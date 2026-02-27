Co znamenají ta záhadná čísla na řidičáku? Poznejte význam harmonizovaných kódů
Pokud má řidič motorového vozidla nějaké omezení, je o tom informace v jeho řidičském průkazu ve formě takzvaného harmonizovaného kódu.
Co vlastně znamená, že má řidič motorového vozidla nějaké omezení? Typické třeba pro zrak, kdy sice smí řídit, ale pouze s brýlemi. Dříve to bylo napsané v řidičském průkazu ve formě klauzule „brýle nutné“. Dnes už tam nic takového nenajdete, přičemž slovní spojení je nahrazeno příslušným a hlavně jedinečným harmonizovaným kódem, v tomhle případě 01.01. Souvisí s tím také kód 01.02, který požaduje pro řízení kontaktní čočky. No, a pokud je na řidičáku kód 01.06, pak to znamená, že dotyčný smí řídit pouze s brýlemi nebo s kontaktními čočkami.
Harmonizované kódy se zavedly z důvodu srozumitelnosti bez ohledu na zemi a jazyk, v níž se řidič s vozidlem pohybuje. Poznámce „brýle nutné“ tak třeba Bulhaři skutečně moc nerozumějí, harmonizovaný kód 01.01 je ale stejný jak v Bulharsku, tak také u nás a obecně v celé Evropské unii.
Jiným příkladem harmonizovaného kódu je třeba skutečnost, že dotyčný držitel řidičského oprávnění smí řídit pouze vozidlo se samočinnou převodovkou. Na takovém autě totiž dělal výcvik v autoškole. S ní se pojí harmonizovaný kód 78 a opět to platí v celé EU. Co se týče nutnosti řídit s brýlemi, tak ty se ve větší míře týkají zejména starších řidičů. Dle údajů Ministerstva dopravy České republiky se povinnost jízdy s brýlemi aktuálně týká 922.233 osob. Stále více jsou pak využívány i méně známé harmonizované kódy, které jsou dobře využitelné pro řidiče seniory, kteří mají určité zdravotní limity.
Jde například o omezení jízdy v okruhu vymezeného počtu kilometrů od místa bydliště řidiče nebo pro jízdu pouze ve městě/regionu, což se tak aktuálně týká 4706 řidičů. Již zmíněná jízda jen s vozem se samočinnou převodovkou se vztahuje na 3210 řidičů, zákaz jízdy po dálnici má jako omezení zaznamenáno 2054 lidí. Omezení jízdy podle denní doby (například zákaz jízdy v noci) aktuálně musí dodržovat 1810 řidičů, omezení do předem dané maximální rychlosti pak 1241 řidičů.
„Chceme, aby se lidé zdravotních prohlídek nebáli. Smyslem není někomu automaticky sebrat možnost řídit. Naopak, velmi často se díky vyšetření nastaví takové podmínky, aby člověk mohl bezpečně pokračovat v řízení. Cílem povinných zdravotních prohlídek u seniorů je včas zachytit rizika a najít řešení, které umožní bezpečnou mobilitu a zároveň předejde vysoce rizikovým situacím,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Posudek o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař, omezení se vždy stanovují individuálně. Informaci předá lékař na příslušný úřad obce s rozšířenou působností, která řidičské průkazy vydává. Informaci o tom, že řidič má kvůli zdravotním problémům omezenou způsobilost řídit vozidlo, předávají úřadu i odborní lékaři. Pochybnosti o zdravotní způsobilosti řidiče může oznámit i policista na základě běžné dopravní kontroly nebo vyšetřování nehody. Úřad se daným podnětem zabývá, nařídí přezkoumání zdravotní způsobilosti lékařem, a výsledkem může být podmínění, ale i odnětí řidičského oprávnění.
Ročně úřady řeší okolo tisíce takových podnětů. Platí také, že pokud lékař vyhodnotí, že řidiče z hlediska jeho zdravotního stavu již nic neomezuje v řízení auta, může být u řidiče zrušeno podmínění řidičského oprávnění nebo mu může být řidičské oprávnění vráceno. O zrušení podmínění či vrácení řidičského oprávnění musí řidič požádat. Poté dochází k vydání nového řidičského průkazu.
Řidič, který dosáhl věku 70 let, musí na povinnou zdravotní prohlídku, kde lékař zhodnotí jeho schopnosti řídit. Pokud v jeho případě dojde ke změně zdravotního stavu, lékař předává informaci i příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Snahou je umožnit řidičům zůstat mobilní. U seniorů pak trvá doba platnosti prohlídky dva roky s tím, že pokud lékař uzná za vhodné, může dobu platnosti zkrátit (pozvat si řidiče na kontrolu dříve).
Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva dopravy ČR, Foto: MDČR a archiv