Cupra v Paříži sází na emoce: Raval od ABT, formule E GEN4 i prostorové audio
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Pařížská expozice značky Cupra se nesla ve znamení emocí a motorsportu. Vedle závodního speciálu formule E GEN4 lákala na ostré detaily ABT pro model Raval i pohlcující akustický zážitek z dílny Sennheiser s prostorovým zvukem a reproduktory ve stropě.
Zatímco některé automobilky lákaly již před Pařížským autosalonem na velkolepé nové koncepty i produkční modely, automobilka Cupra své plány tajila, až to skoro vypadalo, že neplánuje ukázat nic nového.
Nakonec toho však na stánku vůbec nebylo málo. Pozornost poutal již dříve představený koncept Tindaya, který má představovat vizi značky o vlastní budoucnosti. Emotivní design, bohaté grafické efekty a čistě elektrický pohon nebo elektřina s prodlužovačem dojezdu. Žádné nové informace o produkční variantě ovšem poskytnuty nebyly.
Místo toho se Cupra zaměřila na stále ještě nový model Raval, který se s více než 50.000 objednanými kusy od představení v dubnu letošního roku stal nejúspěšnějším uvedením modelu značky v její (relativně krátké) historii. Bezmála 15.000 vozů již bylo zákazníkům předáno a v ulicích Paříže jsme jich sami pár potkali.
„Raval značí dovršení největší transformace v historii naší společnosti a roky investic do elektrifikace v Martorellu,“ komentoval úspěch Markus Haupt, předseda představenstva značek Seat a Cupra. Po skvělém přijetí trhu posouvá Cupra možnosti individualizace díky rozšíření nabídky o paket Custom Cupra by ABT.
Ten byl již dříve představen pro modely Leon a Formentor, u modelu Raval se ABT inspirovalo u závodní DNA koncepčního vozu Cupra UrbanRebel. Na motorsport odkazují ručně vyráběné prvky vnější a vnitřní výbavy, jejichž design umocňuje sportovní charakter tohoto městského elektromobilu.
Součástí paketu jsou spoilery vpředu a vzadu i rozšířené boční prahy, které vůz celkově vizuálně snižují. Zajímavým prvkem jsou také osobitá „křidélka“ v zadní části plastových lemů blatníků, která zdůrazňují proporce vozu. Jako u řádného hot-hatche ani zde nechybí opravdu velký střešní spoiler.
Paket završují exkluzivní 19“ kola z lehké slitiny v matném odstínu černá Sport, nápis ABT, tmavě chromovaná loga Cupra a individualizované detaily v interiéru. Paket Custom Cupra by ABT bude nabízen přímo v oficiálním konfigurátoru od konce listopadu 2026 pro vybrané varianty modelu Raval.
Díly jsou vyráběny a montovány ve výrobním areálu Cupra Racing Factory a úpravě je věnována pozornost, s jakou jsou realizovány závodní projekty značky.
Motorsport nejen inspirací
Novou kapitolu otevřel Pařížský autosalon také pro tým Cupra KIRO. Ten ve formuli E vstupuje do éry GEN4, která mění definici tohoto zcela elektrického mistrovství novou úrovní sportovních výkonů.
Závodní monoposty GEN4 s nejvyšší rychlostí 335 km/h, zrychlením z 0 na 100 km/h za méně než dvě sekundy a trvalým pohonem všech kol reprezentují nejvýkonnější a technicky nejvyspělejší generaci v historii Formule E.
Tým v Paříži odhalil svůj nový závodní vůz pro sezonu 2026/27, který využívá pohonné ústrojí značky Porsche. Barevný design nového závodního vozu je odvážnou evolucí závodní identity týmu Cupra KIRO.
Výrazný design si zachovává své ikonické odstíny mědi inspirované elektrickou vodivostí, přidává ale výraznou zelenou barvu. Podobný odstín ostatně najdeme na vrcholných sedadlech modelu Raval.
Ještě větší akustický zážitek
Na stánku značky Cupra byl vystaven také model Tavascan Black Edition, který prezentuje nejnovější evoluci spolupráce mezi automobilkou a společností Sennheiser. Nový audiosystém „Sennheiser Ambeo Immersive Sound System“ přidává k zážitkům z poslechu novou dimenzi čtyřmi stropními reproduktory, které vytvářejí speciální výškovou vrstvu.
Výsledkem je ozvučení interiéru, které řidiče a cestující kompletně obklopí v rozsahu 360 stupňů. Cupra v souladu se svou ambicí posouvat hranice emocí na silnicích i mimo ně v Paříži názorně ukazuje, že zvuk je nejen něčím, co můžeme poslouchat, ale také něčím, co můžeme pociťovat. Tento nový audiosystém bude dostupný také pro modernizované modely Formentor a Terramar. Modelová řada Leon bude i nadále nabízet audiosystém „Immersive by Sennheiser“.
Drobné změny čekají i model Raval. Vystavený model s doplňky od ABT totiž prezentoval i některé změny, kterých se dočkají vozy v příštím roce. Městský elektromobil bude nově dostupný s osvětleným logem uprostřed, nabídne směrovky s exteriérovými projekcemi, dočká se zvýšení maximální rychlosti až na 190 km/h a dostane také asistenční systém pro couvání, který zajistí automatické ujetí až 50 metrů pozadu po cestě, po níž vozidlo jelo předtím popředu.
Cena paketu Custom Cupra by ABT pro model Raval bude oznámena v následujících týdnech, ovšem u modelů Leon a Leon Sports Tourer jde proti výbavě VZ o příplatek ve výši přibližně 150.000 korun a u modelu Formentor přibližně 205.000. Cupra Raval VZ je momentálně v konfigurátoru od 919.900 korun.
Zákazníci si mohou individualizační paket nechat namontovat také dodatečně, a to v síti autorizovaných prodejců značky Cupra. Montáž paketu zajistí autorizovaní specialisté. V příštím roce plánuje automobilka prodat 100.000 kusů modelu Raval, který je na dobré cestě stát se nejprodávanějším modelem značky Cupra.
Zdroj: Cupra