Czech Oldtimer Express živě, den 5: Cílem jízda nekončí
Pro finálovou etapu nám itinerář naplánoval změnu směru jízdy. Zatímco až dosud se účastníci výpravy historických vozidel kontinuálně přesouvali ze severu na jih, tentokrát nás čekala jízda od východu na západ po dolní polovině italské „botičky“ – zhruba v místech, kde byste hledali kotník.
Konkrétně jsme vyráželi ze Salerna pod Neapolí do historického města Matery s domy vytesanými ve skále. Pokud vám název této památky nic neříká, pusťte si začátek bondovky Není čas zemřít (2021), kde jimi ladně proplouvá britský agent se svým Aston Martinem. Pro fajnšmekry tu Mel Gibson před dvaadvaceti lety natočil celý spektákl Umučení Krista. Seznam je dlouhý, každopádně město stojí za celodenní výlet z Neapole. Z turistického Bari je to sem zhruba hodina a půl.
V našem směru, od východu na západ, to znamenalo vystoupat z pobřeží do kopců, takže se modrá expediční octavia s prodlouženým stálým převodem dost zadýchala (zato jí nedělá problém dlouhodobě pelášit 110 km/h po dálnici). Naštěstí jsme neřešili podobný problém jako část účastníků výpravy, která hned ráno natankovala u malé benzinky nekvalitní palivo. Auta jim cukala, zhasínala a nechtěla táhnout. Aby toho nebylo málo, manželé Boelsovi objevili na svém Maserati poškozené víčko nádrže, do kterého se zjevně někdo pokoušel dostat kvůli palivu.
Mimochodem i my jsme se potýkali s italským zvykem samoobslužného tankování. Pozor na to – některým účastníkům výpravy se dokonce zablokovala částka na kartě, aniž by se spustil tok paliva. U větších čerpacích stanic jsou pravidlem dva stojany s odlišnými cenami – standardní pro samoobslužný režim a zhruba o deset procent vyšší při tankování s obsluhou. Výhodou je, že „živá síla“ chodí s terminálem a dá se snadno zaplatit kartou skutečně natankovaná částka.
Čím víc se motorista noří do jižní Itálie, tím víc žasne. Cestou jsme míjeli lesy větrných elektráren i opuštěná stavení. Vnitrozemí se vylidňuje, takže ze silnice často spatříte vybydlené vesnice s domy bez oken a dveří. Možná posloužily na otop nájezdníkům – jinak si neumíme vysvětlit, k čemu by byly někdejším majitelům při odchodu za prací do měst. Je ale rozdíl o tomhle demografickém neštěstí jen číst, nebo ho vidět na vlastní oči…
Na samotný závěr etapy v Neapoli se nikdo moc netěšil kvůli varování před místním šíleným provozem. V sobotu to nebylo tak strašné a naše octavia zvládla špinavé uličky bez šrámu, ale občas to bylo opravdu natěsno. Při pohledu na očesané kostry skútrů přivázané u plotu bychom ji tady ani nenechali volně parkovat na ulici.
Pak už nás čekala slavnostní cílová brána a společné focení. Na počítadle přibylo bezmála 2500 km. Zpátky se vůz poveze na podvalníku a my poletíme. Ne všichni jsou ale tak „vyměklí“ – někteří se vracejí do Čech a na Slovensko opět po vlastní ose, případně pokračují dál na jih, třeba na dovolenou na Sardinii.
Příští rok má výprava směřovat na sever, necháme se překvapit. Každopádně všechny vozy až na stoleté Ansaldo 4H Luboše Pešáka italskou výpravu zvládly, byť někdy s opravami. Cenu největšího smolaře si zřejmě odveze posádka Alfa Portas s náladovým Triumphem TR6, který se letos vícekrát povozil na podvalníku servisního týmu. A hodně účastníků nejspíš pro příště zvolí jiný vůz ze své sbírky. Třeba otec a syn Valsovi, jejichž dvanáctiválcový Jaguar XJS není stavěný na italské teplé dny.
Zdroj: Autorský text