Czech Oldtimer Express živě, den 1: Vyrážíme do Neapole! Všechno odstartoval prezident Pavel
Vydali byste se autem do daleké Neapole? A co teprve, když má vůz na hrbu už šest křížků? My to zjišťujeme na vlastní kůži na palubě Škody Octavia z roku 1962 v letošním ročníku Czech Oldtimer Classic ve složení sběratel Alois Krejčí a novinář Petr Slováček.
Čeká nás 2100 kilometrů až do neapolského zálivu. Po první etapě v délce 470 km bez závad, kterým se, doufejme, vyhneme. Dokonce jsme byli v úterý 28. dubna první na startu ze 43 posádek od Národního technického muzea, odkud nás symbolicky odmávl sám prezident republiky Petr Pavel.
Veteránskou vyjížďku pořádá tým lidí z mosteckého autodromu v čele s jeho spolumajitelem Josefem Zajíčkem. Cílem je nabídnout účastníkům stejné zážitky jako na předchozích akcích do Istanbulu, Nice a Atén. „Je to cesta, na kterou se vyráží kvůli tomu, co člověk zažije mezi startem a cílem – kvůli silnicím, autům i lidem. Vždy je to i hodně řízení a i když se to možná na první pohled nezdá, dojezd do cíle je opravdu zasloužený. Všechny posádky mají můj obdiv,“ říká Josef Zajíček.
Mimochodem, legendární se stala jízda sedmičlenné skupinky veteránů Expedice Robot pod jeho vedením loni do Ósaky po vlastní ose.
Součástí výpravy je i „naše“ modrá Škoda Octavia z roku 1962 se sběratelem Aloisem Krejčím na palubě. „Bylo to moje první auto, které jsem až téměř do poloviny devadesátých let běžně používal. Pak stálo roky v garáži, než prošlo před cestou do Japonska kompletní renovací. Ale když zvládlo cestu přes celou Čínu, určitě dojede až do Neapole,“ je si jistý majitel a předseda píseckého veteránského klubu v jedné osobě.
Do cíle bychom měli dorazit v sobotu. Jsme zvědaví, zda dojede i úplně nejstarší vůz Ansaldo z roku 1925.
Startovní listina
|Startovní
číslo
|Název
týmu
|Značka
|Typ
|Kategorie
|Datum
výroby
|Příjmení
|Křestní
jméno
|1
|BLUE FJORD
|Maserati
|Spyder Zagato
|Youngtimer
|1990
|Boels
|Pierre-Manuel
|Boels
|Eva
|2
|Swiss Life
|Mitsubishi
|3000 GT
|Youngtimer
|1992
|Blažek
|Radovan
|Blažková
|Kateřina
|3
|Auto Kelly
|BMW
|3.0 CSi
|Classic
|1974
|Bulíř
|Martin
|Bulířová
|Eva
|4
|ROBOT
|BMW
|327
|Unique
|1941
|Zajíček
|Josef
|Zajíčková
|Markéta
|5
|MotionPass
|JAGUAR
|Daimler Double Six
|Youngtimer
|1993
|Pajr
|Michal
|Pajrová
|Michaela
|6
|Safety fast
|MG
|B GT V8
|Classic
|1974
|Kuhn
|Oto
|Chaloupková
|Hana
|7
|Auto Vašenda Motorsport
|Alfa Romeo
|Sprint Speciale
|Unique
|1961
|Vašenda
|Valdemar
|Štrunc
|Květoslav
|8
|FORBES
|BMW
|M6
|Youngtimer
|1984
|Kinkor
|Ondřej
|Kinkorová
|Jaroslava
|10
|BADGER
|Alfa Romeo
|GT Junior
|Classic
|1975
|Tůma
|Ivo
|Prachařová
|Gabriela
|11
|RENOCAR
|BMW
|Z8
|Newtimer
|1999
|Vránek
|Miloš
|Voráček
|Michal
|12
|Pilsco
|Porsche
|911
|Youngtimer
|1989
|Bouše
|Václav
|Boušová
|Michaela
|15
|Svět motorů
|Škoda
