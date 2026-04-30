Czech Oldtimer Express živě, den 3: Po stopách Mille Miglia
Program třetího dne vypadal v itineráři jako velká nuda – jen necelých 300 km přes vnitrozemí Itálie z Lago di Garda do Sieny. A cestou prohlídka továrny Pagani u Modeny (tu vážně doporučujeme a o ní třeba někdy jindy). Zkrátka zívačka.
Jenže to jsme netušili, že další trasa povede přes horské kroucené silnice, na kterých se jezdila slavná Mille Miglia. Dnešním pohledem si člověk vůbec nedokáže představit, že tudy před sto lety závodníci projížděli se slabými vozy s bubnovými brzdami a tuhou zadní nápravou na loukoťových kolech. A pochopitelně je to dnes zátěž i na historickou techniku. Ostré šikany střídají prudká stoupání, kde je třeba jít naplno na brzdy. I pro naši modrou škodovku to znamenalo střídavé zapínání elektrického ventilátoru, výjezdy na dvojku a trojku a hlavně chlazení brzd při sjezdech z kopců.
Jak výstižně konstatoval majitel a řidič Alois Krejčí: „Kdyby to auto nemělo dálkovou úpravu na cestu do Dakaru, tohle by nezvládlo. Běžnou Octavii bychom už dávno uvařili, to by nedala.“ Dálkové trasy mají opravdu hodně daleko k běžné veteránské vyjížďce „kolem komína“, kterou majitelé pořádají třeba jen na zmrzlinu…
Čtvrteční trasa, završená odpolední kolonou při dojezdu do cíle, prověřila techniku natolik, že už došlo i na zásah doprovodného servisního týmu. Hned dopoledne si vybral Černého Petra tým Alfa Portas s vozem Triumph TR6, který dorazil do Paganiho muzea s kouřovým doprovodem. Po krátké prohlídce vynesli mechanici nepříjemný verdikt: těsnění pod hlavou. Jenže kde ho sehnat uprostřed Itálie? Štěstí jim přálo a vypadá to, že s námi tým vyrazí na start čtvrtého dne, každopádně mechanici budou mít těžkou noční šichtu.
Kromě pár dalších drobných defektů na trase řešila jednu kuriózní příhodu i naše posádka, ačkoliv jsme nebyli přímo jejími aktéry – z vpředu jedoucího vozu Citroën Chapron DS21 Henryho Chaprona manželů Piškaninových se uvolnila pravá zadní poklice zrovna v horském úseku a vydala se hopkat do údolí. Lojza dupl na brzdu a začalo hledání. Nakonec se podařilo – cenná originální součástka se našla.
Zítra nás čeká nejdelší etapa, bezmála 600 kilometrů až pod Neapol. Snad zůstanou oba podvalníky nadále prázdné.
