Dacia Duster 4x4 vs. Suzuki S-Cross 4x4 – Souboj dostupných 4x4
Úkol zněl jasně! Kompaktní SUV, pohon všech kol, aby se to nezaleklo sjet z asfaltové cesty a za rozumné peníze. Nuže dobrá. Je libo přímé porovnání dacia vs. suzuki?
Dojem, cena, prostor
Na tuzemském trhu prodejům dlouhodobě vládnou vozy kategorie SUV-C neboli kompaktní SUV či crossover, které kombinují vyšší světlou výšku, robustní vzhled a praktičnost s délkou obvykle do 4,6 m. Ideální jsou jak pro příměstské přesuny, tak i pro akčnější řidiče, kteří automobil potřebují využít i mimo klasické asfaltky. Zářným příkladem jsou čeští chataři či milovníci sportu. Samozřejmostí pak je, že při volbě nového vozu hrají hlavní roli finance, a proto jsme si do testu vybrali dvě z nejlevnějších čtyřkolek na našem trhu: Dacii Duster, která láká na svou velikost či provoz na LPG, a jejího oponenta Suzuki S-Cross, který naopak těží z letitých zkušeností s pohonem všech kol. A oběma pomáhá mild-hybridní systém.
Dojem
Protože v dnešní době je design polovinou úspěchu, začneme tím, jak se obě auta tváří navenek. Při pohledu na duster vás ihned přepadne myšlenka, že byste se jeli umazat někam do bláta. Nafouklé blatníky a široké ochranné oplastování kolem celého vozu, přední odolný kryt nárazníku a zamračený výraz díky úzkým světlometům s denním svícením ve tvaru Y dusteru opticky propůjčují roli toho naštvaného vyhazovače před nočním klubem, který brblá, ale vždy vás pustí dovnitř. Vzhledově se designérům povedla i záď, která díky šípovitému tvaru světel vypadá velmi moderně. Z profi lu pak na voze zaujmou technikálie jako krátké a kolmé převisy karoserie či skoro rovná kapota.
No a pak tu máme japonského samuraje ve slušivém obleku akcentujícím černou. S-Cross sází tak trochu na jinou notu. Drží se klasičtějšího designu a proporcí. S ním chcete vyrazit spíše na výlet nebo za nákupy do města. Každopádně, byť do světa nekřičí: „Hele, já se taky umím umazat,“ tak při bližším prozkoumání narážíme na detaily, jako je spodní ochranný díl nárazníku, oplastování blatníků či bytelný kryt motoru. V našem případě tu máme limitovanou edici Black Edition, která pak navenek působí elegantním dojmem díky sadě černých doplňků.
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