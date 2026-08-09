Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4 vs. Ford Kuga 2.5 Hybrid AWD – Jeden svět nestačí
Jeden segment, přitom dva různé světy. Tak by se vše dalo shrnout do jediné věty. Jak se spolu popasují dvě zcela odlišná SUV patřící do stejného segmentu, se detailně dočtete níže.
Dojem, cena, prostor
Fakta jsou jasná. Obliba rodinných SUV je stále vysoká, potřeba úspory paliva je aktuálně žhavé téma víc než kdy předtím a pořizovací cena pod milion jakbysmet. K tomu dostatek prostoru pro celou rodinu a pohon všech kol, aby se mohlo jak v létě k moři, tak v zimě na hory. To jsou podmínky, které splňují oba naše dnes testované kousky.
Zatímco Ford Kuga si na evropských trzích drží pozici dlouhodobě dobře prodávaných plug-in a full-hybridních SUV, Dacia vyslala do boje těžkou váhu, a to svůj dosud největší model Bigster. Ten útočí na pomezí tříd kompaktních a středně velkých SUV, kde boduje robustním vzhledem, prostorem a v duchu značky lákavou cenovkou. Proti němu stojí kuga, která sází na kultivovanost, skvělé jízdní vlastnosti a léty prověřenou techniku. Pro koho dává která z těchto hybridních čtyřkolek větší smysl?
Dojem
Už při prvním pohledu je vidno, že oba vozy cílí tak trochu na jinou klientelu. Při pohledu na bigster vás ihned přepadne myšlenka, že tohle auto se zrodilo pro outdoorové výpravy řidiče dobrodruha nebo chataře z Posázaví. Extrémně nafouklé blatníky, masivní ochranné oplastování karoserie z materiálu Starkle a zamračený výraz s úzkými světlomety s denním svícením ve tvaru Y propůjčují bigsteru vizáž drsňáka, který se nebojí výzvy mimo asfalt. Z profilu zaujmou kolmé převisy, zvýšená světlá výška a velké nájezdové úhly. Takřka vodorovná kapota a mohutná záď působí až překvapivě dospěle a moderně. Bigster zkrátka dává jasně najevo svou příslušnost k dobrodružnému životnímu stylu.
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