Cupra Tavascan konečně přijíždí do Česka. Za milion dá 190 koní a nejnovější software
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Elektrický crossover-kupé Cupra Tavascan se po třech letech výroby s modernizací dostává i do českých showroomů. Importér zatím odhalil základní cenu těsně nad milionem korun.
Automobilka Cupra dlouho do Česka nevozila model Tavascan, třebaže v jiných evropských státech k mání byl. Po jeho letošní modernizaci se to však mění a známe první cenu tavascanu v Česku. Vstupní verze Rookie stojí 1.019.000 korun.
Za tyto peníze dostanou zákazníci baterii s využitelnou kapacitou 58 kWh a jeden elektromotor na zadní nápravě, jehož nejvyšší výkon je 190 koní (140 kW). Dojezd na jedno nabití v ideálních podmínkách činí 435 km a nabíjení z 10 na 80 % má výkonem až 105 kW trvat 26 minut.
Tato verze je novým základem nabídky, tavascan se totiž na jiných evropských trzích už prodává ve verzích Endurance s 286 koňmi a čtyřkolkové VZ s 340 koňmi. Obě nabízejí baterii o kapacitě 77 kWh a odpovídajícím způsobem delší dojezd. Ty zatím své české ceny nemají, v nejbližších dnech by však české zastoupení značky mělo uvést do provozu konfigurátor.
Modernizovaný tavascan nejen v provedení Rookie přináší větší 10,25" přístrojový štít, který „umocňuje podmanivé zážitky“, píše automobilka. Volant má nově fyzická tlačítka a infotainment má za základ kit Android Automotive, stejně jako v nejnovějších škodovkách Peaq a Epiq.
Cupra slibuje také elektricky ovládané výdechy ventilace, „které se aktivují ještě dřív, než řidič nastoupí do vozu“. Ventilace se spouští už s přiblížením klíče, ne až se zapnutím vozu. Další zajímavostí je možnost použití smartphonu jako klíče k vozidlu, dostupný adaptér V2L nebo funkce jízdy jedním pedálem – tedy totéž, co nabízejí ostatní čerstvě modernizované elektromobily koncernu Volkswagen včetně škodovek.
Za speciální zmínku stojí audiosystém Sennheiser s 12 reproduktory s technologií Contrabass pro lepší nízkofrekvenční zvuk. Za další příplatek bude k mání také audiosystém Sennheiser Amebo, který přidává čtyři stropní reproduktory. Cupra ho odhalila na pařížském autosalonu.
Tavascan se do Česka dosud nedovážel kvůli nešťastně navrženým clům EU na vozy vyrobené v Číně. Ta se na něj vztahovala, jelikož ho Cupra pro snížení výrobních nákladů montuje v Číně v závodě Volkswagen Anhui, třebaže jde technicky o sourozence enyaqu Coupé či Fordu Capri. Tyto modely začínají na 1,075 milionu, resp. 909 tisíc korun.
zdroje: Cupra