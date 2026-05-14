Cupra Formentor dostala brutální výkon. Jede až 300 km/h a vznikne pouze 30 kusů
Brutální výkon 635 koní a maximálka 300 km/h. ABT oslavuje výročí ve velkém stylu a v extrémně limitovaném počtu. Využívá k tomu charismatický pětiválec 2.5 TFSI s vstřikováním vody do motoru.
Úžasný pětiválcový motor 2.5 TFSI se sice už delší dobu chystá do důchodu, ale ještě než se tak stane, bojuje čím vším může, aby zákazníkům stále nabízel nepřeberné množství emocí a zábavy za volantem.
A není tomu tak pouze u Audi a modelu RS3, po krátké odmlce se pětiválcový motor vrátil také do Cupry Formentor. K příležitosti 130. výročí úpravce ABT Sportsline nyní vznikla extrémně limitovaná verze celým názvem značená ABT Cupra Formentor VZ5 635, jejíž název odkazuje na výkon dotažený až na 635 koní.
Úpravce ABT toho dosáhl vylepšením nazvaným Power R v kombinaci se systémem IWI. Pod touto zkratkou se skrývá systém nepřímého vstřikování sloučeniny vody a metanolu před škrticí klapky motoru. Výsledkem je velmi silný chladicí efekt, který umožní nasávat větší množství vzduchu, díky čemuž se do motoru dostává také více kyslíku, který zajistí účinnější spalování. Výsledkem je konzistentně vyšší výkon, v tomto případě 467 kW (635 k).
Jen pro úplnost, běžná Cupra Formentor s motorizací VZ5 disponuje výkonem 287 kW (390 k) a dosahuje maximální rychlosti 250 km/h. Limitka od ABT tuto hranici posouvá až k magické třístovce, kromě zmíněného přívstřiku vody a metanolu jí k tomu pomáhá také jiné turbodmychadlo a větší mezichladič. Vstřikování je řízeno elektronicky a hladinu kapaliny monitorují senzory propojené do aplikace myABT.
Kromě výkonu přepracovala společnost ABT také podvozek, který byl vyladěn s důrazem na co nejlepší jízdní vlastnosti na legendárním Nürburgringu. Tlumiče jsou typu coilover a je možné u nich odděleně nastavit jak kompresi, tak expanzi. V každém případě je podvozek orientován sportovně, pro komfort existují jiná auta. Formentor dostal v rámci spolehlivosti přenosu výkonu na silnici také vylepšené stabilizátory ABT.
Bez povšimnutí nezůstal ani design, vůz dostal decentní aerodynamický bodykit. Skládá se z lišt lemujících nasávací otvory předního nárazníku a doplňků v zadní části vozu včetně výrazného zadního spoileru.
V interiéru jsou změny drobného rázu. Start/stop tlačítko se nyní pyšní logem úpravce ABT, na rohožích našlo své místo logo VZ5 635 a dekor výdechu ventilace zdobí plaketka, která majitele informuje o výjimečnosti vozu, kterého bude vyrobeno pouze 30 kusů.
Pokud jeden kousek chcete i do své garáže, musíte kontaktovat zahraniční prodejce. Cupra Formentor VZ5 635 bude totiž oficiálně distribuována prostřednictvím sítě prodejců v Německu, Švýcarsku a Rakousku.
Daniel Abt, obchodní ředitel ABT Sportsline a ambasador značky Cupra, označil formentor za silný vůz již v sériové podobě. Zároveň ale vyjádřil hrdost na svůj tým, který v Kemptenu stvořil něco úžasného. „Pokud jde o jízdní dynamiku, VZ5 635 je třída sama pro sebe,“ popisuje výjimečný model.
Zdroj: ABT Sportsline