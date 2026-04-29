Czech Oldtimer Express živě, den 2: Auta drží, až je to k nevíře
Romeo, Romeo, opravdu chtějí za vstup do dvora domu dvanáct eur? To jsme si říkali ve Veroně při příchodu k legendárnímu balkonu, kde měla prý Julie Kapuletová dostaveníčko s mladým panem Montekem. V Itálii holt za všechno chtějí peníze.
Ačkoliv až sem trasa denního itineráře Czech Oldtimer Express nevedla, litovali bychom neuskutečnit krátkou zajížďku do „nejitalštějšího města na světě“. Alespoň takto to píšou na všech zátarasech před hudební Arénou. Ani ty nás nezastavily před pořízením fotky modré octavie s Arénou. Naštěstí nám už v tuhle chvíli přálo sluníčko. Start druhého dne totiž nezačal vůbec optimisticky.
Při ranním pohledu z okna hotelu v Innsbrucku, kde byla výprava ubytovaná, se začali majitelé kabrioletů křižovat. Pro některé to znamenalo zapojit pořádnou práci hned po snídani, protože stará auta s plátěnou střechou nejsou konstruovaná jako dnešní modely, které lze z kupé na otevřené nebe přestavět pouhým tlačítkem. Vyprávět by mohla posádka krásného Datsunu 280Z Griffith Roadster z roku 1977. „Znamená to před deštěm postavit normální stan z tyčí,“ svěřila se s tím, že vůz upravený na Floridě z kupé na kabriolet vyžaduje i specifická řešení. Zato je vzácný a neokoukaný.
A nejen déšť prověřil připravenost vozidel. Po dlouhé dálniční vložce totiž následovala horská etapa, která skutečně v minulosti hostila soutěže rallye. Ostré šikany do prudkého kopce znamenaly zátěž pro historickou techniku i jezdce. Libovat si musel bývalý soutěžák Pavel Ryšánek se svým Fordem Sierra. Ovšem pro „naši“ octavii – která nám poskytuje azyl a nese barvy Světa motorů – přišlo to největší vzrušení až při sjezdu k jezeru Lago di Garda. Dobové bubnové brzdy nemají táhlé kopce v oblibě. Díky řidičským dovednostem majitele Lojzy Krejčího jsme ale etapu zdárně zvládli, a to včetně neosvětlených cyklistů v tunelech. A taky autobusáků, kteří si na vyhlídkové silnici pranic nelámou hlavu s šířkou pruhů tak v jednu chvíli bylo v tunelu nepříjemně těsno.
Každopádně zítra nás čeká dalších 400 km a společně s nimi i laskomina – návštěva muzea Pagani. Už se těšíme. Současně vyhlížíme nejstarší vůz na úterním startu od Národního technického muzea – stoleté Ansaldo Lubomíra Pešáka, které zbrzdily komplikace krátce po startu. Snad se s ním v sobotu v neapolském cíli setkáme.
Zdroj: Autorský text, Foto: Roman Rudakov