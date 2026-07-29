Čtyři koncovky výfuků jak Porsche 911. Ale kouří se jen ze dvou
Při pohledu na záď moderních aut si patrně všimnete jedné věci. Tou je nezvykle velký počet koncovek výfuků. Kdysi doména supersportů, dnes běžná věc na kompaktním autě. Jenže to, co vypadá jako zakončení výfuku, tím být ve skutečnosti nemusí.
Rozmohl se nám tady takový nešvar. Moderní auta mnohdy „klamou tělem“ a jedním z mimiker jsou falešné koncovky výfuku. Pohled na zadní část se čtveřicí koncovek vypadá skutečně fešně. Jenže jen do chvíle, než začnete celou věc blíže zkoumat. Najednou zjistíte, že to, co původně vypadalo jako chromované koncovky efektivně zasazené do spodní části zadního nárazníku, jsou ve skutečnosti atrapy. Skutečné vyústění výfuku je skryto očím veřejnosti, neboť se nachází dále od zádě směrem ke středu vozidla, a vyústění je řešeno tak, aby spaliny směřovaly kolmo k zemi. Tohle bylo svého času častější u vznětových motorů, nyní to však můžete vidět i u aut s benzinovým pohonem.
V některých případech mohou být zadní fešné koncovky dokonce funkční, zpravidla u dražších aut, ale dým vychází pouze z jedné dvojice. Druhá, na opačné straně nárazníku, byť na pohled identická, je opět jen atrapa.
Hlavní důvod, proč to automobilky takto dělají, hledejte ve snaze vštípit modelu dynamický vzhled. A ten výrazné vyústění výfuků určitě podporuje, jelikož se jedná o atribut běžný u výkonných sportovních vozů.
Jedním z racionálních důvodů, proč výfuky směřují dolů a neprocházejí otvorem v nárazníku, je teplota spalin. Ta je u moderních motorů vyšší, než bývala dříve. Pokud by trubka s horkými plyny procházela nárazníkem, mělo by to po čase patrně vliv na jeho barevnou a možná i tvarovou stálost.
Třetím důvodem je rozmanitost pohonných jednotek. Jsou modely, kde najdete zážehový motor, mild-hybrid, vznětový agregát stejně jako full hybrid nebo nabíjecí hybrid, tedy PHEV. Každý motor ale může mít trochu jiné výfukové potrubí a také výrobce může systém udělat v závislosti na pohonu odlišně, třeba aby zdůraznil, že PHEV je výkonnějším pohonem než spalovací motor. Zároveň ale potřebuje zachovat u všech stejný zadní nárazník, tudíž přidávání vyústění výfuku do něj by se dost prodražilo. Bývaly doby, kdy jste podle počtu koncovek poznali motorizaci. Typické pro Mazdu 6 a Hondu Accord. Pokud měla šestka motor 2.3 MZR nebo ve druhé generaci 2.5 MZR a Accord 2.4 i-VTEC, byly vzadu vždy dvě koncovky. Pokud oba „Japonce“ poháněl dvoulitr nebo dokonce diesel, byla koncovka pouze jedna. V obou případech byla všechna vyústění výfuku funkční.
Zdroj: Motor1, Wikipedie