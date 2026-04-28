Czech Oldtimer Express živě, den 1: Vyrážíme do Neapole! Všechno odstartoval prezident Pavel

Petr Slováček
Vydali byste se autem do daleké Neapole? A co teprve, když má vůz na hrbu už šest křížků? My to zjišťujeme na vlastní kůži na palubě Škody Octavia z roku 1962 v letošním ročníku Czech Oldtimer Classic ve složení sběratel Alois Krejčí a novinář Petr Slováček.

Čeká nás 2100 kilometrů až do neapolského zálivu. Po první etapě v délce 470 km bez závad, kterým se, doufejme, vyhneme. Dokonce jsme byli v úterý 28. dubna první na startu ze 43 posádek od Národního technického muzea, odkud nás symbolicky odmávl sám prezident republiky Petr Pavel.

Veteránskou vyjížďku pořádá tým lidí z mosteckého autodromu v čele s jeho spolumajitelem Josefem Zajíčkem. Cílem je nabídnout účastníkům stejné zážitky jako na předchozích akcích do Istanbulu, Nice a Atén. „Je to cesta, na kterou se vyráží kvůli tomu, co člověk zažije mezi startem a cílem – kvůli silnicím, autům i lidem. Vždy je to i hodně řízení a i když se to možná na první pohled nezdá, dojezd do cíle je opravdu zasloužený. Všechny posádky mají můj obdiv,“ říká Josef Zajíček.

Mimochodem, legendární se stala jízda sedmičlenné skupinky veteránů Expedice Robot pod jeho vedením loni do Ósaky po vlastní ose.

Součástí výpravy je i „naše“ modrá Škoda Octavia z roku 1962 se sběratelem Aloisem Krejčím na palubě. „Bylo to moje první auto, které jsem až téměř do poloviny devadesátých let běžně používal. Pak stálo roky v garáži, než prošlo před cestou do Japonska kompletní renovací. Ale když zvládlo cestu přes celou Čínu, určitě dojede až do Neapole,“ je si jistý majitel a předseda píseckého veteránského klubu v jedné osobě.

Czech Oldtimer Express 2026

Do cíle bychom měli dorazit v sobotu. Jsme zvědaví, zda dojede i úplně nejstarší vůz Ansaldo z roku 1925.

Startovní listina

Startovní
číslo		Název
týmu		ZnačkaTypKategorieDatum
výroby		PříjmeníKřestní
jméno
1BLUE FJORDMaseratiSpyder ZagatoYoungtimer1990BoelsPierre-Manuel
BoelsEva
2Swiss LifeMitsubishi3000 GTYoungtimer1992BlažekRadovan
BlažkováKateřina
3Auto KellyBMW3.0 CSiClassic1974BulířMartin
BulířováEva
4ROBOTBMW327Unique1941ZajíčekJosef
ZajíčkováMarkéta
5MotionPassJAGUARDaimler Double SixYoungtimer1993PajrMichal
PajrováMichaela
6Safety fastMGB GT V8Classic1974KuhnOto
ChaloupkováHana
7Auto Vašenda MotorsportAlfa RomeoSprint SpecialeUnique1961VašendaValdemar
ŠtruncKvětoslav
8FORBESBMWM6Youngtimer1984KinkorOndřej
KinkorováJaroslava
10BADGERAlfa RomeoGT JuniorClassic1975TůmaIvo
PrachařováGabriela
11RENOCARBMWZ8Newtimer1999VránekMiloš
VoráčekMichal
12PilscoPorsche911Youngtimer1989BoušeVáclav
BoušováMichaela
15Svět motorůŠkodaOctaviaClassic1962KrejčíAlois
SlováčekPetr
16PirelliPorsche930Classic1976KarasLadislav
KarasováNaďa
17Robotic OneBMWM6Youngtimer1988Martijnde Niet
Catharina Melanievan Vessum
18PROHEATFordGranadaYoungtimer1984StrnadVojtěch
HegrováŠárka
19USSPAJaguarXKR ConvertibleNewtimer2001KadlecJan
KadlecováKateřina
20BB SecurityVolvoV1800SClassic1966ŠtefaniskoStanislav
Bali-HudákPeter
21CAD - PROBMW3.0 CSiClassic1972KočíAleš
KočíJana
22LUMINA PřerovMGSAUnique1938HejdaBřetislav
HejdováVěra
23Josef Čihák zámečnické službyBMWZ3Newtimer1996ČíhákJosef
ČihákVlastimil
24KäferVolkswagenBeetleUnique1961EilingerMarkus
Fantomas 
25ŽabičkaŠkoda100Classic1973DrbohlavJan
KriškováMarcela
26Plzeňský skartMercedes BenzSL 450Youngtimer1978ŠilhavýŠtěpán
ŠilhavýŠtěpán
27PragoNordPraha.czTATRA613Youngtimer1988HajdušekStanislav
HajduškováMarie
28Veterán Arena OlomoucAnsaldoHKUnique1925PešákLubomír
PešákováEva
29PNEU PROCHÁZKAMercedes BenzSLClassic1976ProcházkaPetr
ProcházkaTomáš
30Fast shoeBMWZ3M CoupeNewtimer1998PavlíčekMilan
PavlíčkováLenka
31Well&Oak - BlueMMercedes380 SLYoungtimer1984MáraJan
MárováHana
32HOPICitroenDS 21 Henri ChapronClassic1968PiškaninFrantišek
PiškaninováLenka
33Alfa PortasTriumphTR6Classic1973ZapletalMichal
ŠléglJiří
34DZS - M.K.TRANSBMW326Unique1938KoščoMikuláš
KoščoTomáš
35PULSKLIMAMAZDAMX5Newtimer2008JanisFerdinand
KarbanováKateřina
36Na cestěPorsche993Youngtimer1994DvořákRadek
DvořákováIvana
38Schodydy - TrumpetistoPorsche968Youngtimer1991TrubačOndřej
TrubačJakub
39BrilonDatsun280z Griffith RoadsterYoungtimer1977FučíkZdeněk
NavrátilMilan
40IK SteelJaguarMK IVUnique1948KuchárMiroslav
KuchárováKatarína
41Hotel Chateau CihelnyJaguarXJ DAIMLER DOUBLE SIXYoungtimer1990MikulaPeter
NovákMartin
43GROSJaguarXJSV12Youngtimer1989ValsaVáclav
ValsaVáclav
44HradečáciPorsche911 SClassic1976SotonaViktor
SotonováVeronika
45AbydosJaguarXJ6 S1Classic1972KupecOlga
BlumaJindřich
47MYC GarageBMW635 CSiYoungtimer1984LieserJan
ReindlPavel
48BOBR BriketyFordSierraYoungtimer1986RyšánekPavel
RyšánkováJitka
49Forbes-Do&Da TeamBMWCS 2800Classic1970BareczPeter
ChovancováKatarína
A98Classic autoMaseratiIndyClassic1970FialaPetr
FialaTomáš
A99FOXSYS & DEPOVolha21Classic1970MacháčekPetr
HsuTyler

