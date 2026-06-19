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Cybercab je první Tesla s pohonem předních kol. Přes malou baterii ujede téměř 700 km

Tesla Cybercab

Tesla Cybercab Zdroj: Tesla

Tesla Cybercab
Tesla Cybercab
Tesla Cybercab
Tesla Cybercab
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Jiří Landa
Jiří Landa
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Robotaxi od automobilky Tesla pojmenované Cybercab se postupně odhaluje, přestože sériové výroby zatím nedosáhlo a ovládají ho stále lidé. Díky americké agentuře pro ochranu životního prostředí (EPA) a pozorným redaktorům serveru Car&Driver nyní známe podrobnosti o jeho pohonu.

Jde o relativně velký odklon od běžné produkce automobilky Tesla, jelikož požadavky taxislužeb jsou zcela odlišné od požadavků běžných spotřebitelů. Dvoumístné kupé si tak vystačí s výkonem pouze 219 koní, které poskytne třífázový elektromotor s permanentními magnety uložený na přední nápravě.

Vůbec poprvé tak budou u automobilky Tesla poháněna výhradně přední kola, a to navíc u dvoudveřového kupé. Jeho hmotnost bude 1412 kilogramů, k čemuž pomáhá také relativně malá Li-ion baterie o kapacitě 48 kWh.

Její kapacita je menší než kapacita LFP baterie (60 kWh) v základním Modelu 3 a Modelu Y, přesto však automobilka ve zveřejněných dokumentech odhaduje dojezd cybercabu až 418,2 mil, tedy v přepočtu 673 kilometrů. Zatím jde však pouze o data poskytnutá agenturou EPA, certifikované hodnoty jsou většinou nižší.

Pro srovnání, zmíněné základní modely ujedou 321 mil, tedy přibližně 516 kilometrů. Svou roli v tom hraje nejen vyšší hmotnost Modelu 3 (1760 kg), ale také rozhodnutí umístit v cybercabu motor na přední nápravu.

Cybercab totiž nepotřebuje být zábavný, nýbrž maximálně efektivní. S tím souvisí i mírně nižší výkon – základní modely dostupné zákazníkům mají výkon 283 koní (o 64 koní více než cybercab).

Jak moc se bude lišit reálná hodnota dojezdu a zda se v budoucnu pohon předních kol objeví také u spotřebitelských modelů značky Tesla, například v novém základním modelu, to zatím není jasné. Automobilka však slibuje alespoň 300 mil, tedy necelých 500 km.

Žádné další informace ohledně rychlosti nabíjení, uvedení do sériové výroby nebo ceny v dokumentu zveřejněném agenturou EPA zatím nejsou, ale je dobré vidět, že se Tesla ani v roce 2026 nebojí inovovat. Přáli bychom si ale, aby se tyto inovace dostaly do městského modelu, který by svou cenou konkuroval například Škodě Epiq nebo novému MG4 Urban.

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Tesla Model 3 Y Standard • Tesla

Zdroj: Motor1, Car&Driver, EPA

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