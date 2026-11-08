Jak funguje čtení značek v autě? Za chybu kolikrát nemůže samotný systém
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Tak, jako učíme děti poznávat značky, aby věděly, kde smějí přecházet a kam nesmějí na kole, učí se poznávat značky i auta. V dalším díle naší kampaně se podíváme, jak funguje čtení značek.
U západoněmeckého Aldenhovenu stojí největší filmová kulisa v Evropě. Je to dálnice postavená pro natáčení seriálu Kobra 11. Aby se taková nákladná stavba vyplatila, tak ji majitelé samozřejmě půjčují i jiným filmařům. Jednoduše se přendají značky, místo německých se dají francouzské, americké či jakékoliv jiné, a z německého autobahnu je najednou americká highway či francouzská autoroute.
Když vám ukážeme fotku nějaké silnice, kde budou dopravní značky, tak pokud hodně cestujete, možná poznáte, z jaké země snímek pochází. Přestože mezinárodní dohody stanovují podobu dopravních značek, aby byly všude stejné nebo podobné, stejně se liší. Třeba červený lem na zákazových či výstražných značkách je někde silnější a jinde slabší, pozadí je někde bílé, ale jinde žluté. A tak bychom mohli pokračovat. Zatímco český řidič pozná i rakouský Zákaz vjezdu motorových vozidel, pro počítač může být obrázek autíčka, které připomíná prvorepublikový veterán, matoucí.
A právě s těmito, ale nejen s těmito problémy se potýkají vývojáři čtení značek. To už se dnes nemusí nutně týkat jen omezení rychlosti, o kterém jsme psali bez jednoho týdne přesně před dvěma lety.
Chybovat je…
Říká se, že chybovat je lidské. Ale je to i strojové. Právě čtení značek, které se v nových autech objevuje už povinně, je bohužel zatím stále chybujícím systémem. Není to však jen problém samotného systému. „Značky jsou ohnuté, počmárané nebo zakryté. Takže auto má problém je přečíst,“ uvažuje expert na bezpečnost Platformy Vize 0 Roman Budský. A poškozené nebo třeba větvemi zakryté značky jsou problém i pro živého řidiče.
Čtení značek, hlavně těch s rychlostními limity, bere informace ze dvou zdrojů: jednak z map a pak z kamery. Pokud kamera vidí třicítku a v mapě je též uvedeno, že se v daném místě dá jet třicet, není co řešit. Bohužel někdy se údaje liší. Mapy se totiž až na výjimky neaktualizují online, takže jsou zastaralé. „Záleží na automobilce, zda chce, aby vývojáři nastavili, že má čtení značek víc věřit mapě, nebo kameře,“ vysvětluje Hana Stolařová z Valea, která šéfuje vývoji tohoto asistentu.
Pokud řídicí jednotka vezme za bernou minci nesprávnou hodnotu, bude se řidiči ukazovat toto chybné číslo na displeji. Za jízdu podle předpisů je ale nehledě na asistent stále odpovědný řidič. Jestliže mu na displeji svítí třeba devadesátka, ale už je v obci, rozhodně v případě policejní kontroly neuspěje s tvrzením, že auto ho nechalo jet devadesátkou.
V opačném případě, kdy naopak auto hlásí rychlost nižší, zase řidiče čeká pípání s varováním, že jede rychleji, než smí, ačkoliv to není pravda. To je třeba v ČR problém u omezení rychlosti, které končí křižovatkou. V řadě zemí, třeba v Rakousku, Německu, ale od 1. dubna 2029 i na Slovensku, křižovatka rychlost neovlivňuje.
Z mapových podkladů sice je možné načíst informaci o projetí křižovatkou, výrobci ale bohužel tuto funkci nepožadují. Takže český, ale taky třeba i polský řidič musí počítat s tím, že ho auto bude plísnit za překračování rychlosti i tam, kde už omezení neplatí. Pokud má řidič zapnutý adaptivní tempomat, ovlivní chybně určená povolená rychlost i tento asistent.
Čtení v mapách
Protože systém pracuje s mapou, potřebuje umět zjistit svou polohu. Na základě toho pak je možné vědět, že jsme na dálnici, i když třeba značka na nájezdu byla zakrytá, či dokonce chybí. Takže součástí čtení značek je i zjišťování polohy GPS.
