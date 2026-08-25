Čtvrtina lidí nepoužívá adaptivní tempomat, i když ho mají, odhalil výzkum. Jak jste na tom vy?
Mít v autě výbavu a nepoužívat ji se může zdát zvláštní, ovšem je to poměrně častá situace, přinejmenším pro britské motoristy. Řada jich vypíná i užitečné systémy.
Když člověk připlatí za nějakou funkci auta, dá se očekávat, že ji bude co nejvíc používat, protože ji přece chtěl. Moderním prvkem, který je ve standardní výbavě stále spíš výjimečně, je adaptivní tempomat. U většiny aut, snad kromě toyot a subaru, se za něj připlácí. Přesto víc než čtvrtina dotazovaných Britů uvedla, že adaptivní tempomat ve svém autě nevyužívají.
Za výzkumem stojí společnost Censuswide a během letošního léta se tázala 1350 britských motoristů, které funkce svého auta využívají a které nikoliv. U adaptivního tempomatu je přesné číslo 25,9 % - tolik lidí ho nepoužívá. Sedm procent tázaných ani neví, jak se s ním pracuje.
Adaptivní tempomat je zde „vítězem“, ovšem velmi podobně na tom je spousta další moderní techniky. Druhé místo získalo samočinné nouzové brzdění, 21,3 % řidičů ho vypíná. To je přitom systém, který ve městě dokáže zabránit srážce s jiným autem nebo s chodcem či cyklistou, anebo aspoň výrazným snížením rychlosti zmírnit následky nehody. Navíc, např. u aut koncernu Volkswagen se dá vypnout jen při stojícím voze, nikoliv za jízdy, na rozdíl od ostatních asistentů. Proč tento užitečný systém lidé vypínají? Údajně kvůli tomu, že je tento systém příliš agresivní a dělá víc problémů než užitku.
Neoblíbený je také systém udržování v jízdním pruhu; ten, který sahá do řízení, když se přiblížíte krajnici či čáře. Vypíná ho 18 % lidí. Hlasové asistenty nepoužívá 17,8 %, head-up displeje s rozšířenou realitou nepoužívá 17,1 % lidí.
Výbava uvnitř vozu na tom není o mnoho jinak. Například masážní sedačky nepoužívá 22 % lidí a z těch, jejichž auto má dálkový start, ho používá necelá čtvrtina – 24,5 %. U těchto funkcí však platí, že většina aut respondentů tyto funkce nemá – masážní sedačky jsou v 32,7 % aut respondentů, pro dálkový start je toto číslo 38 %, head-up displej s rozšířenou realitou má jen 39,5 % aut a 42,7 % lidí má možnost ovládat klimatizaci svého vozu skrz aplikaci v mobilu.
Zajímavostí jsou jízdní režimy. Většina nových aut je dnes nabízí, byť v řadě z nich ovládají jen odezvu plynového pedálu a tuhost řízení, protože adaptivní tlumiče s nastavitelnou tuhostí bývají vyhrazeny dražším autům. Přesto je pravidelně používá, tedy jízdní režim mění jen 27,3 % dotazovaných.
Nejvíce lidé používají Bluetooth
Vezmeme-li to z druhé strany, nejčastěji používanou funkcí je připojení mobilu k vozu skrz Bluetooth. I to ale používá jen 58,3 % lidí, jejichž auta jsou jím vybaveno. „Jen“ proto, že v Británii, kde výzkum probíhal, je jako snad všude v Evropě zakázáno držení mobilu za jízdy a používání Bluetooth je tak nejsnazší a nejbezpečnější – pro provoz i pro peněženku řidiče – cestou, jak z auta telefonovat.
Podobně zvláštně nízké číslo je 45,7 % u používání couvací kamery. Jasně, většina z nás se v autoškole učila couvat pomocí zrcátek, ale nedívat se na displej, který vám zobrazí, co je přímo za vozem, kam zrcátky nevidíte, působí trochu jako nesmysl. 44,5 % lidí používá vestavěnou navigaci, 41 % lidí používá vyhřívaná čelní skla.
Nezbývá tedy, než se zeptat, kterou z těchto funkcí používáte vy. Protože jich je tady spousta, vybrali jsme několik, rozdělili je do anket napříč článkem a těšíme se na vaše hlasy i doplnění v komentářích.
Zdroj: Autorský text/Censuswide