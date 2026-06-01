Čtyři miliony za obyčejnou toyotu? Singapur tak podnítil čínský triumf
Představa, že za obyčejný rodinný hatchback zaplatíte přes tři a půl milionu korun, zní evropskému řidiči jako sci-fi. V Singapuru je to však realita, která se navíc v posledních měsících proměnila v ještě extrémnější finanční noční můru. Tamní vláda definitivně vyhnala střední třídu z autosalonů.
Aby člověk pochopil současné dění v Singapuru, musí nejprve nahlédnout do tamního unikátního systému registrací. V tomto městském státě si totiž nemůžete jen tak koupit vůz a odjet s ním domů.
Důvodem vládních opatření je extrémní zalidněnost. Singapur je s průměrnou hustotou přes 8 tisíc lidí na kilometr čtvereční jedním z nejstísněnějších míst na planetě. V nejhustěji zastavěných čtvrtích se na jediný kilometr mačká bezmála 30 tisíc obyvatel.
Prvním krokem k vlastnění vozu je vládní aukce, ve které si musíte vydražit oprávnění. Tento dokument představuje pouhé právo vlastnit auto po dobu deseti let. Ceny těchto „povolení na auto“ se v květnových aukcích roku 2026 vyšplhaly k historickým maximům.
Za povolení pro menší rodinný vůz dnes zaplatíte v přepočtu přes dva miliony korun, a pokud toužíte po silnějším motoru či luxusnější značce, musíte si připravit ještě o sto tisíc korun více. Teprve k této astronomické částce si připočtete samotnou tržní cenu vozidla, masivní dovozní cla a registrační poplatky. Výsledkem je, že i naprosto tuctová Toyota nebo Honda přijde nového majitele bezmála na čtyři miliony korun.
Teď i mizivá zůstatková hodnota
Letošní únor však přinesl pro singapurské motoristy další šok. Vláda s platností od poloviny února představila radikální reformu takzvaných vratek. Dosud v Singapuru platilo, že když majitel po deseti letech své auto odhlásil z provozu nebo ho nechal sešrotovat, stát mu vrátil velmi solidní část dodatečného registračního poplatku.
Byla to jakási jistota, že auto sice stojí miliony, ale na konci jeho životního cyklu dostanete slušný balík peněz zpět. Tomu je teď konec. Stát tyto vratky plošně zredukoval o bezprecedentních 45 procentních bodů a jejich maximální strop osekal na polovinu.
V praxi to znamená, že z automobilů se stala absolutní finanční černá díra. Malé Suzuki Swift, které na tamním trhu vyjde v přepočtu na dva a půl milionu korun, zanechá po deseti letech služby majiteli v kapse místo dřívější smysluplné sumy pouhých jedenáct tisíc korun. U luxusnějších vozů, jako je třeba BMW řady 5, klesla koncová vratka na zanedbatelný zlomek a roční odpis hodnoty vozu kvůli tomu okamžitě vyskočil o jedenáct procent. Vlastnit auto v Singapuru znamená extrémně drahou daň za čistý spotřební luxus.
Využila toho Čína
Tento brutální ekonomický tlak dopadl nejtvrději na vozy se spalovacími motory. Vládní strategie je totiž jasná: když už na silnicích nějaká auta musí být, nechť jsou ekologická. Díky daňovým úlevám a bonusům vyjde pořízení elektromobilu v Singapuru v celkovém součtu o 650 až 750 tisíc korun levněji než nákup srovnatelného benzinového auta. Tyto finanční nůžky způsobily, že se první polovina roku 2026 zapsala do dějin jako moment velkého elektrického třesku.
V Singapuru letos poprvé v historii překonaly čisté elektromobily v počtu nových registrací benzínová, naftová i hybridní auta dohromady, když si ukously téměř 58% podíl na trhu. Pro srovnání, ještě před pěti lety tvořila elektroauta v Singapuru necelá 4 %.
Tento masivní posun má jednoho velmi konkrétního vítěze. Trh v zemi naprosto opanovala čínská automobilka BYD. Její schopnost nabídnout moderní elektromobily za atraktivní ceny vyústily v to, že v prvním čtvrtletí letošního roku ovládla bezmála čtvrtinu celého singapurského trhu. V dubnu pak BYD zaznamenal další absolutní rekord, když každé třetí nově registrované auto v zemi neslo právě jeho logo.
Varovné signály
Tradiční automobiloví králové se přitom dívají na záda čínského draka s rostoucí nervozitou. Dlouhodobá jednička singapurských silnic, japonská Toyota, spadla na druhé místo a v jarních měsících zaznamenala meziroční propad prodejů o více než třetinu. Na třetí pozici se sice drží americká Tesla, ale i na ni se dotahují další čínští nováčci, jako jsou značky GAC, Zeekr nebo Chery, které do první pětky nejprodávanějších vozů posunuly své luxusní i dostupné elektrické modely.
Singapur tak ukazuje hned dva trendy, které mohou brzy rezonovat i na našem kontinentu. Prvním je konec touhy auto skutečně vlastnit. Kvůli drakonickým cenám a nulové zůstatkové hodnotě aut tam lidé přecházejí na fixní měsíční předplatné a dlouhodobé pronájmy od velkých korporací, které na sebe berou veškeré finanční riziko.
Tím druhým, ještě varovnějším trendem, je rychlost, s jakou dokáže dravý čínský autoprůmysl během pouhých pár měsíců kompletně vymazat a nahradit tradiční evropské a japonské ikony, pokud k tomu dostane ideální legislativní podhoubí.
Zdroje: AsiaOne, Best Selling Cars Blog, Cycle & Carriage, MotorMetrics, Revolt.sg, Sgcarmart
