 900 mm. Jde tedy o velké pětimístné SUV, u kterého má výkon doplňovat prostor a komfort, nikoli je nahrazovat a právě to je podstatné. Hodnota 335 kW zde není jedinou charakteristikou vozu, ale jednou z částí celého konceptu. Nový iCAUR V27 má nabídnout dostatek prostoru pro posádku, moderní digitální kabinu a technologie pro každodenní používání, zároveň ale i výkonovou rezervu, kterou řidič ocení ve chvíli, kdy ji skutečně potřebuje.
Výkon jako součást každodenního komfortu
U moderního SUV nemusí vysoký výkon automaticky znamenat sportovní ambice. Může znamenat také jednodušší předjíždění, rychlejší reakci, větší rezervu při jízdě s plně obsazeným autem nebo jistotu při připojování do rychlejšího provozu. Právě tak lze číst hodnotu 335 kW i u iCAUR V27. Ne jako číslo, které má fungovat samo o sobě, ale jako součást kombinace výkonu, prostoru, pohonu všech kol a elektrifikované technologie, která má dávat smysl i při každodenní jízdě.
Blíž uživatelům a jejich potřebám
Vedle samotného vývoje vozů se iCAUR zaměřuje také na budování dlouhodobých vztahů se svými uživateli a na jejich zapojení do dalšího směřování značky. Tento přístup vychází z širší filozofie skupiny Chery, která staví zákazníka do centra pozornosti a klade důraz na naslouchání jeho potřebám a společnou tvorbu hodnot. Konkrétním příkladem této filozofie jsou také Chery User Summit a iCAUR International User Summit ve Wuhu, kde se značka setkává se svou globální komunitou a získává přímou zpětnou vazbu od uživatelů.