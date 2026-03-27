Corvette Grand Sport je na světě. Dostala novou V8 a čtyřkolku
Americký sporťák ve své minulé generaci dosáhl limitů koncepce obrovský motor vpředu a pohon zadních kol. Chevrolet s osmou generací corvetty zamířil výš, nejspíše nikdo si však při uvedení první verze Stingray neuvědomil, jak moc.
Corvette se ve své osmé generaci i po sedmi letech od svého představení stále prodává jako housky na krámě. Minulý rok proběhl malý facelift, který se dotkl především interiéru. Zmizela řada fyzických tlačítek, přibyly nové obrazovky - a to je zhruba celé. Nová C8 totiž příliš vylepšovat nepotřebuje, i když se nás Chevrolet snaží přesvědčit o opaku.
Právě totiž představil variantu Grand Sport, která v minulosti kombinovala techniku ostré Z06 s komfortem běžnějších verzí. Jelikož se ale corvetta v tuzemsku moc nevidí a osmá generace dostala mnoho nových variant, pojďme si je rychle připomenout.
Do nynějška existovaly čtyři hlavní verze. Základem nabídky je již tradičně model Stingray, který má 502 koňských sil z osmiválce LT2 o objemu 6,2 litru. Stingray poznáte vizuálně podle nejužší karoserie. Už ta zrychlí z 0 na 97 km/h pod 3 sekundy. Podle automobilky je varianta Stingray supersportem pro každý den.
Novinkou byl v osmé generaci model E-Ray, který díky elektromotoru na přední nápravě pomáhá k ještě více ohromujícím výkonům (655 koní, z 0–96 za 2,5 s). Je vůbec první corvettou s pohonem všech kol, což z varianty E-Ray dělá kromě velmi rychlého sportovního auta také použitelný stroj pro špatné počasí.
Zbývají nejsportovnější verze v podobě Z06 a ZR1. Varianta Z06 je nejvýkonnější atmosférickou corvettou v historii. Z motoru LT6 o objemu 5,5 litru dostává 679 koňských sil. Technologickým skvostem je varianta ZR1, která díky dvojitému přeplňování tohoto motoru disponuje neuvěřitelným výkonem 1079 koní. To prosím s pohonem pouze zadní nápravy.
Jak správně tušíte, i to má řešení, kterému prorazil cestu model E-Ray. Chevrolet po variantě ZR1 uvedl také ZR1X se systémovým výkonem 1267 koní, který díky elektromotoru na přední nápravě umí také snáze přenést na asfalt. Z 0 na 96 km/h se dostane za méně než 2 sekundy. Nürburgring Nordschleife zajela za 6:49.275, takže nejde jen o stroj pro jízdu v přímce.
Bylo to mnoho písmen a čísel, takže pro zjednodušení: Stingray, E-Ray, Z06, ZR1 a ZR1X. Kam se řadí verze Grand Sport? Historicky mezi verze Stingray a Z06, je to varianta, která dává na první místo řidiče, ať už trasa vede kamkoliv. Variantu E-Ray nahradí nová verze Grand Sport X s pohonem všech kol a varianta Grand Sport s pohonem pouze zadní nápravy bude o něco níž.
Zcela nové srdce
Klíčový pro novou generaci legendární varianty Grand Sport je zcela nově vyvinutý osmiválec LS6 o objemu 6,7 litru. Ten se zároveň stane novým základním motorem montovaným do varianty Stingray.
Nový motor LS6 je vybaven kovanými písty a ojnicemi, novým mazacím systémem a přepracovanými výfukovými svody, aby byla zajištěna jeho spolehlivost a výdrž při dlouhé zátěži a vysokých teplotách. Má kompresní poměr 13,0:1, škrticí klapku o průměru 95 milimetrů a sání typu „tunnel ram“.
Chevrolet Corvette Grand Sport |
„Objem nenahradíš!“ řekl zástupce hlavního inženýra nového motoru Mike Kociba. Oproti minulé generaci s motorem LT1 má nový motor opravdu objem větší o půl litru a jde tak hodně proti trendu downsizingu. Stále zůstává spárován výhradně s osmistupňovou automatickou převodovkou se dvěma spojkami.
Historie se nezapomíná
Původní modely Grand Sport u corvetty druhé generace byly speciálně konstruované závodní vozy a jejich výrazné barevné provedení a pruhy dodnes ovlivňují design modelů s tímto označením.
Charakteristické jsou především šikmé pruhy na předních blatnících modelů C4, C6 a C7. U nového modelu byste je tam hledali marně. Kvůli umístění motoru uprostřed vzadu se přesunuly nad zadní nápravu.
Chevrolet Corvette Grand Sport |
Na čtvrtou generaci odkazuje také návrat krásného modrého odstínu Admiral Blue Metallic v kombinaci s bílým pruhem po celé délce karoserie a červenými pruhy na zadním nadkolí. První edice Launch Edition má v těchto barvách laděný také interiér.
Dvě varianty
Nová Corvette Grand Sport je navržena pro skalní fanoušky, kteří preferují silný vůz v kombinaci s pohonem zadních kol. Standardem je pokročilý systém podvozku Magnetic Ride Control připravený na dlouhé trasy a dokonce jsou obuty celoroční pneumatiky Michelin Pilot Sport All Season 4.
K dispozici ale bude sportovní balíček Z52, který přinese tužší odpružení, letní pneumatiky Michelin Pilot Sport 4S1 a výkonné brzdy J56 z modelu Corvette Z06. Ještě dál zachází balíček Z52 Track Performance. Přidává karbon-keramické brzdy J57 a pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2R s laděním podvozku zaměřeným na okruh.
Nově je k dispozici také varianta Grand Sport X, která v modelové řadě nahrazuje E-Ray a rozšiřuje schopnosti varianty Grand Sport o pohon všech kol. Vysokonapěťová baterie je umístěna nízko a uprostřed vozu, aby byla zachována agilita platformy s motorem uprostřed. Grand Sport X kombinuje agilitu typickou pro vozy s pohonem zadních kol s trakcí při výjezdu ze zatáčky, kterou může poskytnout pouze pohon všech kol.
Pokud nechcete rušit sousedy burácením výfuku se čtyřmi koncovkami (umístěnými poprvé centrálně, což nově platí také pro model Stingray), můžete využít mód Stealth. Ten z vašeho supersportu o výkonu 731 koní udělá čistý elektromobil s pohonem předních kol, i když jen na chvíli. Čistě na elektřinu lze jet do rychlosti 80 km/h a ne moc daleko, baterie má kapacitu pouze 1,9 kWh.
Zdroj: Chevrolet