Čtyři nové elektrické Dacie do roku 2030. Sandero si zachová i spalovací motory
Dacia chystá do roku 2030 čtyři nové elektromobily. Už zkraje příštího roku očekáváme nový Spring, o rok později přijde elektrické Sandero a Sandero Stepway. Do konce dekády se pravděpodobně dočkáme i elektrického dusteru. Spalovací motory ale v nabídce zůstanou.
Na prezentaci nového vrcholného modelu Striker Dacia potvrdila, že plánuje do roku 2030 uvést čtyři nové elektromobily. Generální ředitelka pro Spojené království Lina Ribeiro nyní v rozhovoru pro britský magazín AutoExpress potvrdila také jejich názvy a dodala i další podrobnosti.
Jako úplně první dorazí nová generace jediného elektromobilu ve stávající nabídce značky, který se bude znovu jmenovat Spring. Tentokrát bude založen na platformě Renaultu Twingo, takže by měl být o poznání dospělejší než první generace, jejíž základ můžeme najít už v Renaultu Kwid představeném v roce 2015 pro indický trh.
V produkční podobě by se nový spring měl představit zkraje příštího roku a měl by zůstat cenově dostupný. „Děláme opravdu vše pro to, aby naše auto mělo nejlepší poměr ceny a výkonu na trhu,“ zdůrazňuje Ribeiro v rozhovoru. Cena nové verze by se neměla příliš lišit od ceny stávajícího modelu, která na českém trhu začíná na 419.900 Kč.
Sandero pro všechny
Po uvedení druhé generace modelu Spring naváže Dacia s představením další generace modelu Sandero. Nová generace bude dostupná od roku 2028 s výběrem benzínových, hybridních i elektrických pohonných jednotek. V nabídce zůstane běžná varianta i robustní model Stepway.
Ribeiro v rozhovoru všechny tyto informace potvrdila a trvala na tom, že nové sandero bude zcela „nový vůz“. Zatím však není jasné, jestli bude elektrická varianta sdílet platformu podobně jako například konkurenční Opel Corsa, nebo zda bude elektrické sandero odlišné od spalovacích variant. Tak to totiž doposud v rámci Renault Group bylo zvykem.
V současné době jsou všechny modely značky Dacia (vyjma elektromobilu Spring vyráběného v Číně) postaveny na nízkonákladové architektuře Renault Group, označované CMF-B. Jednou možností je tedy tuto platformu elektrifikovat, tou druhou pak použít například osvědčenou platformu AmpR Small, na které je založen model Renault 5 a jeho deriváty. Tyto dvě architektury sdílejí přibližně 70 procent dílů.
Ať se Dacia rozhodne pro kteroukoli ze zmíněných strategií, mělo by nové sandero být vůbec prvním modelem, který nabídne možnost volby mezi spalovacím a elektrickým pohonem. Kdo by to byl před 10 lety řekl…
Duster? Možná...
Předpokládá se, že čtveřici plánovaných elektromobilů završí koncem dekády elektrická varianta bestselleru jménem Duster. S ním slaví v lukrativním segmentu B-SUV dlouhodobý úspěch a není důvod, aby nepřešel na nově vyvinutou multienergetickou platformu příští generace sandera a sandera stepway.
Ribeiro nechtěla potvrdit, zda posledním elektromobilem opravdu bude model Duster, ale dosavadní úspěchy modelu komentovala takto: „Máme velmi věrné zákazníky – nedávno jsem mluvila s jedním zákazníkem, který měl již pátý Duster. Od té doby, co je Dacia ve Velké Británii, kupuje Dustery. Naši zákazníci se vyvíjejí spolu se značkou.“
Momentálně objem prodejů značky Dacia tvoří elektrifikované vozy z 1/4. Aby se toto číslo do roku 2030 zvýšilo na 2/3, které byly avizovány při představení modelu Striker před pár týdny, bude potřeba nabídnout moderní vozy za dobrou cenu. Klíčovou roli v dosažení tohoto cíle by měly hrát zmíněné elektromobily, potvrdila magazínu AutoExpress generální ředitelka značky Dacia Katrin Adt.
Čtyři na tři
Pamatujete na koncept Hipster? Ribeiro se o jeho příchodu v následujících letech sice nezmínila, ovšem to nevylučuje příchod titěrného modelu v budoucnu. S délkou pouhé 3 metry by mohl konkurovat mikroautům, jako je například Fiat Topolino, ovšem koncept hipsteru sliboval uvnitř místo pro 4 cestující.
Svými kompaktními rozměry by s přehledem splňoval navrhovaná kritéria pro třídu cenově dostupných elektromobilů „M1E“, takže by díky navrhovaným superkreditům za plnění emisních závazků mohl být pro značku výhodný. Do této kategorie však pravděpodobně bude patřit také model Spring.
„Na vývoji modelu Hipster stále pracujeme. Máme k tomu k dispozici všechny potřebné zdroje. Stále však musíme věnovat pozornost vývoji trhů, ale i předpisů, a s finálním rozhodnutím ještě chvíli počkáme,“ prozradila magazínu AutoExpress Adt. Dacia prý na trhu vnímá poptávku po extrémně levném elektromobilu, i kdyby měl dojezd jen 100 km.
„Naším cílem je mít v nabídce elektromobil v každém segmentu,“ uvedla Adt. To však nebude lehké, jelikož Dacia je odhodlaná zajistit, aby její elektromobily zůstaly cenově dostupné a zároveň umožnily všestranné využití. Vozy Dacia jsou totiž často jediným autem v domácnosti.
Zdroje: Prezentace Dacie Striker, AutoExpress