|Octavia
|Classic
|1962
|Krejčí
|Alois
|Slováček
|Petr
|16
|Pirelli
|Porsche
|930
|Classic
|1976
|Karas
|Ladislav
|Karasová
|Naďa
|17
|Robotic One
|BMW
|M6
|Youngtimer
|1988
|Martijn
|de Niet
|Catharina Melanie
|van Vessum
|18
|PROHEAT
|Ford
|Granada
|Youngtimer
|1984
|Strnad
|Vojtěch
|Hegrová
|Šárka
|19
|USSPA
|Jaguar
|XKR Convertible
|Newtimer
|2001
|Kadlec
|Jan
|Kadlecová
|Kateřina
|20
|BB Security
|Volvo
|V1800S
|Classic
|1966
|Štefanisko
|Stanislav
|Bali-Hudák
|Peter
|21
|CAD - PRO
|BMW
|3.0 CSi
|Classic
|1972
|Kočí
|Aleš
|Kočí
|Jana
|22
|LUMINA Přerov
|MG
|SA
|Unique
|1938
|Hejda
|Břetislav
|Hejdová
|Věra
|23
|Josef Čihák zámečnické služby
|BMW
|Z3
|Newtimer
|1996
|Číhák
|Josef
|Čihák
|Vlastimil
|24
|Käfer
|Volkswagen
|Beetle
|Unique
|1961
|Eilinger
|Markus
|Fantomas
|25
|Žabička
|Škoda
|100
|Classic
|1973
|Drbohlav
|Jan
|Krišková
|Marcela
|26
|Plzeňský skart
|Mercedes Benz
|SL 450
|Youngtimer
|1978
|Šilhavý
|Štěpán
|Šilhavý
|Štěpán
|27
|PragoNordPraha.cz
|TATRA
|613
|Youngtimer
|1988
|Hajdušek
|Stanislav
|Hajdušková
|Marie
|28
|Veterán Arena Olomouc
|Ansaldo
|HK
|Unique
|1925
|Pešák
|Lubomír
|Pešáková
|Eva
|29
|PNEU PROCHÁZKA
|Mercedes Benz
|SL
|Classic
|1976
|Procházka
|Petr
|Procházka
|Tomáš
|30
|Fast shoe
|BMW
|Z3M Coupe
|Newtimer
|1998
|Pavlíček
|Milan
|Pavlíčková
|Lenka
|31
|Well&Oak - BlueM
|Mercedes
|380 SL
|Youngtimer
|1984
|Mára
|Jan
|Márová
|Hana
|32
|HOPI
|Citroen
|DS 21 Henri Chapron
|Classic
|1968
|Piškanin
|František
|Piškaninová
|Lenka
|33
|Alfa Portas
|Triumph
|TR6
|Classic
|1973
|Zapletal
|Michal
|Šlégl
|Jiří
|34
|DZS - M.K.TRANS
|BMW
|326
|Unique
|1938
|Koščo
|Mikuláš
|Koščo
|Tomáš
|35
|PULSKLIMA
|MAZDA
|MX5
|Newtimer
|2008
|Janis
|Ferdinand
|Karbanová
|Kateřina
|36
|Na cestě
|Porsche
|993
|Youngtimer
|1994
|Dvořák
|Radek
|Dvořáková
|Ivana
|38
|Schodydy - Trumpetisto
|Porsche
|968
|Youngtimer
|1991
|Trubač
|Ondřej
|Trubač
|Jakub
|39
|Brilon
|Datsun
|280z Griffith Roadster
|Youngtimer
|1977
|Fučík
|Zdeněk
|Navrátil
|Milan
|40
|IK Steel
|Jaguar
|MK IV
|Unique
|1948
|Kuchár
|Miroslav
|Kuchárová
|Katarína
|41
|Hotel Chateau Cihelny
|Jaguar
|XJ DAIMLER DOUBLE SIX
|Youngtimer
|1990
|Mikula
|Peter
|Novák
|Martin
|43
|GROS
|Jaguar
|XJSV12
|Youngtimer
|1989
|Valsa
|Václav
|Valsa
|Václav
|44
|Hradečáci
|Porsche
|911 S
|Classic
|1976
|Sotona
|Viktor
|Sotonová
|Veronika
|45
|Abydos
|Jaguar
|XJ6 S1
|Classic
|1972
|Kupec
|Olga
|Bluma
|Jindřich
|47
|MYC Garage
|BMW
|635 CSi
|Youngtimer
|1984
|Lieser
|Jan
|Reindl
|Pavel
|48
|BOBR Brikety
|Ford
|Sierra
|Youngtimer
|1986
|Ryšánek
|Pavel
|Ryšánková
|Jitka
|49
|Forbes-Do&Da Team
|BMW
|CS 2800
|Classic
|1970
|Barecz
|Peter
|Chovancová
|Katarína
|A98
|Classic auto
|Maserati
|Indy
|Classic
|1970
|Fiala
|Petr
|Fiala
|Tomáš
|A99
|FOXSYS & DEPO
|Volha
|21
|Classic
|1970
|Macháček
|Petr
|Hsu
|Tyler
Zdroj: Autorský text