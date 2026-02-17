Cupra Tavascan vyráběná v Číně se vyhne clu. Dovoz do Evropy však má omezení
Brusel udělal něco, co ještě před rokem znělo téměř nemožně. Elektrická Cupra Tavascan, vyráběná v Číně, nebude při dovozu do Evropy platit dodatečné clo, kteráéEU uvalila na většinu elektromobilů vyrobených v Číně.
Evropská unie loni zavedla vysoká antisubvenční cla na elektromobily z Číny, aby Brusel ochránil evropské výrobce před levnější konkurencí, která podle vyšetřování těžila z rozsáhlé státní podpory. Vedle běžného desetiprocentního cla tak přibyly další přirážky. U některých značek přes 20 %, jinde dokonce přes 30 %.
Do téhle reality vstoupila i Cupra Tavascan, elektrické SUV-kupé, které pro španělskou značku (spadající pod Volkswagen Group) vyrábí společný podnik Volkswagenu a tamní automobilky JAC s názvem Volkswagen Anhui, sídlící v čínském městě An-chuej. Tavascan je autem navrženým v Evropě pro Evropu, ale montovaným v Číně. A právě to byl kvůli nastavení cel problém.
Dodatečné clo totiž zásadně mění ekonomiku importovaného vozu. Pokud na elektromobil s cenou například 45 tisíc eur dopadne dalších 20 % coby clo, znamená to tisíce eur navíc. Buď je zaplatí zákazník, nebo si musí výrobce zmenšit svou marži. V obou případech to bolí.
Nejen cenový závazek
Teď ale přišel obrat. Evropská komise přijala takzvaný cenový závazek. To je v zásadě dohoda mezi výrobcem a Bruselem: místo toho, aby firma platila dodatečné antisubvenční clo, zaváže se k určitým podmínkám. V případě tavascanu jde o kombinaci minimální dovozní ceny, omezeného počtu dovezených kusů a investičních závazků v Evropě.
Tavascan tedy nebude moci být do Evropy dovážen za „dumping“, tedy pod určitou cenovou hranicí. Zároveň jeho objem nebude neomezený. A Volkswagen se zavázal, že část hodnoty vrátí do evropské ekonomiky formou investic souvisejících s elektromobilitou.
Nejde o to, že by tavascan byl „bez cla“. Standardní dovozní clo 10 % na auta zůstává. Odpadají pouze dodatečná antisubvenční cla, která byla reakcí na čínské státní subvence. Rozdíl je ale zásadní, protože právě tato přirážka dělala z modelu ekonomicky problematický případ.
Proč Komise na měsíce vyjednávanou dohodu definitivně přistoupila? Cenový závazek je pro ni politicky i ekonomicky čistší řešení než plošná výjimka. EU tím vysílá signál, že cla nejsou trestem za to, že se vyrábí v Číně, ale nástrojem proti narušení trhu. Pokud se výrobce zaváže, že takové narušení nebude vytvářet, může dostat šanci.
Důležitá výhra pro VW
Tavascan je pro Cupru strategický model a značka si nemohla dovolit, aby byl dlouhodobě cenově handicapovaný. Zároveň to ale není pohodlný režim. Pokud by byly porušeny podmínky dohody, může Brusel výjimku zrušit a cla znovu uplatnit. Riziko tak úplně nezmizelo.
Z širšího pohledu jde o precedens. Poprvé se konkrétní elektromobil vyráběný v Číně vyvázal z dodatečných cel díky individuální dohodě. Ostatní výrobci to budou pečlivě sledovat. Čínské značky, které chtějí expandovat do Evropy, i západní automobilky, jež část produkce přesunuly do Asie.
Celá situace také ukazuje, jak složitý je dnešní automobilový svět. Značka může být španělská, koncern německý, výroba čínská a zákazník francouzský. V takovém prostředí už cla nejsou jen nástroj ochrany, ale i jemnou diplomatickou pákou.
Tavascan se tak stal testem toho, jak daleko je Evropská unie ochotná zajít při vyvažování ochrany vlastního průmyslu a otevřeného trhu. A je dost možné, že nejde o poslední podobnou dohodu.
Zdroje: Cn EV Post, Evropská komise, Reuters