Díky tomu vám například v koncernových autech po překročení hranic skočí na displeji infotainmentu informace o tom, kolik se v dané zemi jezdí.
Hana Stolařová nás zve na menší projížďku s kolegy po okolí firmy. Tento díl našeho seriálu jsme nedělali na polygonu, ale v provozu. Sedíme na zadním sedadle s naší průvodkyní, za volantem je testovací řidič a vpředu jeden z vývojářů. Vyrážíme po Černokostelecké ulici v Praze, pak po Průmyslové a různě se „motáme“ po okolí. Systém reaguje bezchybně a poradil si i s trochu ohnutou dvacítkou, která už má navíc dost vyšisovaný červený lem.
Když se čtení značek začalo vyrábět, auta často četla osmdesátky či jiné údaje nalepené na kamionech či autobusech. To už se dnes neděje. Tedy většinou.
Když míjíme na Skalce autobus v zastávce a systém načte navzdory tomu, že jsme v obci, stovku z nálepky na autobusu, Hanu Stolařovou opustí úsměv. Najednou velmi zvážní a s kolegou, který sedí na předním sedadle a také změnil výraz tváře, si vymění několik záhadných kódů. Z úst oběma vychází pro nás naprosto nesrozumitelné zkratky. „Já se omlouvám, ale tohle mi nejde do hlavy, proč tam ta chyba nastala,“ vysvětluje nám náhlou změnu nálady. Když se po pár minutách vrátíme do areálu Valea, Hana Stolařová usedá k notebooku a drahnou chvíli tam něco ťuká. Kroutí hlavou a pak nás zve k další jízdě. Při ní už se chyba neopakuje.
Barvičky
Kromě značek, které určují rychlost, umí auta číst i další značky. Některá varují před stopkou, přejezdem, zákazem předjíždění, zatáčkou či třeba dětmi. A právě s touto značkou měli nedávno problém ve Volvu.
Ve Švédsku zavedli novou podobu značky varující před dětmi, trochu změnili design běžících dítek. „Kamera v těch dětech ale viděla značku Práce na silnici. Takže jsme museli do databáze nahrát její novou podobu, aby to fungovalo dobře,“ dodává Stolařová. Z pohledu živého řidiče je drobná změna obrázku jen detail, pro počítačový systém to ale může být problém.
Mimochodem, když už jsme u Švédska, tak značky s omezením rychlosti a všechny zákazové značky, které u nás mají bílé pozadí, jsou na Severu žluté. A začátek obce, který je důležitý pro rozpoznání místa, odkud se smí jet jen 50 km/h, je ve Švédském království modrou tabulí s bílými písmeny. Tedy stejný styl, jako u nás v ČR označuje třeba hranice krajů nebo okresů.
Právě značky Začátek obce a Konec obce jsou v Evropě velmi rozdílné. Liší se barvami i poměry stran, někde jsou široké a nízké, jinde trochu vyšší a krom jména města obsahují i jeho znak. A nejde jen o jejich rozdílnou grafickou úpravu. „Třeba v Německu, ale nejen tam je Konec obce často vlevo. To je pro nás zase komplikace, protože se snažíme číst hlavně značky vpravo, abychom nechytali třeba nějaké reklamy nebo vandaly otočené cedule z druhé strany,“ popisuje Stolařová další překážky v bezvadném fungování systému.
Chybami se nejen člověk, ale i stroj učí. Doufejme, že se do budoucna i čtení značek posune a bude fungovat spolehlivěji než dnes.
Stopadesátka na D3
Několik kolegů v redakci si stěžovalo, že jeli po jihočeské dálnici D3, kde je povolená rychlost 150 km/h, a jejich vozy, šlo v jednom případě o Fiat Panda a v druhém o Audi Q7, stopadesátku ignorovaly. Byly to nové vozy, které bohužel neměly nejaktuálnější data. Před lety totiž nebylo možné v ČR legálně jet rychleji než 130 km/h, takže systém vyšší číslo ukazovat nemohl. Bohužel i software se někdy mýlí, takže máme zkušenost s případy, kdy auto psalo i v Česku rychlost vyšší, třeba 140, či dokonce 200 km/h v místě, kde takto rychle jet možné nebylo.
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Zdroj: Svět motorů